Die neuen Quarantäne-Vorschriften für Corona-Infizierte und Kontaktpersonen können kommen. Nach dem Bundestag hat am Freitag auch der Bundesrat einer Verordnung zugestimmt, die dafür einen rechtlichen Rahmen schafft. Sie sieht unter anderem vor, dass sich dreifach geimpfte Kontaktpersonen von Corona-Infizierten nicht mehr in Quarantäne begeben müssen. Außerdem werden damit kürzere Quarantänezeiten im Fall von Infektionen ermöglicht, um bei stark steigenden Infektionszahlen den personellen Zusammenbruch wichtiger Versorgungsbereiche zu verhindern.

In der Sondersitzung der Länderkammer sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), die Pandemie sei an einer "Schnittstelle" angekommen. Man gehe in das dritte Jahr. In diesem stelle sich die Frage, ob es gelinge, die Pandemie so zu entschärfen, dass man in eine endemische Lage mit nur noch sporadischen Ausbrüchen und wenigen Todeszahlen komme - oder ob man diese Gelegenheit ungenutzt passieren lasse. "Wir müssen diese Gelegenheit ergreifen und wir haben die Mittel dafür. Wir haben die Mittel dafür, die Pandemie in Deutschland in diesem Jahr weitestgehend zu beenden." (14.01.2022)

Neue Höchstwerte bei Neuinfektionen und Sieben-Tage-Inzidenz

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet mit 92 223 Corona-Neuinfektionen wieder einen neuen Höchstwert, nachdem bereits am Vortag ein Negativ-Rekord verzeichnet wurde. Das sind 35 888 Fälle mehr als am Freitag vor einer Woche, als 56 335 Positiv-Tests gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 470,6 von 427,7 am Vortag.

286 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 115 337. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 7,83 Millionen Corona-Tests positiv aus. (14.01.2022)

Omikron-Anteil in Deutschland steigt auf 73 Prozent

Omikron ist in Deutschland nun die vorherrschende Variante. Inzwischen liegt der bundesweite Anteil bei 73,3 Prozent, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) in seinem Wochenbericht mitteilt. Die Verbreitung der über lange Zeit dominierenden Delta-Variante schrumpft auf 25,9 Prozent.

Vor einer Woche hatte das RKI den Omikron-Anteil in Deutschland noch auf 44,3 Prozent beziffert. Dabei steige die Ausbreitung in allen Bundesländern an und liege zwischen elf Prozent in Mecklenburg-Vorpommern und 96 Prozent in Bremen. Die Schwankungen und Unterschiede ergäben sich auch aus der unterschiedlichen Intensität von variantenspezifischen Testungen in den einzelnen Bundesländern, den Verzögerungen in der labordiagnostischen Erfassung und Übermittlung sowie der Ausbreitung ausgehend von Ballungsräumen.

Das RKI berichtet zudem von einer sehr hohen Arbeitsbelastung der Labore. "Um die zeitnahe diagnostische Versorgung von Sars-CoV-2-Patienten zu sichern, ist es dringend geboten, die Testung gemäß der Nationalen Teststrategie zu priorisieren", erklärt das Institut. Einschränkungen in den Testkapazitäten seien hauptsächlich personalbedingt, da auch die Mitarbeitenden in den Laboren von dem hohen Infektionsgeschehen betroffen seien. (13.01.2022)

WHO empfiehlt zwei weitere Medikamente für Covid-19-Patienten

Ein Gremium der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt die Verwendung der Medikamente von Eli Lilly sowie Glaxo Smith Kline und Vir Biotechnology zur Behandlung von Covid-19-Patienten. Wie aus einem im British Medical Journal veröffentlichten Bericht hervorgeht, wolle die WHO mit der Empfehlung die Behandlungsmöglichkeiten erweitern. Demnach soll das Medikament Baricitinib von Eli Lilly nachweislich die Überlebensrate der Patienten im Krankenhaus verbessern und den Beatmungsbedarf verringern. Die Antikörpertherapie von GSK-Vir, die sich in Labortests bereits als wirksam gegen Omikron erwiesen habe, sei laut WHO für infizierte Patienten geeignet, die mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Krankenhausaufenthalt benötigten. (14.01.2022)

Oberstes US-Gericht blockiert Bidens "Impfpflicht light" für Firmen

In den USA hat das Oberste Gericht die Umsetzung einer von US-Präsident Joe Bidens Regierung verfügten Impf- oder Testpflicht für größere Firmen vorerst gestoppt. Die nicht vom Parlament, sondern auf administrativem Weg erlassene Regelung, die für mehr als 80 Millionen Arbeitnehmer gelten würde, überschreite wahrscheinlich die Kompetenz der zuständigen Behörde, hieß es als Begründung. Damit müssen Firmen mit mehr als 100 Angestellten zunächst nicht dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter entweder vollständig geimpft sind oder regelmäßig getestet werden. Auch eine Pflicht zum Tragen von Masken ist damit vorerst gestoppt.

Die Regelung für Unternehmen wurde als Druckmittel der Regierung gesehen, Angestellte angesichts der aufwendigen Tests zu einer Immunisierung zu bewegen und so die Impfquote in den USA zu steigern. (13.01.2022)

Stiko empfiehlt Corona-Auffrischungsimpfung nun von zwölf Jahren an

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat sich generell für eine Corona-Auffrischungsimpfung auch bei Kindern und Jugendlichen im Alter von zwölf bis 17 Jahren ausgesprochen. Das Gremium empfehle eine sogenannte Booster-Impfung für diese Altersgruppe mit dem mRNA-Impfstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer "in der altersentsprechenden Dosierung" von 30 Mikrogramm und mindestens drei Monate nach der vorangegangenen Impfung, teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag mit.

Der Beschlussentwurf der Empfehlung muss nun noch in ein sogenanntes Stellungnahmeverfahren mit den Bundesländern und beteiligten Fachkreisen, ist also noch keine endgültige Empfehlung.

Die derzeitige Lage mit den stark ansteigenden Fallzahlen durch die Omikron-Variante mache eine entsprechende Ausweitung der Impfkampagne notwendig, hieß es. Durch eine Auffrischungsimpfung werde der wenige Monate nach der Grundimmunisierung abnehmende Impfschutz wieder verbessert und auch die Übertragungswahrscheinlichkeit von Corona-Infektionen reduziert.

Bislang werden Booster-Impfungen für Kinder und Jugendliche ab zwölf in den Bundesländern unterschiedlich gehandhabt. Ende Dezember hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) klargestellt, dass Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren "unabhängig von den Empfehlungen" der Stiko grundsätzlich einen Anspruch auf Auffrischungsimpfungen hätten. (13.01.2022)

Omikron-Welle in Großbritannien ebbt ab

Großbritannien scheint den Höhepunkt der Omikron-Welle bereits überwunden zu haben. Wie das Wall Street Journal berichtet, sind Wissenschaftler guter Hoffnung, dass die Omikron-Welle in anderen Ländern ähnlich wie in Großbritannien zwar heftig aber vergleichsweise kurz ausfallen könnte. Ein vergleichbares Muster hatte sich bereits zuvor in Südafrika gezeigt. Dort waren die Fallzahlen etwa einen Monat lang rasant gestiegen, bevor sie wieder deutlich zurückgingen.

Der Sieben-Tage-Durchschnitt der täglich gemeldeten Corona-Neuinfektionen fällt in Großbritannien etwa seit einer Woche. Auch die Zahl der Krankenhauseinweisungen steigt nicht mehr so stark an wie zuletzt. Wissenschaftler warnen jedoch davor, dass sich die Entwicklung der Fallzahlen und Krankenhauseinweisungen noch umkehren könnte, da mit dem Ende der Ferienzeit und dem Beginn des neuen Schuljahres die Zahl der sozialen Kontakte für viele wieder zunehmen dürfte. (13.01.2022)

Mehrheit aller Covid-19-Patienten auf Intensivstationen ungeimpft

Derzeit ist ein Großteil aller Patienten, die wegen einer Corona-Infektion auf Intensivstationen aufgenommen werden müssen, ungeimpft. Das zeigen Auswertungen aus dem Intensivregister des Robert-Koch-Instituts (RKI) und der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi). Zwischen dem 14. Dezember 2021 und dem 12. Januar 2022 waren fast zwei Drittel (62 Prozent, 5521 Fälle) aller Covid-19-Neuaufnahmen mit bekanntem Impfstatus ungeimpft. Rund 9,6 Prozent (856 Fälle) wiesen einen unvollständigen Immunschutz auf, waren also genesen ohne weitere Impfung oder nur zum Teil geimpft. Über ein Viertel der Aufnahmen (28,4 Prozent, 2535 Fälle) hatte einen vollständigen Impfschutz, der Anteil mit Boosterimpfung lag dabei bei ca. 5,8 Prozent (520 Fälle).

Im Intensivregister wird erst seit Mitte Dezember 2021 auch der Impfstatus der Patienten erfasst. Alle Intensivstationen mit Intensivversorgung in Deutschland melden täglich den Impfstatus der am Vortag neu aufgenommenen Patientinnen und Patienten. Die Daten werden dabei anonymisiert erfasst. (13.01.2022)

Lauterbach wirbt für die Impfpflicht

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat erneut für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht geworben. Das sei der "sicherste und schnellste Weg aus der Pandemie", sagte Lauterbach im Bundestag. Eine Einführung sei medizinisch sinnvoll. Bei der Begründung, ob sie auch moralisch zu vertreten sei, verwies er auf den vom Philosophen Immanuel Kant (1724-1804) aufgestellten kategorischen Imperativ.

In der Kurzform lautet der kategorische Imperativ: "Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde." Eine Verweigerung des Impfangebots "könnte nie die Maxime des Handelns für uns alle sein", so Lauterbach. "Wenn wir uns alle weigern würden, die gut erforschte und nebenwirkungsarme Impfung zu nutzen, um uns selbst vor Tod und schwerer Krankheit zu schützen, würden wir die Pandemie wahrscheinlich nie beenden können", sagte der Minister.

Für die letzte Januarwoche ist im Bundestag eine Orientierungsdebatte zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht vorgesehen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte angekündigt, dass die SPD dann schon Eckpunkte für einen möglichen Gesetzentwurf vorstellen wolle. Er selbst hatte sich am Mittwoch im Bundestag für eine Impfpflicht ausgesprochen, die für alle Erwachsenen gelten solle. Lauterbach selbst hatte erklärt, keinen eigenen Antrag für einen Gesetzentwurf vorzustellen. Bei der Abstimmung über die allgemeine Impfpflicht soll die sonst übliche Fraktionsdisziplin aufgehoben sein.

Unterdessen mehren sich die Forderungen, die Impfpflicht rasch einzuführen. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, forderte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe einen zügigen Prozess und sagte, eine Impfpflicht erst von Herbst an halte er für zu spät. Die DKG plädiert für eine allgemeine Pflicht zur Corona-Impfung ab 18 Jahren. Christel Bienstein, die Vorsitzende des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe, sagte der Rheinischen Post, Beschäftigte in der Akut- und Langzeitpflege seien ausgebrannt, eine hohe Impfquote sei ein zentraler Aspekt, um sie endlich zu schützen und zu unterstützen.

Gesundheitsminister Lauterbach warb erneut für die Booster-Impfung. "Durch diese Kampagne kann es gelingen, aus der Wand der Omikron-Welle einen steilen Hügel zu machen oder zumindest die Höhe der Wand zu begrenzen", sagte er. In beiden Fällen rette dies Menschenleben und helfe, das Gesundheitssystem zu schützen, so dass etwa auch Krebs- und Herzpatienten immer gut versorgt werden könnten. (13.01.2022)