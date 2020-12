Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat Angehörige von Menschen, die während der coronabedingten Isolation in Heimen gestorben sind, um Verzeihung gebeten. "Im Frühling sind viele Menschen allein gestorben, weil die Heime abgeriegelt wurden", sagte Laschet dem Nachrichtenmagazin Spiegel.

"Das ist ein Schaden, den wir nicht wiedergutmachen können. Irreparabel. Nicht korrigierbar", sagte er. "Da können wir Verantwortlichen in der Politik die Angehörigen nur um Verzeihung bitten."

Laschet bekräftigte trotz hoher Infektionszahlen in Alten- und Pflegeheimen, dass die Einrichtungen für Besucher offen gehalten werden sollten, besonders über die Weihnachtstage. Zum höheren Infektionsrisiko durch Besuchsmöglichkeiten sagte der Ministerpräsident, es müsse "so viel Schutz wie irgend möglich" geben.

Es sei aber unmenschlich, "wenn die Heimbewohner über Wochen keine vertraute Person sehen können oder die Sterbenden allein gelassen werden". Dieser Preis sei zu hoch. "Menschen in Heimen sterben nicht nur am Virus. Manche sterben auch, weil sie den Lebensmut verloren haben, sie sterben aus purer Einsamkeit", fügte er hinzu.

Nordrhein Westfalen investiert 13,8 Millionen Euro, damit über die Weihnachtstage genügend Personal in Altenheimen für Corona-Schnelltests zur Verfügung steht. Dies sei die Voraussetzung, um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten, erläuterte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf.

Die Landesregierung habe einen entsprechenden Rahmenvertrag mit Hilfsorganisationen wie etwa dem Roten Kreuz geschlossen, die bis in die ersten Januar-Tage hinein Sanitäter für Schnelltests in Altenheimen zur Verfügung stellen. Ob dies in allen 2300 Altenheimen zu gewährleisten sei, könne er allerdings nicht garantieren. Im Großen und Ganzen stehe das Angebot aber.

Viele Neuinfizierte und neuer Höchstwert bei Todesfällen

In Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) 24 740 weitere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit steigt die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen auf 1 554 920. Weitere 962 Menschen starben an oder mit dem Virus. Die Zahl der binnen 24 Stunden gemeldeten Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus hat damit einen neuen Höchststand erreicht.

Vergangenen Mittwoch (16.12.) waren 27 728 Neuinfektionen und der bisherige Höchststand von 952 Todesfällen verzeichnet worden. Insgesamt sind 27 968 Todesfälle registriert. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz fällt auf 195,1, am Dienstag lag sie bei 197,6. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen positiv getestet wurden. Bund und Länder streben zur Eindämmung des Virus einen Wert von 50 an.

Hotspot Zittau muss Leichen auslagern

Im Corona-Hotspot Sachsen müssen wegen der dramatisch hohen Todeszahlen im ostsächsischen Zittau Leichen außerhalb des Krematoriums zwischengelagert werden. Die Toten sollen "im Bereich des Hochwasserstützpunkts" gelagert und "bei Freigabe zur Einäscherung" ins Krematorium gefahren werden, teilte die Stadt Zittau am Dienstagabend mit. Darauf habe sich die Geschäftsführung des Krematoriums mit Oberbürgermeister Thomas Zenker kurzfristig geeinigt. Am Hochwasserstützpunkt befindet sich eine große Halle, in der Materialien gelagert werden, die im Fall eines Hochwassers gebraucht würden.

Besonders im Dezember nahm nach Angaben der Stadt die Zahl der Toten dramatisch zu. Während im vergangenen Jahr im Dezember 45 Menschen starben, waren es in diesem Monat bislang schon 115. Im November verdoppelte sich die Zahl der Toten von 52 im vergangenen Jahr auf 110 in diesem Jahr. Im Oktober 2019 starben 45 Menschen, in diesem Jahr 73.

Die Zahl der notwendigen Einäscherungen übersteige derzeit "die Kapazitäten des Zittauer Krematoriums", hieß es. Es gebe deutlich höhere Sterbefallzahlen, mehr Aufnahmegespräche, Leichenschauen und Beurkundungen in den Standesämtern. Alle Beteiligten seien an den "Belastungsgrenzen". Die Stadt forderte beim Landkreis Görlitz und der Landesregierung Sachsen Hilfe für den Fall einer weiteren Verschlechterung der Lage an.

NRW führt grundsätzliche Corona-Testpflicht für Einreisende ein

Nordrhein-Westfalen will ab sofort eine grundsätzliche Corona-Testpflicht für Einreisende einführen. Das kündigte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf an. Da die bisherige Messlatte für Risikogebiete bei über 50 Neuinfektionen binnen sieben Tagen gerechnet auf 100 000 Einwohner liege, sei "fast jedes Land des Erdballs" von der Neuregelung betroffen, sagte Laumann. Die Testpflicht werde für Ein- und Rückreisen per Flugzeug, Auto und andere Verkehrsmittel gelten.

Es gebe zwar zwingend nötige Reisen, für andere habe er derzeit aber kein Verständnis, betonte der Minister. Er halte es für angemessen, Ein- und Rückreisenden jetzt solche Schnelltests aufzuerlegen. Unter anderem sollten Flughäfen Angebote für Schnelltests bereit halten.

Am Dienstag hatte bereits Bayern eine solche Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten beschlossen. Sie gilt ab Mittwoch.

Verband deutscher Amtsärzte drängt auf Gottesdienst-Verbot an Weihnachten

Unmittelbar vor den Feiertagen dauert die Debatte um die Corona-Ansteckungsgefahr bei Weihnachtsgottesdiensten an. Die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst, Ute Teichert, appellierte wegen der weiterhin hohen Zahl der Neuinfektionen an die Politik, Präsenzgottesdienste an den Feiertagen zu verbieten.

"In diesem Jahr sollten Präsenzgottesdienste bundesweit untersagt werden", sagte Teichert. Gerade bei Gottediensten könne sich das Virus leicht übertragen. Deshalb dürfe man "zu Weihnachten angesichts der hohen Infektionszahlen kein zusätzliches Risiko eingehen", fügte die Medizinerin hinzu.

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, will hingegen keine "generelle Absageempfehlung" an die Gemeinden richten. Er wies dabei auf "extrem strenge Hygienekonzepte in den Gottesdiensten" hin, an die sich streng gehalten werde. Zwar seien Gottesdienstübertragungen im Internet und im Fernsehen eine Alternative, aber es gebe auch einsame Menschen, die einen Gottesdienst vor Ort benötigten, um gemeinsam mit anderen Menschen zu feiern.

Vielerorts haben evangelische und katholische Gemeinden Präsenzgottesdienste zu Weihnachten abgesagt, ein staatliches Gottesdienstverbot gibt es jedoch in keinem der 16 Bundesländer. Wegen regionaler nächtlicher Ausgangssperren wurden Christmetten an Heiligabend teils vorverlegt.

Schnelltests in Baden-Württemberg vor Weihnachtsbesuchen

Kurz vor Heiligabend können sich in Baden-Württemberg Zehntausende Menschen auf das Coronavirus testen lassen, um möglichst sicher zu gehen, dass sie bei der Bescherung keine Verwandten oder Freunde infizieren. Das Deutsche Rote Kreuz und andere Hilfsverbände bieten in Baden-Württemberg landesweit von Mittwoch an kostenlose Schnelltests für rund 80 000 Menschen an.

Laut Organisatoren waren fast alle Termine an den rund 140 Standorten vorab bereits vergeben. An einzelnen Test-Stationen ohne Anmeldepflicht kann es laut DRK zu langen Wartezeiten kommen.

Die Schnelltest-Aktion am 23. und 24. Dezember richtet sich vor allem an Menschen, die gefährdete Angehörige besuchen wollen und dafür mehr Sicherheit suchen. Die Tests sollen innerhalb von 15 bis 30 Minuten Auskunft darüber geben, ob jemand ansteckend ist. Sie liefern jedoch keine absolute Sicherheit. Das Robert-Koch-Insitut teilte vor kurzem mit, Schnelltests erkennen im Gegensatz zu den üblichen PCR-Tests sowohl infizierte als auch nicht infizierte Personen schlechter.

Auch bei einem negativen Testergebnis müssen die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Ein flächendeckendes Angebot an Test-Stationen gibt es nicht. In Karlsruhe etwa wurde die Aktion wegen Bedenken des Gesundheitsamts wieder abgesagt. Andernorts fehlen die Kapazitäten.

"Grenzsituation auf den Intensivstationen"

Die Lage auf deutschen Intensivstationen ist angespannt, das machen Vertreter der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) deutlich. Wegen der weiterhin sehr hohen Corona-Infektionszahlen sei damit zu rechnen, dass man in den kommenden Tagen und Wochen eine "fortgesetzte Grenzsituation auf den Intensivstationen" sehen werde, sagte Divi-Präsident Uwe Janssens auf einer virtuellen Pressekonferenz.

Derzeit werden den Medizinern zufolge mehr als 5000 Covid-19-Patienten auf deutschen Intensivstationen behandelt. 52 Prozent davon müssen beatmet werden. Die Zahl der freien Betten ist laut Divi-"Intensivregister" auf etwa 4860 gesunken.

Christian Karagiannidis, einer der wissenschaftlichen Leiter dieses Registers, sagte, "dass es wirklich eng werden wird". Man müsse damit rechnen, dass die Zahl der Intensivpatienten bis Mitte Januar um ungefähr 1000 steigen könne. Erst dann sei etwas Entspannung zu erwarten, sofern der Lockdown denn Wirkung zeige. Aber: "Meine Prognose ist, dass jeder Patient in Deutschland ein Bett bekommen wird", sagte Karagiannidis - wenn auch zuweilen nicht in der Heimatregion.

Den Experten zufolge gibt es in Deutschland ein funktionierendes Konzept, mit dessen Hilfe Patienten aus stark belasteten Kliniken in weniger belastete Häuser in anderen Regionen verlegt werden könnten. In Brandenburg etwa sei seit Ende vergangener Woche beschlossen worden, mehr als 50 Patienten nach Berlin zu bringen. Das gelte auch für Menschen, die auf Normalstationen behandelt werden.

Das Problem auf vielen Intensivstationen ist Divi-Präsident Janssens zufolge nicht nur eines der Ausrüstung, sondern vor allem der Punkt der "Humanressource", also der Mangel an Fachpflegepersonal, der auch schon vor der Corona-Krise bestanden habe. Dieses Problem müsse gelöst werden, indem Pflegepersonal aus anderen Bereichen freigesetzt werde.

Janssens sagte, wichtig sei, eine Triage-Situation zu verhindern - also eine Situation, in der Ärzte entscheiden müssten, welcher Patient beatmet wird und welcher nicht. Die Entscheidung darüber, wer in Kliniken an ein Beatmungsgerät angeschlossen würde, träfen immer die Verantwortlichen vor Ort. Hier herrsche eine enorme "Rechtsunsicherheit für Ärzte", die in Extremsituationen "schlimmstenfalls zu Handlungsunfähigkeit" führen könne. Janssens plädierte hier für eine klare gesetzliche Regelung.

Der Divi-Leiter betonte, dass bei Behandlungen immer die "Wahrscheinlichkeit, dass jemand überlebt", das zentrale Kriterium sei. Menschen mit Vorerkrankungen oder ältere Patienten seien nicht von vornherein von Behandlungen ausgeschlossen.

RKI-Chef: Weihnachtstreffen könnten Corona-Lage noch verschärfen

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI) Lothar Wieler warnt vor einer Verschärfung der Corona-Lage durch Treffen im Familien- und Freundeskreis zu Weihnachten. Er befürchte, dass das Infektionsgeschehen durch diese Zusammenkünfte weiter ansteigen wird, sagte Wieler bei einer Pressekonferenz am Dienstag. "Ich bitte Sie heute eindringlich, die Tage zwischen den Jahren in Ruhe und wirklich nur im engsten Familienkreis zu verbringen." Deutschland stünden noch "einige schwere Wochen bevor, wir sollten sie nicht noch schwerer machen", sagte Wieler.

Die Corona-Zahlen bleiben kurz vor Weihnachten auf hohem Niveau. Nach Angaben des RKI vom Dienstagmorgen haben die Gesundheitsämter innerhalb von 24 Stunden 19 528 weitere positiv auf das Coronavirus getestete Menschen gemeldet. Damit steigt die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen auf 1 530 180. Weitere 731 Menschen starben an oder mit dem Virus. Insgesamt sind 27 006 Todesfälle registriert.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 197,6, der höchste bisher errechnete Wert. Er gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen positiv getestet wurden. Bund und Länder streben zur Eindämmung des Virus einen Wert von 50 an. "Wir verzeichnen weiter Höchstwerte", sagte RKI-Präsident Wieler. "Es wird vermutlich noch mehrere Wochen dauern, bis die Fallzahlen zurückgehen."

Zugleich herrscht in Deutschland Sorge wegen der Mutation des Virus, die in Großbritannien aufgetaucht ist. Mit Stand Dienstagmorgen habe er keine Erkenntnisse, dass die neue Virus-Variante hierzulande nachgewiesen wurde. Er halte die Wahrscheinlichkeit jedoch für hoch, dass die Mutation bereits im Land ist. Aber: "Wir können die Bedeutung der Variante für das Geschehen noch nicht einschätzen." Auch in dieser Hinsicht mahnte Wieler die Bevölkerung, sich an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten, um einer mögliche Verbreitung vorzubeugen.

Mit Blick auf den Start der Impfkampagne in den Tagen nach Weihnachten zeigte sich Wieler erleichtert. Kaum jemand habe zu Beginn der Pandemie erwartet, dass Impfungen tatsächlich noch in diesem Jahr starten könnten. Doch bis die Immunisierung die Ausbreitung des Virus spürbar einschränken kann, werde es noch Monate dauern.

Biontech-Chef "zuversichtlich", dass Impfstoff gegen Virusvariante wirkt

Biontech-Chef Uğur Şahin ist zuversichtlich, dass der Corona-Impfstoff seines Unternehmens auch gegen die in Großbritannien aufgetauchte neue Mutation des Virus wirkt. Aus wissenschaftlicher Sicht sei die Wahrscheinlichkeit dafür hoch, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben den Impfstoff bereits gegen circa 20 andere Virusvarianten mit anderen Mutationen getestet. Die Immunantwort, die durch unseren Impfstoff hervorgerufen wurde, hat stets alle Virusformen inaktiviert."

Das Virus sei jetzt etwas stärker mutiert, sagte Şahin. "Wir müssen das jetzt experimentell testen. Das wird etwa zwei Wochen in Anspruch nehmen. Wir sind aber zuversichtlich, dass der Wirkungsmechanismus dadurch nicht signifikant beeinträchtigt wird."

Das Antigen, das das Mainzer Unternehmen und sein US-Partner Pfizer für den Impfstoff nutzen, bestehe aus mehr als 1270 Aminosäuren. Davon seien jetzt neun mutiert, also noch nicht einmal ein Prozent. "Unser Impfstoff sieht das ganze Protein und bewirkt multiple Immunantworten. Dadurch haben wir so viele Andockstellen, dass das Virus schwer entkommen kann. Das bedeutet aber nicht, dass die neue Variante harmlos ist." Der Biontech-Impfstoff auf Basis des Botenmoleküls mRNA könne prinzipiell schnell an neue Varianten angepasst werden.