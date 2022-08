Von Karin Janker, Thomas Kirchner, Rainer Stadler und Kai Strittmatter

Wer Deutschland derzeit mit der Bahn verlässt, ob nach Süden oder Norden, bekommt sogleich einen Hauch von Freiheit zu spüren. Im Zug von Hamburg nach Kopenhagen, jenseits der dänischen Grenze, reißen sich alle die Masken vom Gesicht und atmen tief durch - mit Ausnahme von ein paar ängstlich um sich blickenden Deutschen. Ähnliche Szenen spielen sich auf der Strecke von München nach Zürich kurz hinter Lindau ab. Es scheint, als hätten sich unsere Nachbarn wie auch die meisten anderen Staaten Europas nach mehr als zwei Jahren für einen entspannteren Umgang mit der Pandemie entschieden.

Dänemark hatte den Anfang gemacht und im Februar beschlossen, die Pandemie samt sämtlichen Restriktionen für sich abzuschaffen - fast augenblicklich verschwand sie auch aus der öffentlichen Debatte und aus den Medien. Mit den Testzelten verabschiedeten sich die täglichen Inzidenzmeldungen und alarmierenden Grafiken aus Zeitungen und Webseiten. Debatten wie ums Münchner Oktoberfest als neues böses Superspreader-Event finden nicht statt. Im Gegenteil werfen sich die Dänen feierwütig wie nie in Großveranstaltungen wie das Roskilde-Festival. Wenn es Misstöne gibt, dann nur deshalb, weil die Haupt-Acts auf der Bühne musikalisch nicht liefern.

Großkonzerte gibt es mittlerweile auch in Deutschland, aber oft sind sie begleitet von sorgenvollen Kommentaren und Warnungen. Und die Medien liefern nach wie vor und täglich aktualisiert die Fieberkurven der Pandemie: Inzidenzen, Hospitalisierungsindex, Covid-Patienten in den Intensivstationen. Sogar Spanien, wo die Pandemie im ersten Jahr wesentlich schlimmer wütete, blendet diese Zahlen mittlerweile im Alltag aus. Wenn überhaupt, dann interessieren dort die Inzidenzen der über 60-Jährigen und anderer Gruppen mit erhöhtem Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken. Als die Fallzahlen in der Gesamtbevölkerung Anfang Juli auf Werte von 1000 und mehr kletterten, blieb die Aufregung aus und die Lage in den Krankenhäusern stabil.

In Deutschland verfangen offenbar die düsteren Szenarien

Frankreich hat längst nahezu alle Corona-Maßnahmen aufgehoben, auch in Kliniken und Arztpraxen gilt keine Maskenpflicht mehr. In der Schweiz müssen sich Infizierte nicht länger isolieren, die Covid-Warn-App wurde eingestellt. Ohnehin waren die Regeln dort von Anfang an weniger streng und wurden früher wieder aufgehoben als nördlich der Grenze. Im Zweifel gingen der Berner Bundesrat und die für die Gesundheitspolitik hauptverantwortlichen Kantone ins Risiko, zur Freude der Wirtschaft und einer Bevölkerung, die überwiegend wenig Verständnis zeigte für einen rigoroseren Kurs.

In Deutschland scheint es einen derartigen Konsens nicht zu geben, die Zerrissenheit reicht bis in die Regierung. Monatelang stritten FDP-Justizminister Marco Buschmann und SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach über die richtigen Maßnahmen, um eine tödliche Welle im Corona-Herbst zu verhindern, ohne die Freiheit der Menschen zu sehr einzuschränken. Am Donnerstag legten die beiden zwar einen gemeinsamen Entwurf für ein neues Infektionsschutzgesetz vor. Bis dahin hatte Lauterbach allerdings keine Gelegenheit ausgelassen, um vor den Gefahren neuer Mutationen und überlasteten Kliniken zu warnen. Bereits im Frühjahr, kurz nachdem Dänemark die Pandemie für beendet erklärt hatte, sprach er von einer Pandemiesituation in Deutschland, die "objektiv viel schlimmer als die Stimmung" sei, und sagte eine weitere Verschlechterung für den Herbst voraus.

In Deutschland verfangen offenbar die düsteren Szenarien. Als die Fallzahlen zu Sommerbeginn wieder anstiegen, unterstützte die Mehrheit der Bevölkerung in Umfragen schärfere Corona-Maßnahmen. Sind die Deutschen also besonders hysterisch beim Thema? Oder die anderen Europäer notorisch leichtsinnig?

Übertriebene Ängstlichkeit äußern die Deutschen nicht

Seit Beginn der Pandemie werden im Rahmen der European Covid Survey (ECOS) unter Leitung von Hamburger Gesundheitswissenschaftlern alle zwei Monate Menschen aus acht europäischen Ländern zu ihrer Sicht auf Corona befragt. Bei der aktuellen Erhebung fragten die Studienautoren auch die Angst vor neuen Virusmutationen ab. Ergebnis: 66 Prozent der Deutschen äußerten mäßige bis große Sorgen - genauso viele wie in Großbritannien. In Spanien und Portugal waren es weit mehr als 80 Prozent. Auf die Frage, wie gefährlich sie Corona für ihre eigene Gesundheit einschätzen, antworteten 34 Prozent der in Deutschland Befragten mit gefährlich oder sehr gefährlich, kaum mehr als in den Niederlanden oder Frankreich. Übertriebene Ängstlichkeit schlägt sich in diesen Zahlen nicht nieder.

Allerdings können andere Länder, die früher und entschlossener lockerten als Deutschland , auf deutlich höhere Impfquoten verweisen. Das gilt für Dänemark, aber auch auf der Iberischen Halbinsel: In Spanien sind 95 Prozent der über 40-Jährigen mindestens doppelt geimpft, in Portugal sogar noch etwas mehr. Die meisten Spanier und Portugiesen bleiben auch im Alltag rücksichtsvoll und tragen die Maske dort, wo sie weiterhin vorgeschrieben ist: in Krankenhäusern, Apotheken und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Maskenmuffel finden sich zumindest in Madrids Metro nicht. Die Solidarität, die in Spanien und Portugal bereits nach den ersten verheerenden Infektionswellen spürbar war, ist geblieben. Entsprechend hält sich auch die Aufregung darüber in Grenzen, dass einige Gesundheitsexperten für den Herbst eine Rückkehr der allgemeinen Maskenpflicht in Innenräumen prophezeien. Von Leichtsinn und Sorglosigkeit kann als keine Rede sein.

Selbst aus der traditionell liberalistischen Schweiz sind mahnende Stimmen zu hören. Experten raten, vorsichtig zu sein und eine Infektion möglichst zu vermeiden, weil sie in vielen Fällen eben doch gravierendere Folgen hat als eine Grippe. Sie weisen darauf hin, dass die aktuelle, pandemisch ungewöhnliche Sommerwelle einen Vorgeschmack auf Probleme in der kälteren Jahreszeit liefere. "Der Herbst macht mir schon Sorgen", sagte die Genfer Virologin Isabella Eckerle der Zeitung Blick. Das Virus sei nicht weg, und die Maßnahmen würden sich dann von selbst aufdrängen. "Entweder es kommen wieder offizielle Einschränkungen, oder das Virus sorgt für Einschränkungen, weil zu viele Menschen gleichzeitig krank sind", sagte Eckerle.

So gelassen formulieren es deutsche Experten selten, und vielleicht liegt darin der große Unterschied: Deutschland war zwar bisher relativ erfolgreich im Kampf gegen die Pandemie und kann im europäischen Vergleich die niedrigsten Fallzahlen pro Einwohner sowie eine geringe Übersterblichkeit vorweisen. Das Vertrauen in die Berichterstattung der Medien und die Informationspolitik der Regierung ist höher als anderswo, auch das zeigt die ECOS-Studie. Aber eines müssen die Deutschen offenbar noch lernen: mit dem Virus zu leben. Dauererregung scheint dabei nicht zu helfen. Aber lässt sich der Corona-Herbst einfach ignorieren?

Schwedens Sonderweg war verheerend - doch das wird im Land ignoriert

In Schweden läuft ein entsprechender Versuch. Das Land hatte bereits einige Pandemie-Berühmtheit erlangt wegen seiner Laisser-faire-Politik. Eine Maskenpflicht gab es dort beispielsweise nie. Die Behörden hatten sich nach langer hartnäckiger Leugnung jeglichen Maskennutzens und einer Sterberate, die im Jahr 2020 die der nordischen Nachbarn um das Zehnfache übertraf, lediglich zu einer Empfehlung für Gesichtsmasken durchgerungen. Zwischen Februar und April dieses Jahres wurden dennoch alle Maßnahmen abgeschafft.

Mittlerweile in Schweden erschienene Studien, die dem Corona-Sonderweg des Landes ein verheerendes Zeugnis ausstellen, brachten keine größere Debatte ins Laufen, ebenso wenig die Hilferufe aus mehreren Krankenhäusern in der jetzigen Sommerwelle. Der öffentlich-rechtliche Sender SVT bot Anfang der Woche einen Themenschwerpunkt zur Corona-Pandemie an, der sich nacheinander mit der Lage in Neuseeland, in Macau und in den USA beschäftigte. Schweden selbst kam gar nicht vor.