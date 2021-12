Unbekannte haben in Hamburg 40 000 Corona-Schnelltests gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf knapp 80 000 Euro, teilte die Polizei mit. Die Diebe waren in der Nacht zum Montag zwischen 3 und 4 Uhr in das Gebäude einer Medizinfirma im Stadtteil Rothenburgsort eingestiegen. Um auf das Gelände zu gelangen, hatten sie einen Zaun aufgeschnitten. Dort entwendeten sie dreizehn Paletten mit Corona-Schnelltests, die sie vermutlich mit einem weißen Lieferwagen abtransportierten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den weißen Transporter geben können. (08.12.2021)

Erstmals seit Februar wieder mehr als 500 Tote in 24 Stunden

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist leicht gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwochmorgen einen Wert von 427,0 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen; am Dienstag lag der Wert bei 432,2. Das RKI registrierte demnach 69 601 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden, 527 weitere Menschen starben an oder mit Covid-19. Mehr als 500 tägliche Todesfälle wurden zuletzt im Februar gezählt.

Außerdem ließen sich laut RKI am Dienstag 973 000 Menschen impfen. Bei 833 000 der Impfungen handelte es sich im Booster. Demnach haben inzwischen 15,6 Millionen Menschen in Deutschland eine zusätzliche Auffrischungsimpfung erhalten, also 18,7 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Zwei Bundesländer weisen weiterhin eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 1000 auf: Für Thüringen wird ein Wert von 1028,0 gemeldet, für Sachsen von 1125,0. Bei der Bewertung des Infektionsgeschehens ist zu bedenken, dass Experten derzeit von einer merklichen Untererfassung ausgehen. Gesundheitsämter und Kliniken kommen demnach mit der Meldung von Fällen zumindest in einzelnen Regionen nicht mehr hinterher. Außerdem wurden laut RKI am (08.12.2021)

Verdi warnt vor Einführung einer Impfpflicht für Pflegekräfte

Sollten die Pläne der neuen Bundesregierung zu einer Corona-Impfpflicht für Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeheimen umgesetzt werden, droht nach Ansicht der Gewerkschaft Verdi eine Verschärfung des Pflegenotstands. Die Impfpflicht für einzelne Berufsgruppen sei "falsch und kontraproduktiv", sagte der Gewerkschaftssekretär für die Pflegeberufe, Jan von Hagen, der Neuen Ruhr/Neuen Rhein Zeitung. Der Landesverband rechnet mit einer Kündigung von bis zu einem Prozent der Pflegekräfte in Nordrhein-Westfalen, sollte eine Impfpflicht eingeführt werden: Das wären etwa 2000 Beschäftigte.

Die Impfpflicht für diese Berufsgruppe werde "die Impfquote nicht wesentlich erhöhen, aber es wird Menschen geben, die diesen Bereich dann verlassen werden", warnte Hagen. Damit werde ein "ohnehin völlig überlastetes System" weiteres Fachpersonal verlieren. (08.12.2021)

Dehoga-Chefin: Pandemie hat Gastgewerbe 100 000 Mitarbeiter gekostet

Die Corona-Krise könnte den Personalmangel im Gastgewerbe nach Ansicht des Dehoga abermals deutlich verschärfen. "Rund 100 000 Beschäftigte hat das Gastgewerbe durch die Pandemie bis September 2021 verloren", sagte die Chefin des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga, Ingrid Hartges, am Mittwoch der Funke-Mediengruppe. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Gastgewerbe habe im September bei knapp 1 026 000 gelegen, 8,4 Prozent unter der im September 2019. "Wenn die Covid-19-Pandemie nicht schnellstmöglich erfolgreich bekämpft wird, befürchte ich Schlimmeres", sagte Hartges. (08.12.2021)

Wirtschaftsverbände fordern schnellere Hilfen für Unternehmen in der Pandemie

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) fordern vor dem Start der Ampelkoalition die neue Bundesregierung zu einer schnellen Entlastung der Unternehmen in der anhaltenden Corona-Pandemie auf. "Die neue Bundesregierung hat es in der Hand zu verhindern, dass zum Jahresende in vielen Betrieben endgültig das Licht ausgeht", sagt BVMW-Bundesgeschäftsführer Markus Jerger der Funke-Mediengruppe. Vor allem bei der Antragsstellung der bis Ende März 2022 laufenden Hilfszahlungen brauche es Nachbesserungen.

Zudem solle die neue Regierung "als erste Schritte die geplanten Sonderabschreibungen und Verlustverrechnungen rasch auf den Weg bringen sowie die EEG-Umlage schnell abschaffen. Diese Entscheidungen entlasten viele Unternehmen und können daher wichtige Investitionsimpulse sein", sagt Peter Adrian, Präsident des DIHK, der Mediengruppe. Viele Unternehmen würden sich aufgrund der Corona-Beschränkungen, hoher Energie- und Rohstoffpreise und fehlender Fachkräfte in einer schwierigen Situation befinden. (08.12.2021)

Drosten erwartet "Omikron-Problem" in Deutschland

Der Virologe Christian Drosten befürchtet bald Schwierigkeiten mit der neuen Virusvariante. "Das Virus wird auch in Deutschland zuwachsen. Ich denke, ab Januar werden wir mit Omikron in Deutschland ein Problem haben", sagte der Wissenschaftler von der Berliner Charité im seinem NDR-Podcast. Dieses Problem könne bis in den Sommer andauern. In Südafrika seien die Zuwachsraten trotz des dort einsetzenden Sommers hoch. "Und darum würde ich im Moment auch nicht sagen, bis Ostern ist in Deutschland die Pandemie vorbei, wenn Omikron übernimmt", sagte Drosten. Bisher seien ihm hierzulande aus dem Austausch mit Kollegen ungefähr 25 bis 30 Omikron-Fälle bekannt, berichtete Drosten. Die Zahl sei nicht vollständig und werde "in ganz kurzer Zeit" zunehmen.

Der Virologe betonte jedoch, dass es rund um die Variante noch viele offene Fragen gebe und mehr Daten abgewartet werden müssten. Die Ausgangslagen in Südafrika und England, wo Omikron sich in besorgniserregender Geschwindigkeit ausbreite, seien zudem anders als in Deutschland. Bei Omikron sei die "blödeste Kombination" an Eigenschaften zu befürchten, so Drosten: ein sogenannter immune escape, also die Tatsache, dass das Virus verstärkt Geimpfte und Genesene infizieren kann als auch eine prinzipiell stärkere Ansteckungsfähigkeit.

Drostens US-amerikanischer Kollege Anthony Fauci ist optimistischer: Bei den Fällen, die man aktuell auswerte, beobachte man verhältnismäßig milde Krankheitsverläufe. Dies könne aber auch an der Altersstruktur der Patienten liegen. Gerade bei der Frage nach der Schwere des Krankheitsverlaufs gebe es von den Daten her stets Verzögerungen. "Ich würde also sagen, dass wir keine endgültigen Schlussfolgerungen ziehen sollten. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch mindestens ein paar Wochen dauern wird, bis wir einen guten Überblick haben - und dann erst ein paar Wochen später einen wirklich guten Überblick", sagte der Immunologe, der auch den US-Präsidenten berät. (07.12.2021)