Bei der Vorstellung der aktuellen Fallzahlen gab sich Lothar Wieler, Präsident des RKI, vorsichtig optimistisch. Die Bevölkerung habe sich sehr diszipliniert an die Maßnahmen gehalten. Das sei der Grund, weshalb man heute "relativ entspannt" die Lage betrachten könne. "Wir haben uns einen großartigen Erfolg zusammen erkämpft", sagte Wieler.

Derzeit liege die Reproduktionsrate des Virus bei 0,71. Von den 163 860 dem RKI gemeldeten Fällen seien geschätzt 135 100 Menschen wieder genesen. Bei etwa 2,8 Prozent aller deutschen Fälle sei bekannt, dass die Personen eine Lungenentzündung entwickelt haben.

Zudem seien mittlerweile alle Kliniken mit Intensivbetten in einem zentralen Register erfasst. "Bei der derzeitigen Dynamik werden keine Engpässe diagnostiziert", sagte Wieler. Voraussetzung sei, dass die Fallzahlen nicht wieder weiter ansteigen.

Die Anzahl der neu übermittelten Todesfälle sei zuletzt aber weiterhin hoch gewesen: 40 bis 200 neue Todesfälle seien pro Tag an das RKI gemeldet worden. 4,2 Prozent der Infizierten seien verstorben. Die Verstorbenen waren im Durchschnitt 81 Jahre alt.

Wieler zufolge sind die Anstrengungen weiterhin hoch, um die Testkapazitäten zu erhöhen. Bisher wurden etwa 2,4 Millionen Labortests auf das Coronavirus in Deutschland erfasst. Circa 7,2 Prozent der Tests seien positiv gewesen. Mit Stand Kalenderwoche 18 lägen die Laborkapazitäten bei rund 142 000 pro Tag, sagt Wieler unter Berufung auf Daten von 133 Laboren. Bislang, so erklärt der RKI-Präsident auf Nachfrage, sei es wissenschaftlich noch nicht ausreichend erforscht, ab wann ein Mensch tatsächlich immun vor dem Virus ist und welche Parameter eine Rolle spielen.

Mecklenburg-Vorpommern will Reisen erlauben

Angesichts geringer Corona-Neuinfektionen will Mecklenburg-Vorpommern schon in der Woche vor Pfingsten auch Auswärtigen wieder Urlaub an der Ostsee erlauben. Das sieht ein Stufenplan zum Neustart des Gastgewerbes im Nordosten vor, auf den sich am Montagabend in Schwerin Vertreter von Landesregierung und Gastgewerbe in der gemeinsamen Task Force Tourismus verständigten.

Wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nach den Beratungen mitteilte, sollen dem Plan zufolge zunächst die Gaststätten im Land von kommenden Samstag (9. Mai) an unter strikten Hygieneauflagen für Einheimische öffnen dürfen, am 18. Mai auch Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen. Zum 25. Mai soll dann das seit Mitte März geltende Einreiseverbot für Touristen aus anderen Bundesländern aufgehoben werden.

Damit wäre nach dem verpassten Ostergeschäft Pfingsturlaub Ende Mai an der Ostsee oder an der Mecklenburgischen Seenplatte wieder für alle Bundesbürger möglich.

Der Fremdenverkehr, der im industrieschwachen Nordosten als eine tragende wirtschaftliche Säule gilt, hatte besonders unter den coronabedingten Zwangsschließungen zu leiden. Mecklenburg-Vorpommern gilt als beliebtestes Reiseziel der Deutschen im Inland. Im Vorjahr waren im Nordosten 34 Millionen touristische Übernachtungen registriert worden.

Günther: Grenze zu Dänemark wird ab 15. Mai schrittweise geöffnet

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) auf eine schrittweise Öffnung der Grenze zu Dänemark ab Mitte Mai verständigt.

"Wir haben heute telefoniert und miteinander verabredet, einen konkreten Fahrplan zu entwickeln, in welchen Schritten ab spätestens 15. Mai eine Öffnung der Grenze zu Dänemark erfolgen kann", sagte Günther am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Dies soll in den kommenden Tagen präzisiert werden."

Bereits am Donnerstag hatte Günther nach den Beratungen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) angekündigt, sich bei der kommenden Runde am Mittwoch für weitere Lockerungen an der Grenze zu Dänemark einzusetzen.

Niedersachsen erlaubt Ferienhaus-Vermietungen ab dem 11. Mai

Die Gastronomie in Niedersachsen könnte einem Fünf-Stufen-Plan der Landesregierung zufolge am 11. Mai wieder anlaufen. Restaurants, Gaststätten, Cafés und Biergärten sollen mit einer maximalen Auslastung von 50 Prozent sowohl im Innen- als auch im Außenbereich öffnen können. Das gab Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Montag in Hannover bekannt. Eine weitere Öffnung der Gastronomie sei vom 25. Mai an möglich. Bars oder Diskotheken sollen dem Plan zufolge bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Endgültig beschlossen werden soll der Stufenplan nach den Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch. "Wir brauchen Perspektiven für alle Bereiche. (...) Wenn wir alle vernünftig bleiben, dann wird viel möglich sein", sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bei der Vorstellung des Plans.

Hotels, Pensionen und Jugendherbergen könnten demnach ab dem 25. Mai mit einer maximalen Auslastung von 50 Prozent wieder öffnen. Bereits vom 11. Mai an sollen Ferienhäuser und -wohnungen mit einer maximalen Auslastung von 50 Prozent vermietet werden können.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Auch für Schulkinder und die Betreuung von Kindergartenkindern sieht der Fünf-Stufen-Plan eine Regelung vor. Die niedersächsischen Schüler sollen vom 25. Mai an unabhängig vom Jahrgang wieder zur Schule gehen können. Die Notbetreuung in Kindertagesstätten soll bereits vom 11. Mai an auf eine Quote von 40 Prozent ausgeweitet werden. Die Kindertagespflege soll ebenfalls vom 11. Mai an in den regulären Betrieb zurückkehren. "Es soll kein Kind vergessen werden", sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD).

Spahn plant vorerst keine Sonderregelungen für genesene Corona-Infizierte

Nach der Zulassung eines neuen Corona-Antikörpertests hat Gesundheitsminister Jens Spahn von einer "wichtigen Wegmarke im Kampf gegen das Virus" gesprochen. Mit dem Test, der das neue Coronavirus sehr genau nachweisen und in Deutschland in hoher Stückzahl zur Verfügung stehen soll, werde es möglich, sich einen Überblick über das Infektionsgeschehen zu verschaffen.

"Antikörpertests helfen uns, zu wissen, wer eine Corona-Infektion schon durchgemacht hat." Drei Millionen Tests sollten noch im Mai ausgeliefert werden, für die dann kommenden Monate seien je fünf Millionen Tests zur Auslieferung nach Deutschland vereinbart, sagte Spahn am Standort des Unternehmens Roche im oberbayerischen Penzberg, das den Test entwickelt hat.

Testen lassen könne sich - "nach Verfügbarkeit" - grundsätzlich jeder, gegebenenfalls auf eigene Kosten. Spahn betonte, dass es zwar eine hohe Evidenz dafür gebe, dass eine durchgemachte Infektion gegenüber dem Virus immunisiere, dass dies jedoch "noch nicht abschließend geklärt" sei. Ein besonderes Nachweisformular dafür brauche es nicht, jeder könne sich das in seinem Impfpass eintragen lassen.

Eine Aufhebung der Beschränkung für diesen Personenkreis sei im Moment nicht vorgesehen, der Ethikrat sei um eine Stellungnahme gebeten worden. Denn es sei möglich, dass sich in diesem Fall Menschen bewusst infizierten. Unterschiedliche Beschränkungen für unterschiedliche Gruppen zu haben, "rührt an den Grundfesten eines gesellschaftlichen Miteinanders".

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte, die Entwicklung des Tests sei, "kein regionales Ereignis, sondern ein internationaler Schritt". Zu den heute in Kraft getretenen besonders weitgehenden Lockerungen in anderen Bundesländern sagte er, er sei "etwas unglücklich, dass es jetzt an vielen Stellen über das Vereinbarte hinausgeht". "Wir dürfen die Erfolge, die wir haben, nicht verstolpern", warnte Söder.

Bei den nächsten Gesprächen zwischen Bund und Ländern am Mittwoch wolle man die weitere Linie besprechen. Er plädiere für einen Weg, auf dem man längerfristig plane, kurzfristig nach Zahlen entscheide und regional differenziere. Ausdrücklich lobte Söder die Zusammenarbeit mit dem Bund in der Krise. Diese sei "exzellent".