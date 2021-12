Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erwartet eine massive fünfte Corona-Welle durch die neue Omikron-Variante. "Ich gehe von einer massiven fünften Welle aus", sagte Lauterbach in Hannover. "Wir müssen davon ausgehen, dass die Omikron-Welle, vor der wir stehen, die wir aus meiner Sicht nicht verhindern können, eine massive Herausforderung wird für unsere Krankenhäuser, für unsere Intensivstationen, aber auch für die Gesellschaft in der Gänze."

Der Gesundheitsminister sagte: "Wir müssen uns hier auf eine Herausforderung einstellen, die wir in dieser Form noch nicht gehabt haben." So übertreffe das, was in Großbritannien derzeit beobachtet werde, alles, was in der Pandemie bisher beobachtet worden sei, sagte Lauterbach unter Berufung auf Gespräche mit britischen Expertinnen und Experten.

Die Zahl der Sterbefälle könne durch einen abgemilderten Verlauf des Infektionsgeschehens für zwei bis drei Wochen geringer gehalten werden, erklärte Lauterbach. Aber das Wachstum der Infektionen würde diesen Vorteil zunichte machen.

Der Minister sagte: "Wir sind an einem Schlüsselpunkt der Pandemie." Die nun wichtige offensive Booster-Kampagne - also die Kampagne für möglichst viele Auffrischungsimpfungen - könne mit verfügbarem Moderna-Impfstoff vorgenommen werden. Er rief Ärzte und Impfzentren auf, das Präparat breit einzusetzen.

Mit Blick auf die Weihnachtstage appellierte Lauterbach an alle Bürgerinnen und Bürger, bei Reisen nach dem Grundsatz vorzugehen: "Wir schützen uns gegenseitig." Jeder sollte sich vorher testen lassen oder zumindest selbst testen - bevorzugt mehrfach. Der Minister machte deutlich, dass vor allem für Menschen ohne Booster-Impfung besondere Vorsicht geboten sei. (17.12.2021)

Nachrichten zu Covid-19 - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Coronavirus-Lage in Deutschland und weltweit - im SZ am Morgen und SZ am Abend. Unser Nachrichten-Newsletter bringt Sie zweimal täglich auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung unter sz.de/morgenabend. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Nachrichten-Newsletter oder unsere Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter

Das Robert-Koch-Institut meldet binnen 24 Stunden 50 968 Corona-Neuinfektionen. Das sind 10 320 Fälle weniger als am Freitag vor einer Woche, als 61 288 Positiv-Tests gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt erneut auf 331,8 von 340,1 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet wurden. 437 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf insgesamt 107 639. (17.12.2021)

RKI: Fallzahlen sinken nicht schnell genug, Omikron Fälle nehmen zu

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen sinkt im Hinblick auf die hohe Belastung der Intensivstationen und die bevorstehende Omikron-Welle nicht stark und nicht schnell genug. Das schreibt das Robert-Koch-Institut (RKI) in seinem Wochenbericht am Donnerstag. Alle Maßnahmen - etwa die Reduktion von Kontakten, das Tragen von Masken oder das Einhalten der Hygieneregeln - müssten aus diesem Grund aufrechterhalten oder sogar intensiviert werden.

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen sei zwischen dem 6. und 12. Dezember um 13 Prozent im Vergleich zur Vorwoche gesunken, heißt es in dem Bericht. Auch der Anteil positiv getesteter Proben habe sich nicht weiter erhöht und liege nun bei 19,8 Prozent (Vorwoche: 20,6 Prozent). Trotz dieser Entwicklung würden nach wie vor sehr hohe Fallzahlen verzeichnet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sei im Vergleich zur Vorwoche in allen Altersgruppen gesunken. Nur bei den unter Fünfjährigen stagniere sie. Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen werden weiterhin in den jüngeren Altersgruppen verzeichnet: Bei den Zehn- bis 14-Jährigen lag sie bei 905, bei den Fünf- bis Neunjährigen bei 888. Schüler werden jedoch auch besonders häufig getestet.

Auch die Belastung der Krankenhäuser und Intensivstationen bleibe hoch. Die meisten Klinikeinweisungen gebe es in den Altersgruppen über 60 Jahren. Berechnungen deuten laut RKI darauf hin, dass sich die Hospitalisierungsrate auf hohem Niveau stabilisiere. 4805 Covid-19-Patienten würden Stand 15. Dezember auf einer Intensivstation behandelt. Mindestens 102 sind laut RKI nach dem sogenannten Kleeblatt-Konzept über Bundeslandgrenzen hinaus verlegt worden.

Einen Zuwachs registrierte das RKI bei der Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit der Omikron-Variante des Coronavirus. Bis zum 14. Dezember sind demnach 112 Fälle der besorgniserregenden Variante über eine Genomsequenzierung nachgewiesen. Bei 213 weiteren Fällen bestehe aufgrund eines spezifischen PCR-Tests der Verdacht darauf. Es gebe bereits erste Ausbrüche. Bis zum 7. Dezember hatte es 28 sicher nachgewiesene Infektionen mit der Omikron-Variante gegeben. Bezogen auf die Gesamtzahl der Infektion spielt die Variante allerdings in Deutschland noch kaum eine Rolle: Praktisch alle Infektionen würden zum jetzigen Zeitpunkt noch von der Delta-Variante verursacht, schreibt das RKI. Allerdings werden hierzulande auch deutlich weniger positive Proben auf Corona-Varianten untersucht als etwa in Dänemark oder Großbritannien.

Für 237 Omikron-Infektionen gebe es Informationen zu den Symptomen. Die Infektionen verliefen demnach überwiegend ohne oder mit milden Symptomen wie Schnupfen, Husten und Halsschmerzen. Todesfälle wurden bisher nicht registriert. (17.12.2021)

Hans: Keine Booster-Priorisierung nach Bevölkerungsgruppen

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) spricht sich wegen möglicher Impfstoff-Engpässe beim Boostern gegen eine Priorisierung nach Bevölkerungsgruppen aus. "Wir brauchen jetzt keine Priorisierung der Impfgruppen, wir brauchen rasch Klarheit über die Menge des verfügbaren Impfstoffs", sagte Hans der Rheinischen Post. Bund und Länder sollten besser gemeinsam Licht ins Dunkel der vorhandenen oder nicht vorhandenen Impfstoffmengen bringen - ein "Schwarzer-Peter-Spiel" helfe nicht weiter, sondern verunsichere die Menschen. "Deutschland braucht ausreichend Impfstoff und keine Panikmache", sagte der CDU-Politiker. (17.12.2021)

Fahrgastverband Pro Bahn: Bahnfahren bleibt sicher

Der Fahrgastverband Pro Bahn hält Bahnfahren rund um Weihnachten trotz hoher Corona-Inzidenzen für vertretbar. "Es gibt keinen Grund, die Bahn nicht zu nutzen. Das Ansteckungsrisiko in Zügen ist nicht größer als im öffentlichen Leben", sagt der Ehrenvorsitzende des Fahrgastverbands Pro Bahn, Karl-Peter Naumann, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. In allen Zügen gelte die Masken- und 3-G-Pflicht. Orientierung darüber, wie stark einzelne Züge besetzt seien, gebe die Zugauslastungsanzeige auf dem Buchungsportal der Deutschen Bahn. (17.12.2021)

Gericht setzt 2-G-Regel für den Einzelhandel in Niedersachsen außer Vollzug

Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht in Lüneburg hat die erst seit Anfang dieser Woche geltende 2-G-Regel im Einzelhandel in Niedersachsen gekippt. Diejenigen, die nicht gegen Corona geimpft oder von dem Virus genesen waren, dürfen dort nur noch in Geschäften des täglichen Bedarfs einkaufen, etwa im Lebensmittelhandel. Die Maßnahme sei zur weiteren Eindämmung des Coronavirus nicht notwendig, so der 13. Senat des Gerichts, und sei daher vorläufig außer Vollzug zu setzen (Az.: 13 MN 477/21). Geklagt hatte ein Unternehmen, das in Niedersachsen mehrere Filialen betreibt.

Innenräume im Sport- und Freizeitbereich könne man nicht ohne Weiteres mit dem Handel vergleichen, so das Gericht zur Begründung. Forschungserkenntnisse, die eine hohe Infektionsgefahr in Sport und Freizeit nahelegten, seien nicht auf den Einzelhandel zu übertragen. Wie hoch die Gefahr in Geschäften sei, darüber gebe es derzeit zu wenig Informationen, und es sei auch nicht erkennbar, dass das Land sich darum bemüht habe, das zu ändern. Zudem könnten die Kunden im Einzelhandel leicht dazu verpflichtet werden, eine FFP2-Maske zu tragen. Diese sei geeignet, den Beitrag der Kontakte im Einzelhandel auf das gesamte Infektionsgeschehen im Land auf ein "irrelevantes Niveau" zu reduzieren.

Demgegenüber stünden durchaus erhebliche Eingriffe in die Grundrechte der ungeimpften Kunden und der Betriebsinhaber bei einer 2-G-Regelung. In der Abwägung sei diese Regel daher unangemessen. Auch die Omikron-Variante ändere bei derzeitigem Stand nichts an dieser Einschätzung.

Darüber hinaus sei die derzeit in Niedersachsen gültige 2-G-Regel nicht mit dem Gleichheitsgrundsatz zu vereinbaren. Es gebe keine "nachvollziehbaren sachlichen Gründe" dafür, dass beispielsweise Gartenmärkte und Blumengeschäfte von der 2-G-Regelung ausgenommen seien, während Baumärkte darunterfielen. (16.12.2021)

Nur Booster-Impfungen helfen gegen Omikron-Welle

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) warnt vor einer neuen Pandemie-Welle mit der Omikron-Variante. Von zentraler Bedeutung, um diese Welle möglichst niedrig zu halten, sei die Booster-Impfung, sagte Lauterbach in der Bundespressekonferenz, wo er erstmals in seiner neuen Funktion gemeinsam mit dem Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, Fragen beantwortete. Im Mittelpunkt stand die Versorgung mit Corona-Impfstoff.

Lauterbach hatte jüngst Alarm geschlagen, weil eine Inventur in seinem Ministerium ergeben habe, dass gemessen am Bedarf zu wenig Dosen vorhanden seien. Die CDU, der Lauterbachs Vorgänger Jens Spahn angehört, warf ihm vor, die Lage zu dramatisieren, um sich als Retter zu inszenieren.

Um eine ausreichende Versorgung sicherzustellen, so Lauterbach, sei er mit anderen Ländern im Gespräch, um von dort weiteren Impfstoff aufzukaufen, etwa Rumänien, Bulgarien, Polen und Portugal. Außerdem kündigte Lauerbach zusätzliche Impfdosen an, die mithilfe der EU-Kommission für Deutschland geordert werden. Mit den bislang vereinbarten Lieferungen wäre die Booster-Kampagne erst Ende März abgeschlossen und damit zu langsam, sagte Lauterbach. "Damit können wir nicht arbeiten."

Wieler rief angesichts der sich ausbreitenden Omikron-Variante dazu auf, Weihnachten nur im kleinsten Kreis zu feiern. "Wir alle möchten ja die Feiertage mit Familie und Freunden verbringen, aber wir alle müssen auch gemeinsam dafür sorgen, dass Weihnachten nicht zu einem Kickstart für Omikron wird", sagte der RKI-Chef. Bei Treffen mit Personen aus Risikogruppen empfahl er auch bei vollständiger Impfung Tests. (16.12.2021)