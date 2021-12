Das Robert Koch-Institut (RKI) empfiehlt aufgrund der aktuellen Corona-Lage in Deutschland "maximale Kontaktbeschränkungen". Diese sollten "sofort beginnen" und bis zunächst Mitte Januar gelten, wie das RKI in einer Strategie-Einschätzung schreibt.

Außerdem fordert das RKI unter anderem ein Verbot von Großveranstaltungen, die Schließung von Bars, Discos und Restaurants (Speisen zum Mitnehmen anbieten erlaubt), die Verlängerung der Weihnachtsferien, das Verbot von Gesang in Innenräumen außer im eigenen Haushalt und eine "intensive Begleitkommunikation zum Verständnis der Maßnahmen".

"Die größten Effekte auf die Dynamik der Omikron-Welle sind von konsequenten und flächendeckenden Kontaktbeschränkungen und dem Einsatz von infektionspräventiven Maßnahmen zu erwarten", heißt es in dem Schreiben. Und weiter: "Die Phase der maximierten Kontaktbeschränkungen bis Mitte Januar muss genutzt werden, um die Impfungen und Auffrischimpfungen voranzubringen."

In Hamburg soll es jetzt wirklich schnell gehen. Bereits zu Weihnachten werden die Kontakte auch für Geimpfte und Genesene eingeschränkt. Nur noch maximal zehn Personen dürften privat zusammentreffen, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) nach einer Sitzung des rot-grünen Senats. Ab dem 24. Dezember müssen zudem Restaurants, Kneipen und Bars von 23 Uhr an schließen. Am Neujahrsmorgen gelte die Sperrstunde erst ab 1 Uhr. (21.12.2021)

Söder verlangt rasches Signal für Impfpflicht

Vor der Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Dienstag verlangt Bayerns Regierungschef Markus Söder von der Bundesregierung ein rasches Signal für eine Impfpflicht. Im ARD-"Morgenmagazin" sagte der CSU-Politiker außerdem, wenn der Expertenrat von einer dramatischen Lage spreche, zugleich aber vor allem nur über neue Kontaktbeschränkungen gesprochen werde, passe dies nicht zusammen. "Es macht jetzt keinen Sinn, bei fallenden Zahlen jetzt die Panik auszurufen", sagte Söder. Dennoch müssten Bund und Länder Klarheit schaffen, was wirklich nötig sei, einer neuen Corona-Welle durch die Omikron-Variante zu begegnen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Länderchefs beraten am Nachmittag über neuerliche Maßnahmenverschärfungen - etwa über Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte, Einschränkungen bei Veranstaltungen oder Club-Schließungen. "Wenn Omikron tatsächlich weniger schwere Verläufe hat, dann muss sich das auch in den Maßnahmen ein Stück weit wiederfinden", sagte Söder.

"Wir müssen zunächst erst mal eine genaue Einschätzung bekommen, wie gefährlich Omikron genau ist, wie es sich auswirkt auf die Krankenhäuser", sagte er. In einem Papier des Corona-Expertenrats der Bundesregierung vom Sonntag heißt es dazu: "Aufgrund des gleichzeitigen, extremen Patientenaufkommens ist eine erhebliche Überlastung der Krankenhäuser zu erwarten - selbst für den wenig wahrscheinlichen Fall einer deutlich abgeschwächten Krankheitsschwere im Vergleich zur Delta-Variante."

Schon vor den Beratungen wurde bekannt, dass private Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen künftig nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt sein sollen. Aus einem Entwurf für eine Beschlussvorlage vom Montagnachmittag geht hervor, dass diese Obergrenze für private Treffen in Räumlichkeiten genauso gelten wie im Außenbereich. Kinder bis zum Alter von 14 Jahren sind ausgenommen. Die Kontaktbeschränkungen, die auch Geimpfte und Genesene erfassen, sollen "spätestens" vom 28. Dezember an in Kraft treten.

Zudem werden Spiele der Fußball-Bundesliga und andere Großveranstaltungen wohl spätestens vom 28. Dezember an ohne Zuschauer stattfinden. Betroffen davon wäre zum Beispiel die Vierschanzentournee. Die Rückrunde der Bundesliga beginnt am 7. Januar. (21.12.2021)

RKI verschärft Risikobewertung, die Inzidenz sinkt

Wegen der Omikron-Variante des Coronavirus hat das Robert-Koch-Institut (RKI) seine Risikobewertung verschärft. Für zweifach Geimpfte und Genesene werde die Gefahr einer Ansteckung nun als "hoch" angesehen, teilte das RKI auf Twitter mit. Für Ungeimpfte bleibt es demnach "sehr hoch". Für Geimpfte mit Auffrischungsimpfung (Booster) schätzt das Institut die Gefährdung hingegen als moderat ein. Insgesamt werde die Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung als "sehr hoch" eingeschätzt, schreibt das Institut in seiner geänderten Risikobewertung. Es warnt vor schlagartiger Erhöhung der Fallzahlen.

Ursache dafür sei die Omikron-Variante, die sich nach derzeitigem Kenntnisstand "deutlich schneller und effektiver verbreitet als die bisherigen Virusvarianten", schreibt das RKI. Die aktuelle Entwicklung sei "sehr besorgniserregend". Zu befürchten sei von Omikron eine weitere Zunahme schwerer Erkrankungen und Todesfälle und ein Überschreiten der deutschlandweit verfügbaren intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten. "Wir sind uns relativ sicher, dass Omikron etwa Mitte bis Ende Januar die dominierende Variante in Deutschland sein wird", sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Gernot Marx, der Rheinischen Post.

Auch der Epidemiologe Hajo Zeeb warnte vor der Wucht einer möglichen Omikron-Welle. "Die Zahlen der Neuinfektionen und der Menschen im Krankenhaus wird vermutlich alles übersteigen, was wir bisher gesehen haben", sagte der Experte vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen (BIPS) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Erste Daten aus Großbritannien würden zeigen, "dass die Krankheitsschwere bei der Omikron-Variante ähnlich wie bei Delta ist". Vor allem im Januar müsse in Deutschland mit einer hohen Hospitalisierung gerechnet werden. Angesichts dessen forderte Zeeb rasches Handeln, vor allem Kontaktbeschränkungen. (21.12.2021)

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 306,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist erneut gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Morgen 23 428 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Der bundesweite Inzidenzwert sank damit von 316 am Vortag auf 306,4 Infektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. 462 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 108 814. (21.12.2021)

Lehrerverbände: Distanzunterricht im Januar nicht auszuschließen

Lehrerverbände halten es angesichts der Omikron-Verbreitung für denkbar, die Weihnachtsferien zu verlängern oder kurzzeitig keinen Präsenzunterricht zu halten. "Distanzunterricht für eine begrenzte Zeit nach den Weihnachtsferien kann eine Möglichkeit sein, die Verbreitung der Omikron-Variante zu erschweren", sagte die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Maike Finnern, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das müsse aber eine Ausnahme bleiben, die allein der aktuellen Situation geschuldet sei.

Eine ähnliche Haltung nimmt der Deutsche Lehrerverband ein. "Wenn die Infektionszahlen aufgrund von Omikron in den Weihnachtsferien massiv nach oben gehen, dürfen Ferienverlängerungen beziehungsweise erneuter Distanzunterricht nicht ausgeschlossen werden", sagte Präsident Heinz-Peter Meidinger. "Solch ein Schritt sollte aber nicht isoliert erfolgen, sondern nur im Verbund mit einem allgemeinen Lockdown oder weitergehenden gesellschaftlichen Kontaktbeschränkungen." Es sei falsch, Schulen bei einem größeren Maßnahmenkatalog komplett auszunehmen, weil dort demnächst eine hochansteckende Virusvariante auf eine Vielzahl von Kontakten treffe.

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hingegen will flächendeckende Schulschließungen "unbedingt" vermeiden. "Kinder und Jugendliche haben schon bisher eine große Last in der Corona-Pandemie getragen. Sie brauchen beste Bildung. Die Lernrückstände dürfen nicht noch zunehmen", sagte die FDP-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. "Solange wir noch ins Fußballstadion gehen können, darf keine Schule schließen." (21.12.2021)

Justizminister: Verstöße gegen mögliche Impfpflicht mit Bußgeld ahnden

Der neue Bundesjustizminister Marco Buschmann will Verstöße gegen eine mögliche allgemeine Corona-Impfpflicht mit Bußgeld ahnden. "Niemand soll gegen seinen Willen mittels physischen Zwangs geimpft werden", sagte der FDP-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Denkbar wäre es stattdessen, einen Verstoß gegen die Impfnachweispflicht als Ordnungswidrigkeit zu behandeln. Als Sanktion kämen dann Bußgelder in Frage. Denkbar wäre auch, bei der Bemessung die finanzielle Lage im Einzelfall zu berücksichtigen."

Buschmann ließ offen, ob er im Bundestag für eine allgemeine Impfpflicht stimmen würde oder nicht. Er werde sich erst entscheiden, wenn alle Anträge vorlägen. "Es gibt einen Antrag, der eine Impfpflicht ablehnt, es wird sicherlich einen Antrag geben, der in Richtung einer allgemeinen Impfpflicht geht", sagte er. "Und es wird wahrscheinlich einen dritten Antrag geben, der mit einer nach dem Lebensalter gestaffelten Impfpflicht arbeitet." Über eine allgemeine Impfpflicht gegen Corona soll der Bundestag voraussichtlich im kommenden Jahr in freier Abstimmung ohne Fraktionsdisziplin entscheiden. (21.12.2021)

Britische Expertin: Reisebeschränkungen gegen Omikron nicht wirksam

Eine der führenden britischen Corona-Expertinnen hat die Beschränkungen, die Deutschland Reisenden aus Großbritannien auferlegt hat, als wirkungslos kritisiert. "Es ist zu spät. Wenn Deutschland das vor drei Wochen getan hätte, fein", sagte Christina Pagel der Deutschen Presse-Agentur. Die Omikron-Variante habe sich aber längst auch in Deutschland verbreitet. Bei der rasend schnellen Übertragbarkeit machten Reisebeschränkungen keinen signifikanten Unterschied mehr.

Großbritannien gilt seit Anfang der Woche für Deutschland als Virusvariantengebiet, was die Einreise von der Insel drastisch beschränkt. Rückkehrer müssen - egal ob geimpft oder nicht - für 14 Tage in Quarantäne. Damit suggeriere man nur, etwas gegen die Ausbreitung der Variante zu tun, ohne wirklich zu handeln, kritisierte Pagel. "Was man wirklich tun muss, ist die Verbreitung im Inland zu verhindern. Und bei dem Tempo von Omikron kann man sich dabei nicht nur auf Boostern verlassen." (21.12.2021)