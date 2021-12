Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, und der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, informieren in der Bundespressekonferenz in Berlin über die aktuelle Corona-Lage.

Die Pressekonferenz findet einen Tag nach der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) statt. Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder haben am Dienstag zusätzliche Corona-Maßnahmen beschlossen, die vom 28. Dezember an gelten sollen. Demnach werden Clubs und Diskotheken bis auf Weiteres geschlossen, Fußballspiele müssen ohne Publikum stattfinden. Geimpfte und Genesene dürfen bei privaten Zusammenkünften höchstens zu zehnt sein. Kinder werden dabei nicht mitgezählt. An Silvester und Neujahr gelten Versammlungsverbote, ebenso wird der Verkauf von Feuerwerkskörpern untersagt. Für Ungeimpfte bleiben die Beschränkungen, die bereits jetzt schon gelten: Private Treffen sind für sie nur mit einem Haushalt und zwei zusätzlichen Personen erlaubt. Am 7. Januar wollen Bund und Länder die nächste Bestandsaufnahme machen und über das weitere Vorgehen beraten.

Das RKI hatte im Vorfeld der MPK mit der Empfehlung, ab sofort maximale Kontaktbeschränkungen einzuführen, für Irritationen gesorgt. Diese sollten zunächst bis Mitte Januar beibehalten werden. Daran hatte sich bei den Beratungen der Ministerpräsidenten Kritik entzündet.

Lauterbach sagte in der Schalte, es gebe keine wissenschaftliche Zensur, die Veröffentlichung sei aber "nicht abgestimmt" gewesen, wie die Deutsche Presse-Agentur von Teilnehmern erfuhr. Das dürfe nicht passieren. In den ARD-Tagesthemen äußerte sich Lauterbach am Dienstagabend zurückhaltender. "Ich lege viel Wert auf die wissenschaftliche Beratung auch durch das RKI, wir arbeiten Hand in Hand. Aber im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit des RKI kann es auch schon mal eine Forderung geben, die wir nicht sofort umsetzen", sagte er. (22.12.2021)

Bundestagsabgeordneter infiziert sich mit Omikron

Die Ausbreitung der Coronavirus-Variante Omikron hat den Bundestag erreicht. An der konstituierenden Sitzung des Verteidigungsausschusses haben nach Angaben aus dem Gremium vom Mittwoch zwei Abgeordnete mit einer zu diesem Zeitpunkt nicht erkannten Covid-19-Infektion teilgenommen, darunter die beiden Varianten Delta und Omikron.

Das Sekretariat des Ausschusses wies die Abgeordneten danach in einem Schreiben darauf hin, dass "eine Infektion mit dem Omikron-Virus bekanntgegeben wurde". In der Folge zeigte die Warn-App bei zahlreichen Verteidigungspolitikern auch eine rote Warnung. Die Politiker hatten bei der Sitzung am vergangenen Mittwoch Masken getragen, legen diese aber üblicherweise bei Redebeiträgen ab. (22.12.2021)

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf unter 300

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist erneut gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Morgen 45 659 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Der bundesweite Inzidenzwert sank von 306,4 am Vortag auf 289,0 Infektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Unter 300 lag der Wert zuletzt am 11. November. 510 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 109 324. (22.12.2021)

Kliniken gehen Corona-Beschlüsse nicht weit genug

Angesichts einer drohenden Omikron-Welle halten die Kliniken in Deutschland eine weitere Verschärfung der Corona-Maßnahmen für denkbar. Die von Bund und Ländern beschlossenen Kontaktbeschränkungen seien "notwendig, möglicherweise aber nicht ausreichend", sagt der Vorstandsvorsitzende der Deutsche Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, der Funke-Mediengruppe. Deshalb sei es notwendig, dass die Lage weiterhin täglich beobachtet und analysiert werde. "Gegebenenfalls muss dann kurzfristig nachgesteuert werden." Gaß fordert die Politik parteiübergreifend auf, "die Debatte um die allgemeine Impfpflicht nicht auf die lange Bank zu schieben, sondern kurzfristig hier eine Entscheidung zu treffen". Es brauche Klarheit, ein hohes Impftempo und das Schließen der Impflücke. (22.12.2021)

DGB-Chef will breite Debatte zur Impfpflicht

DGB-Chef Reiner Hoffmann dringt vor der Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht auf eine breitere öffentliche Debatte. "Ich persönlich bin für eine allgemeine Impfpflicht", sagte der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) der Rheinischen Post. "Wir müssen gleichzeitig aber das Risiko einer Spaltung der Gesellschaft zwischen Geimpften und Ungeimpften verringern, die durch eine Impfpflicht vertieft werden könnte", sagte er.

Eine breite öffentliche Debatte solle Akzeptanz auch bei denen herstellen, die noch skeptisch sind. "Man muss die Bedenken der Impfskeptiker ernst nehmen, aber am Ende auch konsequent sagen: Jetzt sind wir nach 24 Monaten Pandemie in einer Situation, in der wir die Impfpflicht als Ultima Ratio brauchen", sagte Hoffmann. (22.12.2021)

Kretschmann ist unzufrieden mit Corona-Beschlüssen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Bund-Länder-Beschlüsse zur Corona-Eindämmung verteidigt - insbesondere die neuen Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte, die nach Weihnachten gelten sollen. Es gebe keinen "Weihnachts-Lockdown", betonte Söder, aber eine "Weihnachts-Vorsicht" sei sicherlich sinnvoll.

Zur Empfehlung des Robert-Koch-Instituts (RKI), das sich für "maximale Kontaktbeschränkungen" ausgesprochen hatte, sagte Söder, dies sei nach Darstellung des Bundes so nicht abstimmungsfähig gewesen. Bei allen Maßnahmen müssten immer zwei Prinzipien gelten, erklärte er: Vorsicht und Verhältnismäßigkeit. Alle Beschlüsse müssten auch vor Gericht bestehen. Wichtig sei die Einschätzung der Lage - und die sei aktuell noch mit vielen Fragezeichen versehen gewesen, sowohl vom Vorsitzenden des Expertenrats der Bundesregierung als auch von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Die Datenlage werde bis zur nächsten Bund-Länder-Schalte am 7. Januar sicher besser sein, sagte Söder.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist dagegen unzufrieden. Ihm gehen die Beschlüsse nicht weit genug. Die verabredeten Kontaktbeschränkungen seien nicht ausreichend, vor allem, wenn sich die Lage bald zuspitzen sollte, sagte der Grünen-Politiker dem SWR. Den Ländern fehlten die nötigen Instrumente, um die Pandemie einzudämmen. Wenn es zu einem Hochlauf der Omikron-Mutante komme, könne er zum Beispiel keine Ausgangssperren mehr anordnen, kritisierte Kretschmann.

In einer Protokollerklärung zum Beschluss der MPK fordert Baden-Württemberg den Bundestag mit Blick auf die exponentielle Ausbreitung der Omikron-Variante auf, kurzfristig erneut die sogenannte "epidemischen Lage von nationaler Tragweite" festzustellen. Die Landesregierungen von Baden-Württemberg und Sachsen erklären zudem, dass sie die von Bund und Ländern beschlossenen Maßnahmen für unzureichend halten.

Dieser Meinung ist offenbar auch Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. In ihrem Land gelten die Beschränkungen, die bundesweit vom 28. Dezember an in Kraft treten, schon vier Tage früher, also von Heiligabend an, wie am Abend bekannt wurde. (21.12.2021)

Weil kritisiert Robert-Koch-Institut

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil stößt sich an der Kommunikation des Robert-Koch-Instituts. Das RKI habe "erst eine oder anderthalb Stunden vor dem Bund-Länder-Treffen" eine Empfehlung herausgegeben, die maximale Kontaktbeschränkungen fordert, so Weil. Der Expertenrat der Bundesregierung hingegen, dem auch RKI-Chef Lothar Wieler angehört, hatte am Wochenende eine Stellungnahme veröffentlicht, in der deutlich vager "gut geplante und gut kommunizierte Kontaktbeschränkungen" gefordert werden.

Auch Karl Lauterbach (SPD) äußerte sich kritisch. Es gebe keine wissenschaftliche Zensur, die Veröffentlichung sei aber "nicht abgestimmt" gewesen. Das dürfe nicht passieren, so der Bundesgesundheitsminister. Mit den Beschlüssen, so Lauterbach später in den ARD-"Tagesthemen", "kann man arbeiten". Das, was die Bund-Länder-Runde beschlossen habe, werde Wirkung zeigen. "Aber wir schließen nichts aus. Wenn tatsächlich die Fallzahlen sich so entwickeln würden, dass auch ein harter Lockdown diskutiert werden muss, dann gibt es da keine roten Linien. Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir da nicht.", so der Gesundheitsminister. (21.12.2021)