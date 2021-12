In Niedersachsen dürfen Ungeimpfte nur noch in Geschäften des täglichen Bedarfs einkaufen.

Das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg hat die erst seit Anfang dieser Woche geltende 2-G-Regel im Einzelhandel in Niedersachsen gekippt. Diejenigen, die nicht gegen Corona geimpft oder von dem Virus genesen waren, dürfen dort nur noch in Geschäften des täglichen Bedarfs einkaufen, etwa im Lebensmittelhandel. Die Maßnahme sei zur weiteren Eindämmung des Coronavirus nicht notwendig, so der 13. Senat des Gerichts, und sei daher vorläufig außer Vollzug zu setzen. (Az.: 13 MN 477/21). Geklagt hatte ein Unternehmen, das in Niedersachsen mehrere Filialen betreibt.

Innenräume im Sport- und Freizeitbereich könne man nicht ohne weiteres mit dem Handel vergleichen, so das Gericht zur Begründung. Forschungserkenntnisse, die eine hohe Infektionsgefahr in Sport und Freizeit nahelegten, seien nicht auf den Einzelhandel zu übertragen. Wie hoch die Gefahr in Geschäften sei, darüber gebe es derzeit zu wenig Informationen, und es sei auch nicht erkennbar, dass das Land sich darum bemüht habe, das zu ändern. Zudem könnten die Kunden im Einzelhandel leicht dazu verpflichtet werden, eine FFP2-Maske zu tragen. Diese sei geeignet, den Beitrag der Kontakte im Einzelhandel auf das gesamte Infektionsgeschehen im Land auf ein "irrelevantes Niveau" zu reduzieren.

Demgegenüber stünden durchaus erhebliche Eingriffe in die Grundrechte der ungeimpften Kunden und der Betriebsinhaber bei einer 2-G-Regelung. In der Abwägung sei diese Regel daher unangemessen. Auch die Omikron-Variante ändere bei derzeitigem Stand nichts an dieser Einschätzung.

Darüberhinaus sei die derzeit in Niedersachsen gültige 2-G-Regel nicht mit dem Gleichheitsgrundsatz zu vereinbaren. Es gebe keine "nachvollziehbaren sachlichen Gründe" dafür, dass beispielsweise Gartenmärkte und Blumengeschäfte von der 2-G-Regelung ausgenommen seien, während Baumärkte darunter fielen. (16.12.2021)

Nur Booster-Impfungen helfen gegen Omikron-Welle

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) warnt vor einer neuen Pandemie-Welle mit der Omikron-Variante. Von zentraler Bedeutung, um diese Welle möglichst niedrig zu halten, sei die Booster-Impfung, sagte Lauterbach in der Bundespressekonferenz, wo er erstmals in seiner neuen Funktion gemeinsam mit dem Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, Fragen beantwortete. Im Mittelpunkt stand die Versorgung mit Corona-Impfstoff.

Lauterbach hatte jüngst Alarm geschlagen, weil eine Inventur in seinem Ministerium ergeben habe, dass gemessen am Bedarf zu wenig Dosen vorhanden seien. Die CDU, der Lauterbachs Vorgänger Jens Spahn angehört, warf ihm vor, die Lage zu dramatisieren, um sich als Retter zu inszenieren.

Um eine ausreichende Versorgung sicherzustellen, so Lauterbach, sei er mit anderen Ländern im Gespräch, um von dort weiteren Impfstoff aufzukaufen, etwa Rumänien, Bulgarien, Polen und Portugal. Außerdem kündigte Lauerbach zusätzliche Impfdosen an, die mithilfe der EU-Kommission für Deutschland geordert werden. Mit den bislang vereinbarten Lieferungen wäre die Booster-Kampagne erst Ende März abgeschlossen und damit zu langsam, sagte Lauterbach. "Damit können wir nicht arbeiten."

Wieler rief angesichts der sich ausbreitenden Omikron-Variante dazu auf, Weihnachten nur im kleinsten Kreis zu feiern. "Wir alle möchten ja die Feiertage mit Familie und Freunden verbringen, aber wir alle müssen auch gemeinsam dafür sorgen, dass Weihnachten nicht zu einem Kickstart für Omikron wird", sagte der RKI-Chef. Bei Treffen mit Personen aus Risikogruppen empfahl er auch bei vollständiger Impfung Tests.

In der Bundespressekonferenz ging es auch um die Kinderimpfungen, die in dieser Woche angelaufen sind. Dazu nahm Jörg Dötsch, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Uni Köln, teil. Dötsch rät davon ab, Kinder im Alter von unter fünf Jahren zum jetzigen Zeitpunkt impfen zu lassen. Es gebe für diese Altersgruppe zurzeit keinen zugelassenen Impfstoff. Zudem wisse man nicht, welche Dosis für diese Altersgruppe verimpft werden solle.

Wie viel Impfstoffe Deutschland erwartet

Biontech: Die nächste Tranche von des Impfstoffes von Pfizer und Biontech wird erst im Janaur wieder geliefert. In den ersten zwei Januarwochen sollen jeweils knapp 2,2 Millionen Dosen Erwachsenen-Impfstoff geliefert werden, in Kalenderwoche drei und vier jeweils gut zwei Millionen. Zusammen ergibt das für den Janaur eine Menge von etwa 8,5 Millionen Dosen. Hinzu kommen die Impfdosen, die für Kinder zwischen fünf und elf Jahren bestimmt sind: Davon kommen in den ersten beiden Janaurwochen jeweils etwa 1,25 Millionen und in den Wochen drei und vier jeweils 627.000, so dass im Januar fast vier Millionen Dosen zur Verfügung stehen. Die bisher gelieferten 2,2 Millionen Kinderdosen und die für Januar in Aussicht gestellte Menge ist mehr als ausreichend, um alle 4,5 Millionen Kinder in der Altersgruppe von fünf bis elf Jahren einmal zu impfen.

Moderna: Regulär kommen von Moderna im Dezember noch weitere zwölf Millionen Booster-Dosen. Zudem können 20 Millionen Booster-Impfdosen, die eigentlich erst im Januar gekommen wären, auf Dezember vorgezogen werden. Das erfuhr die Deutsche-Presse-Agentur aus EU-Kreisen. Im ersten Quartal 2022 sollen regulär außerdem weitere 15 Millionen Booster-Dosen geliefert werden sowie bis zu 50 Millionen Extra-Lieferungen. Bei Moderna wird - anders als bei Biontech - für die Auffrischimpfung nur eine halbe Dosis verwendet. (16.12.2021)

RKI verzeichnet Tagesrekord von fast 1,5 Millionen Impfungen

Die Corona-Impfungen in Deutschland haben am Mittwoch einen Tagesrekord erreicht. Gespritzt wurden laut Robert Koch-Institut 1,496 Millionen Dosen. Darunter waren etwa 1,3 Millionen Auffrischimpfungen und fast 100 000 Erstimpfungen. Bisheriger Rekord-Impftag in der Pandemie war mit 1,43 Millionen verabreichten Impfdosen der 9. Juni 2021 .

Insgesamt verfügen inzwischen 70 Prozent aller Menschen in Deutschland über einen vollständigen Grundschutz durch Impfungen. Die dafür meist nötige zweite Spritze haben den Angaben zufolge mindestens 58,2 Millionen Menschen erhalten. 22,9 Millionen Menschen oder 27,6 Prozent der Bevölkerung sind geboostert. (16.12.2021)

Die Inzidenz sinkt auf unter 350

Das Robert-Koch-Institut meldet binnen 24 Stunden 56 677 Corona-Neuinfektionen. Das sind 13 934 Fälle weniger als am Mittwoch vor einer Woche, als 70 611 Positiv-Tests gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt erneut auf 340,1 von 353 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet wurden. 522 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf insgesamt 107 202. (16.12.2021)

Lauterbach: Biontech ist jetzt schon knapp

Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist der Biontech-Impfstoff bereits jetzt knapp bemessen. Innerhalb der kommenden drei Wochen könnten in Deutschland etwa 3,2 Millionen Dosen Biontech ausgeliefert werden, sagte Lauterbach am Mittwochabend im ZDF. "Das ist aber viel weniger als das, was die Ärztinnen und Ärzte jede Woche abrufen." Der neue Minister hatte zuvor schon vor einem Mangel an Impfstoff im ersten Quartal 2022 gewarnt.

"Wir können in der nächsten Woche 1,2 Millionen Dosen Biontech für ganz Deutschland ausliefern, in der Woche darauf 800 000 Dosen und dann noch einmal 1,2 Millionen Dosen", sagte Lauterbach in der Sendung "Markus Lanz - Das Jahr 2021". "Das sind schon Reserven. Wir schütten hier alles aus. Denn die Kampagne muss ja laufen so gut, wie sie kann." Für 2,2 Milliarden Euro will die neue Bundesregierung nun mehr als 90 Millionen Dosen Biontech-Impfstoff nachkaufen.

Nach einem Bericht der Bild ist Grund für den Mangel, dass Deutschland und die EU im Frühherbst eine Bestelloption über mehrere Millionen zusätzliche Dosen Biontech verstreichen ließen. Mögliches Lieferdatum wäre der Januar 2022 gewesen, so das Blatt. Weder der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) noch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hätten auf zusätzlichen Impfstoff gedrängt. (16.12.2021)

EU sichert sich eine halbe Million Einheiten neuartiger Covid-Medikamente

Die Europäische Union (EU) sichert sich eine halbe Million Einheiten neuentwickelter Covid-Medikamente auf Antikörperbasis. Die EU-Kommission habe konkrete Verträge mit drei Pharmakonzernen über die Lieferung von Therapeutika mit monoklonalen Antikörpern geschlossen, berichtet die Augsburger Allgemeine aus einer Antwort von EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides auf eine parlamentarische Anfrage des FDP-Europaabgeordneten Moritz Körner.

Mit dem Hersteller Hoffmann-La Roche sei die Lieferung von 55 000 Dosen des Mittels Regn-Cov2 vereinbart, mit Glaxo-Smith-Kline 220 000 Dosen des noch nicht zugelassenen Medikaments Sotrovimab und mit Eli Lilly 220 000 Dosen eines Kombinationspräparats aus Bamlanivimab und Etesevimab. (16.12.2021)

Ärztepräsident fordert Impfmanagement in der Hand des Krisenstabes

Wegen der Warnung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vor einem Impfstoffmangel fordert Ärztepräsident Klaus Reinhardt die Ampelkoalition auf, die Impfstoffbeschaffung und -verteilung auf den neuen Krisenstab im Kanzleramt zu übertragen. "Der Krisenstab sollte bestenfalls die Verantwortung für den gesamten Prozess von der Bestellung bis zur Auslieferung der Impfstoffe übernehmen", sagt Reinhardt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Entscheidend sei nicht, was in den Bestellbüchern stehe, sondern was am Ende bei den Ärztinnen und Ärzten vor Ort ankomme. Und das reiche im Moment nicht aus, um kurzfristig alle, die es wollten, zu impfen. "Die Lage ist ernst." Die neue Bundesregierung müsse sich jetzt darauf fokussieren, gemeinsam mit dem Krisenstab unter Generalmajor Carsten Breuer die Impfstoffbeschaffung und -verteilung in Deutschland endlich in den Griff zu bekommen.

Der Verband der Kinder- und Jugendärzte beklagt die mangelnde Versorgung mit Corona-Impfstoffen. "Das ist ein Skandal und widerspricht dem Sinn der Impfkampagne", sagt Verbandssprecher Jakob Maske der Augsburger Allgemeinen. In den Praxen käme zu wenig Serum an und das auch noch unregelmäßig. Er ruft Lauterbach auf, das Problem schnell anzupacken. (16.12.2021)