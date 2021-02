Der Impfgipfel in Berlin hat eher durchwachsene Reaktionen ausgelöst. Mehrere politische Vertreter und Beobachter äußerten sich kritisch über die Ergebnisse der Runde.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisiert die Ergebnisse des Corona-Impfgipfels vom Montag als unzureichend. "Die Bund-Länder-Konferenz war die Steigerung des Unverbindlichen. So kommt Deutschland nicht aus der Pandemie-Lethargie heraus", sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Verantwortliches Handeln der Politik bedeute auch, die Menschen "mit der sich abzeichnenden Realität vertraut zu machen", sagte Brysch. "Wir alle müssen uns wohl darauf einstellen, dass die Impfungen weder die dauerhafte Immunität garantieren, noch die Weitergabe des Virus verhindern können."

Auch aus Sicht von Grünen-Chef Robert Habeck hat der Impfgipfel seine Erwartungen nicht erfüllt. "Das Erwartungsmanagement ist in den Keller gefahren worden", sagte Habeck im ARD-Morgenmagazin. Ein Impfgipfel solle eigentlich eine Strategie erklären. Stattdessen sei lediglich eine Strategie angekündigt worden. "Und ich glaube nicht, dass das befriedigend ist." Auch nach der Ankündigung der Zusammenarbeit der Firmen Bayer und Curevac zur Impfstoffproduktion bezweifelte Habeck, dass alle Produktionskapazitäten ausgenutzt seien. Bayer habe bis vor kurzem noch erklärt, nicht in die Produktion einsteigen zu können. "Das sind also verschiedene Aussagen. Und wenn ich in der Bundesregierung wäre, ich würde mich nicht darauf verlassen wollen, dass sich die Aussagen dauernd ändern." Der Staat müsse sich daher stärker darum kümmern, abzugleichen, ob noch mehr Produktionsmöglichkeiten zur Verfügung stünden. Habeck hatte zuletzt eine "Notimpfstoffwirtschaft" und stärkere staatliche Eingriffe in die Produktion gefordert.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der selbst an dem Gipfel teilgenommen hat, fordert nach der Gesprächsrunde nun eine Änderung der Impfstrategie in Deutschland. "Es muss ohnehin neu priorisiert werden", sagt der CSU-Vorsitzende im ARD-Morgenmagazin. Ein Grund sei etwa, dass das Vakzin von Astra Zeneca in Deutschland nicht an über 65-Jährige verimpft werden dürfe. Auf dem Impfgipfel sei klar geworden, dass im ersten Quartal weniger passiere und im zweiten sehr viel mehr. "Der Gipfel gestern hat wirklich Klarheit gebracht, aber eben auch Ernüchterung." Impfstoff sei zu spät bestellt worden, die Zulassungsverfahren der EU dauerten länger als anderenorts, sagte Söder.

FDP-Generalsekretär Volker Wissing nimmt auf Äußerungen Habecks und Söders Bezug. "In Deutschland wurde in Rekordzeit ein hochwirksamer Corona-Impfstoff entwickelt. Der Staat schafft es nicht, genügend zu kaufen. Deshalb fordern Markus Söder und seine Grünen eine staatliche 'Notimpfstoffwirtschaft'? Die haben wir schon", twitterte Wissing.

Der ärztliche Leiter des Fürther Impfzentrums, Michael Hubmann, hat die Menschen nach dem Gipfel um Geduld gebeten. Die Zahlen der geplanten Impfstofflieferungen machten deutlich, "dass wir uns da auf alle Fälle noch auf einige Wochen oder Monate Geduld einstellen müssen", sagte der Mediziner bei Bayern 2. Dennoch sei er aufgrund der Prognosen optimistisch: Wenn sich die Pläne für das zweite Quartal erfüllten, könne man den Menschen ab April gemeinsam mit den Arztpraxen vor Ort ein großes Impfangebot machen.

Spahn sieht noch "harte Wochen der Knappheit" bei Corona-Impfstoffen

Trotz des angekündigten Nachschubs der Hersteller sieht Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) keine schnelle Entspannung bei den Corona-Impfstoffen. Beim Impfgipfel sei allen Teilnehmenden klargeworden, dass es in diesem ersten Quartal bis in den April hinein noch "harte Wochen der Knappheit" geben werde, sagte Spahn am Montagabend in den ARD-Tagesthemen. "Das lässt sich nicht schneller beschleunigen, übrigens auch mit Geld nicht", hätten die Hersteller klargemacht. Geld sei nicht der begrenzende Faktor. Erst im zweiten Quartal werde es nennenswert mehr Impfstoff geben.

Die Hersteller produzierten gerade von der Hand in den Mund. "Die Rohstoffe kommen an, sie werden produziert, es geht direkt in die Auslieferung. Da ist kein Lagerbestand", sagte Spahn. In einer solchen Phase könne jede kleine Pumpe, die ausfalle, gleich zu einer Verzögerung führen, die die Bürger sehr schmerzhaft erlebten, wenn Impftermine nicht angeboten werden könnten. Der Gesundheitsminister wiederholte das Versprechen, dass jeder, der geimpft werden wolle, im Sommer seine erste Impfung bekommen solle. Spahn erinnerte daran, dass etwa beim Astrazeneca-Impfstoff neun bis zwölf Woche bis zur zweiten Impfung vergehen sollen. Der Minister machte deutlich, dass er wenig von einer erzwungenen Zusammenarbeit von Herstellern hält, um Impfstoff-Mengen zu steigern.

Biontech-Chef Uğur Şahin sagte in den Tagesthemen, die Hersteller seien in einer Ausnahmesituation. "Wir sind selbst davon abhängig, dass die Zulieferer uns Materialien liefern", erklärte er. "Wir haben auch keine vollen Lagerstätten. Alles, was wir produzieren, wird de facto sofort ausgeliefert." Wenn es zu einer Verzögerung komme wegen eines Problems, schlage das sofort durch. "Dementsprechend können wir gar nicht anders, als dass wir kurzfristige Veränderungen auch nur kurzfristig kommunizieren können."

RKI meldet 6114 neue Fälle

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 6114 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 861 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Dienstag hervorgeht. Vor genau einer Woche hatte das RKI 6412 Neuinfektionen und 903 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet.

Der Höchststand von 1244 neuen gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33 777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Dienstagmorgen bei 90. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie 2 228 085 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 02.02., 0 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte noch deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 57 981. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 1 954 000 an.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag dem RKI-Lagebericht vom Montagabend zufolge bei 0,88 (Vortag 0,91). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 88 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Städte-Vertreter hoffen nach Gipfel auf Verbesserung der Impfkampagne

Der Städtetag hofft nach den jüngsten Gesprächen von Bund und Ländern auf mehr Planungssicherheit für Corona-Impfungen. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy sagte der Rheinischen Post, es gebe mehr Informationen über Impfstoff-Lieferungen in den nächsten Monaten.

Man müsse aber vor Ort besser einschätzen können, wann wie viele Impfdosen kommen. Die kommenden Wochen würden noch von Engpässen bestimmt sein, die Zahl der Impfdosen werde erst im zweiten und dritten Quartal deutlich wachsen. "Wir werden alle gemeinsam in den nächsten Wochen noch viel Geduld haben müssen."

Der Städte- und Gemeindebund begrüßt die Ergebnisse des Impfgipfels. "Es ist ein positives Signal, dass bis Ende des Sommers allen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot gemacht werden kann", sagt Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Zeitungen der Funke Mediengruppe zufolge. Ebenso sei es gut, dass Pharmaunternehmen wie Bayer und Curevac signalisiert haben, die Zusammenarbeit untereinander auszuweiten. Auch die vorgesehene Unterstützung der Bundesregierung bei der Beschaffung von Materialien und Zubehör für die Impfung sei ein wichtiges Vorhaben.

Kritik übte Landberg an der Vergabe der Impf-Termine, die "vielfach für Verunsicherung und Unmut" sorge. Mangels Informationen und Unterstützung würden sich die Menschen an ihre Stadt oder Gemeinde wenden. Dies sei eine zusätzliche Belastung der Kommunen.

Merkel erneuert Impfversprechen

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihr Versprechen erneuert, bis Ende des Sommers allen Impfwilligen ein entsprechendes Angebot machen zu können. Nach dem Impfgipfel von Bund und Ländern sagte sie, man werde nun mehr "Berechenbarkeit" für die Lieferung der Dosen in den verschiedenen Quartalen des Jahres haben. Mit einer "Modellierung" auf der Basis der Angaben der Hersteller werde man nach bestem Wissen quartalsmäßig über die Lieferungen informieren und entsprechend das Management der Impftermine verbessern. Merkel wiederholte, es sei richtig gewesen, nicht auf Notzulassungen für die Impfstoffe zu setzen. Man habe das "aus guten Gründen" nicht gemacht.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller zeigte sich zufrieden mit den Ergebnissen des Gipfels. Für Länder und Kommunen sei der nun vereinbarte nationale Impfplan gegen Corona sehr wichtig, sagte der SPD-Politiker. Sie benötigten mehr Klarheit darüber, was wann in welchen Mengen verimpft werden könne, damit sie sich rechtzeitig räumlich, mit Personal und ihrem Einladungssystem darauf einstellen könnten. "Man muss ehrlicherweise, Stand heute, sagen: Es wird im ersten Quartal knapp bleiben", fügte der aktuelle Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz mit Blick auf den verfügbaren Impfstoff hinzu.

Zu viel Impfstoff-Termine vergeben

Etwa 2000 Menschen im Kreis Lippe bekommen ihren bereits zugesagten Impftermin gegen das Coronavirus nun erst Wochen später. Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe habe aufgrund von technischen Problemen gut 2000 Termine für das Impfzentrum im Lemgo zuviel vergeben, teilte der Kreis Lippe am Montag mit. Statt im Zeitraum zwischen dem 12. Februar und dem 7. März seien nun Termine ab dem 8. April im Terminvergabe-System geblockt. Die betroffenen Bürger sollen durch Mitarbeiter des Kreises Lippe zeitnah per Mail, SMS oder Brief über den neuen Termin informiert werden, hieß es weiter.

Lippes Landrat Axel Lehmann (SPD) war verärgert über den Fehler, der bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) liege: "Die technischen Probleme bei der Terminvergabe durch die KV reißen nicht ab. Das ist vor allem für die Betroffenen sehr ärgerlich und ein enormer organisatorischer Aufwand."

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe hat seit dem Start der Impftermin-Vergabe für die Ab-80-Jährigen vor einer Woche nach eigenen Aussagen immer wieder mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen. Das zuständige Tochterunternehmen habe Probleme zum Teil schnell behoben, "es traten jedoch immer wieder neue technische Störungen auf", hatte der Vorstandsvorsitzende Dirk Spelmeyer am Freitag mitgeteilt. Die KV entschuldigte sich, verwies jedoch auf die große Menge der Impfberechtigten in NRW, die sich gleichzeitig an die Hotline und das Online-Portal gewandt hätten.