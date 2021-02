In Deutschland steigt die Zahl der nachgewiesenen Infektionsfälle um 8616 auf insgesamt 2 284 010. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert-Koch-Institut zudem binnen 24 Stunden 231 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Insgesamt starben damit seit Beginn der Pandemie 61 517 Menschen in Deutschland. Die Sieben-Tages-Inzidenz sinkt am Sonntagmorgen auf 75,6. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich binnen sieben Tagen nachweislich angesteckt haben. Die Bundesregierung strebt einen Wert unter 50 an. Am Wochenende sind die Zahlen allerdings oft niedriger, da weniger getestet wird und nicht alle Gesundheitsämter Daten weiterleiten.

Scholz: Schnellere Beschaffung von Impfstoff wird nicht am Geld scheitern

Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat Impfstoff-Produzenten bei Bedarf finanzielle Unterstützung zugesagt. "Ich spreche mit Unternehmen und frage: Gibt es eine Stelle, wo wir mit öffentlichen Mitteln privatwirtschaftliche Entscheidungen erleichtern können?", sagte Scholz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Wenn eine Firma (...) Sorge hat, soll sie das klipp und klar sagen und wir lösen das Problem. Am Geld wird die schnellere Beschaffung von Impfstoff jedenfalls nicht scheitern."

Vom Mainzer Impfstoffhersteller Biontech kamen entsprechende Signale: Nach eigenen Angaben würde mehr Geld von Deutschland und der EU helfen, um die Produktionskapazitäten auszubauen. "Im vergangenen Jahr hätte uns mehr Geld nicht geholfen, weil wir den Produktionsprozess im großen Maßstab erst sicher aufstellen mussten", sagte Biontech-Finanzvorstand Sierk Poetting dem Spiegel. Jetzt aber würde Geld helfen. Ein Regierungssprecher sagte der Deutschen Presse-Agentur (dpa): "Wir sind schon mit Biontech über finanzielle Absicherungen im Gespräch. Wir werden alles Notwendige zur Unterstützung tun."

Poetting geht davon aus, dass der Bedarf weiter steigen wird. "Es gibt unterversorgte Länder, es könnte eine dritte Impfdosis gegen mutierte Varianten des Virus notwendig werden, oder es könnten sich ganz neue Mutationen entwickeln. Deswegen arbeiten wir daran, weitere Standorte auszubauen und neue Partner in unser Netzwerk zu nehmen", sagte er. "Wir wollen für den Fall problematischer Mutationen oder notwendiger Auffrisch-Impfungen auch für 2022 ausreichend Kapazität für Deutschland, Europa und die Welt sichern", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) der dpa.

Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat für die Bereitstellung weiterer EU-Mittel geworben. Zugleich wies von der Leyen Kritik an der Impfstoff-Beschaffung erneut zurück. "Ja, es dauert vielleicht länger, Entscheidungen zu 27 zu treffen als allein", räumte von der Leyen in einem Beitrag für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ein. Und Deutschland und andere Staaten hätten den Impfstoffkauf auch alleine schaffen können - aber mit möglichen Folgen für die Einheit Europas, Binnenmarkt und Wohlstand.

Kulturminister legen Ausstiegsplan vor

Mit einem drei Stufen umfassenden Plan wollen die Bundesländer "Kultur wieder ermöglichen". In einem der dpa vorliegenden Papier skizzieren die Kulturministerinnen und -minister den Weg für die Kulturszene aus dem Corona-Lockdown, um "der grundrechtlich geschützten Kunstfreiheit gerecht zu werden".

Mit der Wiedereröffnung von Schulen und Kitas sollen zunächst außerschulische Bildungsangebote der Kultureinrichtungen und der Musik- und Kunstschulen zugelassen werden. "Spätestens mit der Eröffnung des Einzelhandels" sollen dann Museen, Galerien, Gedenkstätten, Bibliotheken und vergleichbare Einrichtungen einen "Basisbetrieb" anbieten.

In einer dritten Stufe - gekoppelt an die Öffnung der Gastronomie - sollen Veranstaltungen in Theatern, Opernhäusern und Konzerthäusern, Kinos und ähnlichen Veranstaltungsräumen möglich gemacht werden. Konkrete Daten werden nicht genannt. Das Papier hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder bei den Kulturressorts angefordert.

Steinmeier kündigt Corona-Gedenken am 18. April an

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier plant eine zentrale Gedenkfeier für die Toten der Corona-Pandemie am 18. April. Die Gedenkfeier soll live übertragen werden. "Wegen Corona kann leider nur eine begrenzte Anzahl von Teilnehmern dabei sein, und viele Planungen bleiben unsicher. Aber das Ziel der Gedenkfeier ist klar: als Gesellschaft innehalten, den Hinterbliebenen eine Stimme geben, in Würde Abschied nehmen von den Toten", sagte Steinmeier der Rheinischen Post.

Neben Hinterbliebenen soll die gesamte Staatsspitze teilnehmen. Der Bundespräsident hatte bereits die Aktion #lichtfenster initiiert, bei der Menschen im Gedenken an die Verstorbenen ein Licht ins Fenster stellen. "Über dieses stille Symbol hinaus brauchen wir eine angemessene Form des öffentlichen Gedenkens", sagte Steinmeier.

In dem Interview erklärte er zudem, bei einer Lockerung der derzeitigen Schutzmaßnahmen sollten Kitas und Schulen als erstes wieder geöffnet werden. Er halte den "Zugang zu Kitas und Schulen für besonders bedeutsam". Zugleich unterstrich er die Notwendigkeit, dass sich die Politik über eine Öffnungsstrategie Gedanken mache: "Die Grundrechte einzuschränken ist keine Kleinigkeit, und ihre Ausübung wiederherzustellen ist die Pflicht der Politik, sobald die Infektionslage das zulässt."

Corona-Impfung schon für Polizisten: Kreis Stendal räumt Fehler ein

In der Debatte um vorgezogene Corona-Impfungen für Hunderte Polizistinnen und Polizisten hat der Landkreis Stendal (Sachsen-Anhalt) Fehler eingeräumt. "Rein rechtlich ist festzuhalten, dass die durch den Landkreis erfolgte damalige Interpretation der Impfverordnung fehlerhaft war", sagte der für das dortige Impfzentrum zuständige Beigeordnete Sebastian Stoll. Einer Mitteilung des Landkreises zufolge hatten Stoll und der Stendaler Landrat Patrick Puhlmann (SPD) zuvor den Fall aufgearbeitet. Puhlmann kündigte an, er werde "den Sachverhalt konsequent prüfen und im Ergebnis entsprechende Maßnahmen einleiten".

Am Donnerstag hatte eine Anfrage des Linken-Abgeordneten Wulf Gallert im Landtag eine hitzige Debatte ausgelöst. Auf Gallerts Frage hin bestätigte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD), dass der Kreis Stendal im Januar 320 Polizisten und Bedienstete gegen das Coronavirus geimpft habe, obwohl die Berufsgruppe nicht zur höchsten Priorität gehört.

Beim Gesundheitsministerium gingen seither zahllose Anrufe von wütenden Bürgern ein, die bisher wegen des knappen Kontingents an Impfstoff vergeblich versuchten, für sich oder ihre impfberechtigten Angehörigen einen Termin zu bekommen, sagte Grimm-Benne am Freitag.

Er habe Verständnis für den Ärger all derjenigen, die seit Wochen auf einen Impftermin warten, sagte Landrat Puhlmann laut Mitteilung. Er verteidigte "bei aller Kritik" das Vorgehen des Kreises. Bereits am Donnerstag hatte der Kreis erklärt, die Aktion sei ein Testlauf gewesen, um zu üben, wie sich in kurzer Zeit eine große Zahl an Menschen immunisieren lässt.

Spahn stellt Impfstoff für Kinder für Sommer in Aussicht

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat einen für Kinder und Jugendliche geeigneten Impfstoff gegen das Coronavirus für diesen Sommer in Aussicht gestellt. Derzeit gebe es noch keinen für Kinder und Jugendliche zugelassenen Impfstoff, sagte Spahn, der als Gast bei der Jahresauftakt-Klausur der hessischen Union am Freitagabend online zugeschaltet war. Das Vakzin von Biontech/Pfizer sei ab 16 Jahren zugelassen, die beiden anderen Impfstoffe von Moderna und Astrazeneca ab 18 Jahre.

Gerade bei Kindern und Jugendlichen mit Vorerkrankungen sei dies ein Problem. Es gebe eine Reihe von Herstellern, bei denen Studien mit Kindern und Jugendlichen liefen, von drei oder vier Herstellern wisse er dies sicher. "Wir gehen davon aus, toi, toi, toi, wenn die Dinge gut laufen, dass wir im Sommer auch einen Impfstoff haben, der eben dann Kinder und Jugendliche schützen kann."

Spahn räumte einen schwierigen Start der Impfkampagne Ende Dezember ein. "Es war irgendwie auch die Erwartung größer, im Nachhinein hätte man vielleicht noch stärker auch Erwartungsmanagement machen müssen", sagte der Minister. "Ich hab' gedacht, nachdem wir sechs Wochen über Priorisierung, Knappheit, Ethikrat, Bundestag diskutiert haben im Dezember, dass irgendwie klar ist, das wird schwierig am Anfang."

Nach dem Impfstart sei angesichts der Pandemiemüdigkeit "die Erwartung auf einmal ganz, ganz groß" gewesen, "dass das jetzt ganz, ganz schnell geht". Der Weg sei begonnen, "aber es ist noch ein Stück Weg", sagte Spahn. Mindestens die nächsten neun bis zehn Wochen dürften nun noch von starker Impfstoff-Knappheit geprägt sein, "und dann im zweiten Quartal wird's sicher besser", so Spahn.

"Das Virus ist noch nicht müde - es hat gerade einen Boost bekommen"

Auf der Pressekonferenz zur Lage der Pandemie zeigt sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn optimistisch, weist aber zugleich darauf hin, dass Deutschland noch harte Wochen bevorstehen. Er räumt ein, dass der Start der Impfkampagne schwierig, und dass man bei der Terminvergabe überlastet war. "Das alles hat zu Enttäuschungen geführt", sagt Spahn. Aber jetzt habe man die Mittel, das Virus zu besiegen. Nicht sofort, aber innerhalb des Jahres. "Auch ich bin diese Pandemie leid. Auch ich will zurück zur Freiheit", stellt er klar.

Drei Millionen Impfdosen seien bereits verabreicht worden, mehr als 800 000 Menschen hätten bereits die zweite Dosis erhalten, sagt Spahn. 630 000 Menschen in den Pflegeeinrichtungen seien inzwischen geimpft, das seien 80 Prozent, und fast die Hälfte habe bereits die zweite Dosis erhalten. "Wir schützen zuerst diejenigen, die am stärksten durch das Virus gefährdet sind", betont Spahn.

Erstmals seit drei Monaten gebe es wieder weniger als 200 000 akut Infizierte, sagt Spahn. "Wir sind auf dem Weg raus aus der Pandemie. Diesen Weg gehen wir entschlossen, aber vorsichtig." Durch die Konsequenz der Maßnahmen und viel Verzicht habe Deutschland demnach viel erreicht. Dass dürfe jetzt nicht verspielt werden. Mit Hinweis auf die neuen Mutanten des Virus warnt Spahn, diesen dürfte nicht die Möglichkeit zur Ausbreitung gegeben werden. Spahn spricht von einem "Charakter- und Stresstest für unsere Gesellschaft". Besonders dankt er allen Kräften, die während der Pandemie im besonderen Einsatz sind, etwa Pflegekräfte, aber auch jene, die ohne Pause in Laboren oder Apotheken arbeiten. "Auch ihnen sind wir es schuldig, dass wir noch ein wenig durchhalten."

"Die Fallzahlen gehen in den meisten Regionen in Deutschland weiter zurück. Das sind sehr gute Nachrichten", sagt RKI-Chef Lothar Wieler. Auf der anderen Seite seien die Intensivstationen in Deutschland weiterhin stark belastet, die Todeszahlen hoch. Deshalb gelte: "Die Situation ist noch lange nicht unter Kontrolle."Insbesondere die Corona-Mutanten würde dem RKI Sorgen bereiten, insbesondere die britische Virus-Variante B1.1.7. sei bislang in 13 Bundesländern nachgewiesen worden - in den vergangenen Wochen auch immer häufiger.

Ein Test mit 30 000 Proben, der in der vierten Januarwoche stattfand, zeigt, dass die erstmals in Großbritannien nachgewiesene Variante derzeit etwa 5,8 Prozent der Fälle ausmacht (hier der Bericht vom RKI). Wieler zufolge ist damit zu rechnen, dass sich dieser Anteil weiter stark erhöht und die Pandemie-Bekämpfung sich dadurch erschwert. "Deswegen ist es so wichtig, dass wir alle Maßnahmen weiter anwenden", sagt Wieler. "Das Virus ist noch nicht müde - es hat gerade einen Boost bekommen."

Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts betont, dass der Impfstoff von Astra Zeneca ausgiebig geprüft wurde - auch bei Tierversuchen mit Ratten, Mäusen und Affen. Auch an Menschen wurde der Impfstoff geprüft: in Phase 3 der Prüfungen allein an mehr als 10 000 Personen. Der Impfstoff erfülle alle Kriterien, die auch das Paul-Ehrlich-Institut im Ausschuss für humane Arzneimittel festgelegt habe. "Er ist nach den Ergebnissen der klinischen Prüfungen im Vergleich zu den RNA-Impfstoffen möglicherweise auch etwas verträglicher." Überall in Europa werde er von Fachleuten empfohlen. "Ich glaube, jeder Einzelne von uns sollte den Schutz durch Impfungen in Anspruch nehmen, sobald er angeboten wird", so Cichutek.

NRW will 8,7 Millionen Masken an Bedürftige verteilen

Das Land Nordrhein-Westfalen stellt rund 8,7 Millionen medizinische Schutzmasken für Bedürftige zur Verfügung. Wie das Gesundheitsministerium am Freitag in Düsseldorf mitteilte, werden die Kommunen informieren, wie und wo die Masken in den nächsten Tagen vor Ort zu erhalten sind. Rund drei Millionen von ihnen sollen demnach über die Tafeln verteilt werden und 600 000 weitere über das Netzwerk der freien Wohlfahrtspflege an Obdachlose.

Dies sei nur ein erster Schritt zu unbürokratischer Hilfe, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). "Eine weitere Tranche ist geplant." Laumann bat um Verständnis, falls es anfangs zu Verzögerungen bei der Verteilung kommen sollte. Etwas Vorbereitungszeit sei in den Kommunen nötig. Derzeit beziehen in NRW nach Angaben des Ministeriums rund 1,4 Millionen Menschen Sozialleistungen für Bedürftige und Asylbewerber.

12 908 Corona-Neuinfektionen und 855 neue Todesfälle gemeldet

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) 12 908 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 855 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Freitag hervorgeht. Vor genau einer Woche hatte das RKI 14 022 Neuinfektionen und 839 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Freitagmorgen bei 79,9. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die meisten Bundesländer verzeichnen laut RKI weiterhin sinkende Sieben-Tages-Inzidenzen.

Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie 2 264 909 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 05.02., 00.00 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte noch deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 60 597. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2 008 200 an.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Donnerstagabend bei 0,89 (Vortag 0,83). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 89 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Ethikrat: Derzeit keine Lockerungen für Geimpfte möglich

Der Deutsche Ethikrat lehnt eine Lockerung der Corona-Regeln für Menschen, die bereits gegen das Virus geimpft sind, zum gegenwärtigen Zeitpunkt ab. In einer am Donnerstag in Berlin veröffentlichten Stellungnahme heißt es aber, es könne Gründe geben, dass für Geimpfte in bestimmten Bereichen andere Regeln gelten. Langfristig könne dies für die Privatwirtschaft gelten und kurzfristig in stationären Einrichtungen für pflegebedürftige und behinderte Menschen.

Nach Ansicht des Ethikrats verbietet sich die Rücknahme staatlicher Freiheitsbeschränkungen gegenwärtig schon deshalb, weil bisher nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch Geimpfte das Virus noch weiterverbreiten. Sollte gesichert sein, dass sie nicht mehr ansteckend sind, sei denkbar, dass sie eher als andere Menschen wieder mehr Spielraum erhielten - allerdings nur, wenn dies nicht zu Ungerechtigkeiten führe, beispielsweise weil noch nicht alle Menschen ein Impfangebot erhalten haben. Die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, könne Geimpften weiterhin genauso zugemutet werden wie Nichtgeimpften.

Eine Ausnahme macht der Ethikrat für Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen, Behinderteneinrichtungen oder Hospiz-Patienten. Die dort geltenden Ausgangsverbote oder Besuchs- und Kontakteinschränkungen sollten für die in den Einrichtungen lebenden Menschen aufgehoben werden, sobald sie geimpft sind, heißt es in der Stellungnahme. Angesichts der Belastungen, die sie im Verlauf der Pandemie erlebt hätten, könne dies ethisch gerechtfertigt werden.

Das Ethik-Gremium befasste sich auch mit der Frage, ob private Anbieter ihre Waren oder Dienstleistungen nur geimpften Personen zugänglich machen dürfen. Einzelne Ankündigungen dieser Art gibt es bereits. Grundsätzlich gelte die Vertragsfreiheit, die es Unternehmen und Privatpersonen freistelle, mit wem sie einen Vertrag schließen, stellt der Ethikrat fest. Handele es sich aber um Waren oder Dienstleitungen, die grundlegend seien für die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, könne die Vertragsfreiheit eingeschränkt werden - Nichtgeimpfte dürften also von einer Grundversorgung nicht ausgeschlossen werden.

Spahn dämpf Hoffnungen auf schnelle Lockerungen

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Hoffnung auf baldige starke Lockerungen der Corona-Maßnahmen gedämpft. Die Zahlen seien zwar ermutigend, weil es bei den Neuinfektionen einen spürbaren Trend nach unten gebe, sagte Spahn den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Aber man kann noch nicht abschließend sagen, wo wir am 14. Februar stehen." Bis zu diesem Tag ist der aktuelle Lockdown befristet. Spahn mahnte einen "verantwortungsvollen Übergang vom Lockdown in einen neuen Normalzustand" an.

Wann und ob es Lockerungen geben könne, werde erst kommende Woche entschieden. Was das erklärte Ziel der Maßnahmen, einen Inzidenzwert unter 50, betreffe, sagte Spahn: "Im Zweifel müssen wir sogar noch weiter runter mit den Zahlen." Der Minister lobte die Stufenpläne mancher Bundesländer. "Man muss regional unterschiedlich agieren und reagieren können. Wir können nicht den ganzen Winter in diesem harten Lockdown bleiben. Das würden wir nicht gut aushalten als Gesellschaft."

Vor dem Treffen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch kommender Woche werde das Robert-Koch-Institut erste Ergebnisse dazu mitteilen, wie sich die Mutanten des Coronavirus bisher verbreiteten. Sollte es zu Lockerungen kommen, wären aus Spahns Sicht zuerst Kitas und Schulen dran. "Und danach wird nach und nach auch in anderen Bereichen gelockert."

Koalition beschließt weitere Corona-Hilfen

Die Spitzen von CDU, CSU und SPD haben sich bei einem Treffen auf mehrere Punkte geeinigt, um die Auswirkungen der Corona-Krise abzumildern. Die Beschlüsse im Einzelnen:

Steuerhilfe für Unternehmen: Der steuerliche Verlustrücktrag wird für 2020 und 2021 ausgeweitet auf maximal zehn Millionen Euro (20 Millionen bei Zusammenveranlagung). Unternehmen können damit coronabedingte Verluste in größerem Umfang steuerlich mit Gewinnen aus dem Vorjahr verrechnen, was kurzfristig Liquidität schafft.

Der steuerliche Verlustrücktrag wird für 2020 und 2021 ausgeweitet auf maximal zehn Millionen Euro (20 Millionen bei Zusammenveranlagung). Unternehmen können damit coronabedingte Verluste in größerem Umfang steuerlich mit Gewinnen aus dem Vorjahr verrechnen, was kurzfristig Liquidität schafft. Zuschuss für Bezieher der Grundsicherung: Erwachsene Empfänger von Grundsicherung erhalten eine einmalige Sonderzahlung von 150 Euro. Die Regelung zum erleichterten Zugang zur Grundsicherung wird zudem bis Ende 2021 verlängert. Vermögensprüfungen werden damit nur eingeschränkt durchgeführt und vorläufige Leistungen einfacher bewilligt.

Erwachsene Empfänger von Grundsicherung erhalten eine einmalige Sonderzahlung von 150 Euro. Die Regelung zum erleichterten Zugang zur Grundsicherung wird zudem bis Ende 2021 verlängert. Vermögensprüfungen werden damit nur eingeschränkt durchgeführt und vorläufige Leistungen einfacher bewilligt. Kinderbonus: Familien mit Kindern bekommen wie im vergangenen Jahr einen Kinderbonus als Zuschuss zum Kindergeld. Dieser soll 2021 pro Kind 150 Euro betragen. Er wird mit dem steuerlichen Kinderfreibetrag verrechnet, aber nicht auf die Grundsicherung angerechnet. Dadurch profitieren Geringverdiener stärker.

Familien mit Kindern bekommen wie im vergangenen Jahr einen Kinderbonus als Zuschuss zum Kindergeld. Dieser soll 2021 pro Kind 150 Euro betragen. Er wird mit dem steuerlichen Kinderfreibetrag verrechnet, aber nicht auf die Grundsicherung angerechnet. Dadurch profitieren Geringverdiener stärker. Mehrwertsteuer in der Gastronomie: Die Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants und Bars bleibt bis Ende 2022 auf dem verringerten Satz von sieben Prozent.

Die Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants und Bars bleibt bis Ende 2022 auf dem verringerten Satz von sieben Prozent. Hilfe für Kulturschaffende: Das Hilfsprogramm für Kulturschaffende wird mit einer Milliarde Euro fortgesetzt.

Merkel ruft zum Durchhalten auf

Trotz sinkender Corona-Infektionszahlen macht Bundeskanzlerin Angela Merkel den Bürgern keine Hoffnung auf eine schnelle Lockerung der Beschränkungen. Sie bitte alle Menschen, "noch eine Weile durchzuhalten", sagte Merkel in der ARD-Sendung "Farbe bekennen". Zwar gebe es jetzt bundesweit eine Inzidenz von unter 100 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. "Das ist eine gute Leistung, da waren wir lange nicht. Aber damit haben wir noch nicht wieder die Kontrolle über das Virus durch die Gesundheitsämter." Daran müsse weiter gearbeitet werden, betonte Merkel.

Nach Teilnahme an Querdenker-Demo: Bußgeld-Chefin des Hagener Ordnungsamtes suspendiert

Die Leiterin der Bußgeldstelle des Ordnungsamtes der nordrhein-westfälischen Stadt Hagen sowie einer ihrer Mitarbeiter wurden nach der Teilnahme an einer Querdenker-Demonstration suspendiert. Wie Bild zuerst berichtete, entschied dies der Oberbürgermeister Erik O. Schulz am Dienstag. Zuvor hatte es dem Bericht zufolge geheißen, Mitarbeiter der Stadt könnten in ihrer Freizeit an Demonstrationen teilnehmen, wie jeder andere Bürger auch.

Dass Schulz diese Entscheidung nun getroffen hat, liege daran, dass durch die Teilnahme der Frau und ihres Mitarbeiters "an der Demonstration die Glaubwürdigkeit der Stadt in ihrer Funktion als Ordnungsbehörde infrage gestellt worden" sei. Gerade bei Mitarbeitern der Stadt, die für die Einhaltung der durch die Pandemie bedingten Regeln zuständig seien, dürfe kein Zweifel daran aufkommen, "dass er oder sie diese auch akzeptiert".

Die beiden hatten am Sonntag an einer Kundgebung gegen Corona-Impfungen teilgenommen, die nach Polizeiangaben der Querdenken-Bewegung zuzuordnen sei. Laut Stadtsprecher dürfen städtische Angestellte in ihrer Freizeit grundsätzlich demonstrieren und an Kundgebungen teilnehmen, "vorausgesetzt ihr Auftreten schadet nicht dem Ansehen der Stadt oder widerspricht nicht ihrem Arbeitsauftrag". Diese Punkte sollen nun in "ausführlichen Gesprächen" mit den Mitarbeitern erläutert werden, bevor über mögliche Konsequenzen entschieden werde.

Für Aufregung hatten zudem Fotos in mehreren Medien gesorgt, die eine der beiden Angestellten ohne Maske auf der Demonstration zeigten. Die Frau habe aus gesundheitlichen Gründen schon vor Längerem ein von der Stadt geprüftes ärztliches Attest für eine Befreiung vom Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorgelegt, erklärte die Stadt dazu.

Thüringen verlängert Lockdown bis 19. Februar

Die Thüringer Landesregierung hat die im Freistaat geltenden Lockdown-Regeln um fünf Tage verlängert. Das Kabinett habe bei einer Sitzung am Dienstag beschlossen, die derzeit geltende Corona-Verordnung bis zum 19. Februar in Kraft zu lassen, sagte eine Sprecher der Landesregierung am Dienstag in Erfurt. Eine Sprecherin des Thüringer Gesundheitsministeriums sagte, dass damit alle derzeit geltenden Lockdown-Regeln bis mindestens zu diesem Tag in Kraft blieben.

Der Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist bislang bundesweit bis zum 14. Februar befristet. Am 10. Februar wollen Bund und Länder in einer weiteren Schalte mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) darüber sprechen, wie es dann weitergeht. Mit dem Entschluss greift Thüringen gemeinsamen Beratungen von Bund und Ländern vor.

Allerdings sehen auch andere Ministerpräsidenten kaum Spielraum für Lockerungen nach dem 14. Februar. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hält eine Debatte darum für verfrüht. "Ich bin da im Moment sehr zurückhaltend", sagte der SPD-Politiker am Dienstag nach einer Senatssitzung. Zwar freue er sich über sinkende Infektionszahlen und eine leichte Entlastung der Intensivstationen. "Aber das ist immer noch auf zu hohem Niveau", sagte der amtierende Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK).