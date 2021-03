Hersteller wie Astra Zeneca liefern weniger Corona-Vakzine in die EU, während die Mittel in den USA auf Lager liegen. Das facht die Debatte über Ausfuhrverbote an. Doch derartiger Protektionismus wäre gefährlich - und unnütz.

Kommentar von Björn Finke, Brüssel

Die EU hat bei ihrer Impfkampagne gerade einen ganz schlechten Lauf: Zwar wurde am Donnerstag ein weiteres Corona-Vakzin zugelassen, von Johnson & Johnson, aber prompt kommen Zweifel auf, ob der US-Konzern seine Lieferzusagen einhalten kann. Zugleich warnt der Hersteller Astra Zeneca, der EU im zweiten Quartal eventuell deutlich weniger zur Verfügung zu stellen als vereinbart. Und das, obwohl in den USA zig Millionen Impfdosen des Unternehmens auf Lager liegen. Sie dürfen aber das Land nicht verlassen.

Dieses Exportverbot der US-Regierung ist egoistisch und empörend. Ähnlich unsolidarisch ist das Verhalten Großbritanniens. Zwar gibt es auf der Insel kein Ausfuhrverbot, aber de facto machen die Verträge mit Astra Zeneca Lieferungen an die EU im Moment unmöglich. Umgekehrt wurden aus der EU mindestens 34 Millionen Dosen Covid-Impfstoff exportiert, und das Vereinigte Königreich und die USA gehören zu den größten Empfängern.

Ein Exportverbot würde Unschuldige treffen

Kein Wunder also, dass auch in Europa Rufe nach einem generellen Exportverbot lauter werden. Bislang erlaubt Brüssel alle Ausfuhren, es sei denn, sie würden Lieferverpflichtungen in der EU gefährden. Nur einmal wurde ein Export gestoppt: Der säumige Hersteller Astra Zeneca wollte von Italien nach Australien liefern.

Ein genereller Bann wäre aber falsch und gefährlich. Er würde Unschuldige treffen, könnte eskalieren und würde am Ende auch der EU nicht viel bringen. So würde ein Verbot bedeuten, dass auch Pfizer und Biontech sowie Moderna nichts mehr aus der EU ausführen dürfen, obwohl diese Hersteller ihre Zusagen einhalten. Darunter würden Staaten wie Kanada und Mexiko leiden, die viel Vakzin aus der EU beziehen und die keine Schuld am Verhalten Washingtons und Londons trifft.

Bislang geriert sich die Europäische Union immer als Vorkämpferin für Freihandel und globale Solidarität im Kampf gegen die Pandemie. Würde nun ausgerechnet die EU einen Blanko-Bann aussprechen, könnte das andere Staaten ermutigen, dem schlechten Beispiel zu folgen. Regierungen könnten zum Beispiel die Ausfuhr wichtiger Rohstoffe für die Vakzin-Produktion blockieren, um die EU damit zu zwingen, sie weiter mit fertigem Impfstoff zu versorgen. Die Lieferketten sind sehr empfindlich: So ein Handelskrieg könnte dazu führen, dass am Ende überall auf der Welt weniger Impfstoff hergestellt wird. Alle würden verlieren, außer dem Virus.

Wer mehr impfen will, sollte zu Hause die Strukturen verbessern

Dabei ist noch nicht einmal ausgemacht, dass ein Exportstopp tatsächlich schnelleres Impfen in Europa ermöglicht. Wäre solch ein Verbot von Anfang an in Kraft gewesen, hätte die EU nun mindestens 34 Millionen Dosen mehr zur Verfügung. Das klingt gut, doch viele Mitgliedstaaten tun sich schon jetzt schwer damit, die Lieferungen rasch zu verimpfen. Weniger als die Hälfte der Länder haben mehr als 80 Prozent der zugeteilten Vakzine verabreicht; in Deutschland liegt der Wert bei 74 Prozent, wie Daten der zuständigen EU-Behörde ECDC zeigen.

Wollen Politiker das Impftempo rasch erhöhen, sollten sie also besser die Strukturen vor Ort verbessern. Die Debatte über ein generelles Exportverbot ist eine unnütze, aber vielleicht manchen Politikern willkommene Ablenkung. Sie bleibt brandgefährlich.