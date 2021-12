"Nur zusamme kümme mer he erus": Im Haus der Geschichte in Bonn schlägt ein Jeck die Hände vor das Gesicht.

Der Großteil des Sitzungskarnevals in Nordrhein-Westfalen fällt auch in der Session 2021/22 wegen Corona aus. Darauf hat sich die Landesregierung am Dienstag mit Vertretern des organisierten Karnevals geeinigt. Über Karnevalszüge und den Straßenkarneval an den "tollen Tagen" zwischen Weiberfastnacht und Rosenmontag soll allerdings erst im neuen Jahr entschieden werden. "Wir müssen das Infektionsgeschehen beobachten", sagte dazu der Kölner Karnevalspräsident Christoph Kuckelkorn in Düsseldorf. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) stellte finanzielle Hilfen in Aussicht.

Veranstaltungen, bei denen sich viele Menschen in engen Innenräumen begegneten, seien in den nächsten Monaten nicht verantwortbar, sagte Wüst. Dies gelte etwa für Karnevalsbälle, Partyformate und gesellige Karnevalssitzungen, bei denen Abstandsgebote und Maskenpflicht nur schwerlich umsetzbar seien. Deshalb hätten die Karnevalsvertreter freiwillig zugesagt, auf solche Veranstaltungen zu verzichten.

"Damit beweisen die Karnevalistinnen und Karnevalisten im ganzen Land außergewöhnliche Solidarität, da sie in erster Linie an die Gemeinschaft denken", lobte Wüst. Die vielen Vereine und Künstler benötigten Planungssicherheit und finanzielle Unterstützung bei Veranstaltungsabsagen.

Kuckelkorn sagte: "Niemand kann den Karneval absagen, aber wir können mit Augenmaß daran gehen, große gesellige Veranstaltungen in engen Sälen zu unterlassen." Die finanziellen Hilfen seien wichtig - denn die Session sei "quasi" ja schon vorbereitet. Allerdings sei es auch noch zu früh, nun schon über den Straßenkarneval - also etwa den Kölner Rosenmontagszug Ende Februar - zu entscheiden. "Da haben wir noch ein bisschen Zeit hin", sagte Kuckelkorn. Frank Prömpeler, Präsident des Festausschusses Aachener Karneval und Vizepräsident des Bundes Deutscher Karneval, sagte: "Wir hoffen, dass vielleicht Züge gehen können."

Die Düsseldorfer Karnevalisten haben ihren Rosenmontagszug bereits auf Mai verschoben. Eine solche Verschiebung kommt für Köln aber nicht infrage, wie Kuckelkorn klargestellt hatte. (14.12.2021)

Gesundheitsminister beraten über Booster-Anreize

In der Corona-Krise wollen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern an diesem Dienstag über einheitliche Erleichterungen für Geimpfte beraten, die eine Auffrischungsdosis bekommen haben. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte vor den Minister-Beratungen einen Vorschlag dazu angekündigt, dass Geboosterte bei Zugangsregeln nach dem Modell 2 G plus vom vorgesehenen zusätzlichen Test befreit sein sollen.

Geimpfte mit Auffrischungsimpfungen noch zum Testen zu schicken, sei medizinisch nicht sinnvoll, sagte Lauterbach der ARD. Zudem könne ein Ende der Testpflicht ein Anreiz sein, sich boostern zu lassen. Einem Entwurf zufolge, über den die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, soll in "medizinischen und pflegerischen Einrichtungen" zum Schutz besonders gefährdeter Personengruppen weiterhin auch von Geboosterten ein negatives Testergebnis verlangt werden.

Vor Lockerungen für Geboosterte warnte dagegen die Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD), Ute Teichert. Solch ein Schritt sei verfrüht, sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Es wäre klüger, abzuwarten, wie sich die Pandemie in den kommenden Wochen entwickelt."

In mehreren Ländern sind Geboosterte bereits von der Testpflicht bei 2 G plus ausgenommen - so in Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Baden-Württemberg und im Saarland. In Baden-Württemberg und in Thüringen etwa gilt dies auch für Menschen, deren zweite Impfung weniger als sechs Monate zurückliegt, und für Genesene, deren Covid-19-Erkrankung nicht länger als sechs Monate her ist. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kündigte an, Geboosterte bräuchten bei 2 G plus keinen Test. Das solle allerdings erst 15 Tage nach der Auffrischungsimpfung gelten.

Erste Labortests zeigen, dass Antikörper von Geimpften vergleichsweise schlecht auf die stark mutierte Omikron-Variante ansprechen. Dieser verschlechtere Schutz kann durch eine Booster-Impfung wohl zumindest in Teilen ausgeglichen werden. Sie erhöht den Antikörperspiegel im Blut. Auf Omikron zurückgehende Impfdurchbrüche sind aber auch bei bereits geboosterten Menschen dokumentiert worden. Verlässliche Daten dazu, in welchem Ausmaß Geboosterte andere Menschen anstecken, wenn sie mit Omikron infiziert sind, gibt es noch nicht.

Nachrichten zu Covid-19 - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Coronavirus-Lage in Deutschland und weltweit - im SZ am Morgen und SZ am Abend. Unser Nachrichten-Newsletter bringt Sie zweimal täglich auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung unter sz.de/morgenabend. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Nachrichten-Newsletter oder unsere Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Einem Bericht zufolge will das Bundesgesundheitsministerium Einreisenden aus Virusvarianten-Gebieten künftig vorschreiben, dass sie zusätzlich zu einem Corona-Test vor Abflug auch noch nach Ankunft in Deutschland einen PCR-Test machen müssen. "Die betroffenen Einreisenden müssen sich bis zum Vorliegen des Ergebnisses unmittelbar in Quarantäne begeben", heißt es in einem Reuters vorliegenden Entwurf für die Gesundheitsministerkonferenz von Bund und Ländern.

Wie die Gesundheitsminister will an diesem Dienstag auch ein Expertenrat der Regierung tagen - zum ersten Mal. In der virtuellen Auftaktsitzung dürfte es zunächst auch um eine Arbeitsstruktur gehen. Ziel sei, dass das Gremium zu möglichst einhelligen Empfehlungen für die Politik komme, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Mitglieder des Rats sind die Virologen Christian Drosten, Hendrik Streeck und Melanie Brinkmann, RKI-Präsident Lothar Wieler, der Chef der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, die Physikerin Viola Priesemann und der Intensivmediziner Christian Karagiannidis.

Lauterbach sagte, gerade in dieser schwierigen Phase komme der Einschätzung des Expertenrates eine ganz zentrale Rolle zu. "Um politisch entscheidungsfähig zu sein, werden wir unter anderem darüber diskutieren, wie gefährlich die neue Omikron-Variante ist, wie stark Boostern hilft und wie wir die aktuelle Welle weiter brechen", sagte Lauterbach. Nach Angaben des Gesundheitsministers wolle der Expertenrat noch vor Weihnachten eine Einschätzung zur Gefährlichkeit der Omikron-Virus-Variante vorlegen. Ob die Politik dann handeln müsse, hänge von der Einschätzung ab, sagt der SPD-Politiker. (14.12.2021)

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter

Das Robert-Koch-Institut meldet binnen 24 Stunden 30 823 Corona-Neuinfektionen. Das sind 5236 Fälle weniger als am Dienstag vor einer Woche, als 36 059 Positiv-Tests gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt erneut auf 375 von 389,2 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 473 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Vor einer Woche waren es 399 Todesfälle. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 106 227. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 6,56 Millionen Corona-Tests positiv aus. (14.12.2021)

Weniger Verkehrstote während der Pandemie

Die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland wird im zu Ende gehenden Jahr voraussichtlich einen neuen Tiefststand erreichen. Nach Schätzung des Statistischen Bundesamtes dürfte sie auf 2450 zurückgehen. "Das wäre der niedrigste Stand seit Beginn der Statistik vor mehr als 65 Jahren", wie die Behörde auf Basis der vorliegenden Daten für den Zeitraum Januar bis September 2021 schätzte. Der bisherige Tiefststand war 2020 mit 2719 Verkehrstoten erfasst worden, das waren 327 oder elf Prozent weniger als 2019. "Die Rückgänge sind maßgeblich auf das im Vergleich zu 2019 deutlich geringere Verkehrsaufkommen infolge der Corona-Pandemie zurückzuführen", erklärten die Statistiker die Entwicklung.

Auch bei der Zahl der Verletzten ist 2021 ein Rückgang zu erwarten, und zwar um rund acht Prozent auf etwa 301 000. Dennoch bedeute dies weiterhin täglich durchschnittlich knapp sieben Todesopfer und mehr als 800 Verletzte im Straßenverkehr, so das Statistische Bundesamt. Für mehr Verkehrssicherheit auf den Straßen sowie besseren Klimaschutz haben sich viele Experten für ein Tempolimit auf Autobahnen ausgesprochen. Auf Druck der FDP fand dies im Koalitionsvertrag mit SPD und Grünen aber keine Berücksichtigung. (14.12.2021)