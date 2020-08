Die Demonstration gegen Corona-Schutzmaßnahmen am vergangenen Sonntag in Dortmund. Hier war der Polizist als Redner aufgetreten.

Am Wochenende ist ein Polizist aus Hannover als Redner bei der Kundgebung "Querdenken" in Dortmund aufgetreten. Jetzt ist er vorerst von seinem Dienst entbunden worden. Das teilte die Pressestelle der Polizeidirektion Hannover am Dienstag mit.

Bei der Demonstration hatte der Mann sich mit seinem vollen Namen als Kriminalhauptkommissar vorgestellt und die aktuellen Corona-Regeln hinterfragt. Dabei forderte er seine Kollegen auf, sich in der aktuellen Corona-Situation mehr ihrem Gewissen als dem Gehorsam verpflichtet zu fühlen. Der Polizist zog dabei auch Parallelen zur Nazizeit, wie in einem auf Youtube veröffentlichen Mitschnitt der Rede zu hören ist.

"Im dunkelsten Kapitel unserer deutschen Geschichte haben Regierende ihre Sicherheitskräfte schon einmal bedingungslosem Gehorsam unterworfen und sie für die abscheulichsten Verbrechen missbraucht, die anderen Menschen je angetan wurden", sagte er. Er habe Angst, denn "mein Bauch sagt mir, dass sich gerade alles wieder in dieselbe Richtung entwickelt." Der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung zufolge ist der Kriminalhauptkommissar seit Jahren bei der Zentralstelle technische Prävention der Polizei Hannover tätig.

Der Sprecher des niedersächsischen Innenministeriums, Philipp Wedelich, sagte, Beamte, die nicht auf dem Boden der freiheitlich demokratischen Grundordnung stünden, hätten keinen Platz in der niedersächsischen Polizei. Auch der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Patrick Seegers, reagierte: "Ich muss gestehen, ich war entsetzt über die Art des Auftritts und die Wortwahl." Das dürfe so nicht stehenbleiben. Er unterstütze daher die eingeleiteten Schritte.

Die Sprecherin der Polizeidirektion Hannover erläuterte, es werde nun geprüft, ob der Mann gegen die gebotene Neutralität und die sogenannte Wohlverhaltenspflicht verstoßen habe. Bis dies geklärt sei, sei es dem Beamten verboten, seine Dienstgeschäfte auszuüben. "Das Verbot erlischt, wenn nach drei Monaten kein Disziplinarverfahren eingeleitet wird", teilte die Sprecherin mit. Polizisten müssten sich im Dienst und in ihrer Freizeit für die Einhaltung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung einsetzen. "In ihrem Auftreten und bei ihren Äußerungen in der Öffentlichkeit sind sie dabei allerdings zur Mäßigung und Zurückhaltung aufgerufen." Dadurch seien dem Recht der freien Meinungsäußerung bestimmte Grenzen gesetzt.

Ähnlich äußerte sich der niedersächsische Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Dietmar Schilff. Das Verhalten von Beamtinnen und Beamten müsse "der Achtung und dem Vertrauen gerecht werden, die ihr Beruf erfordert". Schilff sind nach eigener Aussage zwei Fälle bekannt, in denen sich Polizisten auf Anti-Corona-Protesten äußerten. So habe ein pensionierter Polizist auf einer Kundgebung in Passau gesprochen und ein aktiver Beamter in Augsburg.

Geplantes Großkonzert: Laschet kritisiert Düsseldorfs Oberbürgermeister

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat den Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) wegen eines geplanten Großkonzerts mit 13 000 Fans kritisiert. "Ich hätte hier etwas mehr Sensibilität vom Oberbürgermeister erwartet", sagte Laschet am Dienstag.

Die Stadt sei vor der Ankündigung nicht auf das Land zugegangen. Es sei klar, dass bei einem solchen Großereignis "ganz Deutschland und viele in Europa auf diese Stadt gucken. Vielleich war das auch die Absicht, dass man so auf diese Stadt gucken sollte".

Laschet hält das geplante Event "für kein gutes Signal". Das Kabinett werde noch am Dienstag über die rechtliche Lage sprechen. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte bereits rechtliche Zweifel an dem Konzert mit Bryan Adams, Sarah Connor und anderen Künstlern angemeldet.

Der Vorverkauf hat am Dienstagvormittag begonnen. Der entsprechende Ticket-Shop für das Event "Give Live A Chance" wurde online freigeschaltet. Das Konzert soll am 4. September im Düsseldorfer Fußballstadion stattfinden. Die Stadt Düsseldorf hat das Hygienekonzept abgesegnet, das Gesundheitsministerium ließ es sich nachträglich zur Prüfung schicken.

Spahn spricht sich gegen Fans in Fußballstadien aus

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hält eine Rückkehr von Fans zu Spielen der Fußball-Bundesliga trotz guter Corona-Schutzkonzepte der Sportverantwortlichen vorerst für unangebracht. "Tausende Zuschauer in den Stadien - das passt nicht zum aktuellen Infektionsgeschehen", sagte der CDU-Politiker nach Beratungen mit den Länder-Gesundheitsministern. Jetzt heiße es, keine vermeidbaren Risiken einzugehen. "Wir spüren, dass wir wachsam bleiben müssen. In der jetzigen Situation wären Zuschauer auf den Rängen das falsche Signal." Das Konzept der Deutschen Fußball Liga sei in der Theorie gut. Entscheidend sei in der Pandemie aber die Praxis im Alltag.

Zuvor hatte es bereits geheißen, die mögliche Rückkehr von Fußball-Fans in die Stadien habe aus Sicht der Gesundheitsminister der Länder keine Priorität. Darin bestehe Einigkeit, verlautete aus Teilnehmerkreisen der Gesundheitsministerkonferenz am Montag.

Auch der Ärzteverband Marburger Bund hat vor einer Fan-Rückkehr in die Stadien der Fußball-Bundesliga gewarnt. "Die Gefahr von Massenansteckungen wäre real. Wenn wir Pech haben, sitzt ein Superspreader unter den Fans, und das Virus breitet sich wie ein Lauffeuer aus", sagte die Vorsitzende des Marburger Bundes, Susanne Johna, der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Maskenpflicht im Unterricht: NRW weitet Hitzefrei-Regeln dafür aus

Am Mittwoch startet in NRW wieder der Unterricht. Dann gilt eine Maskenpflicht in allen Schulgebäuden und auf dem Gelände - in weiterführenden und berufsbildenden Schulen sogar im Unterricht. Bei den derzeit heißen Temperaturen ist das für Schüler belastend. Die Politik reagiert jetzt und lockert die Hitzefrei-Regelung an allen Schulen.

"Die derzeitigen Hitzefrei-Regelungen werden angesichts der hohen Außentemperaturen und der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II vorerst ausgeweitet", sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) dem Kölner Stadt-Anzeiger und der Rheinischen Post. Dem Stadt-Anzeiger zufolge gilt die neue Regelung direkt vom Schulstart am Mittwoch an. Dann könne auch für Oberstufenschüler der Unterricht von der Schulleitung abgesagt werden, wenn die Temperaturen in den Räumen auf mehr als 27 Grad steigen.

Zuvor hatten etwa der Städtetag NRW und die Landesschülervertretung eine Lockerung gefordert. "Wir schaffen damit für die Schulleitungen, die über Hitzefrei entscheiden, in Corona-Zeiten Handlungsspielräume und zusätzliche Flexibilität", sagte Gebauer der Rheinischen Post.