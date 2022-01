Corona:Impfpflicht gerät ins Wanken

Wie lange hält der Impfschutz gegen die Omikron-Variante an? Diese Frage spielt in der Diskussion offenbar zunehmend eine Rolle.

Von Nico Fried, Berlin

Es sah aus wie eine sichere Sache, die Verwirklichung nur noch eine Frage von Wochen: Doch je länger die Diskussion um die Impfpflicht anhält, ohne dass sich gesetzgeberisch wirklich etwas bewegt, desto mehr wackelt das Projekt. Nicht nur der Zeitplan zieht sich immer mehr in die Länge, vor allem die FDP drängt zudem darauf, die Notwendigkeit einer allgemeinen Impfpflicht im Licht der pandemischen Lage neu zu bewerten. An diesem Freitag soll das Thema auch in der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aufgerufen werden.