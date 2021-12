Ab Mittwoch sollen auch Schaffnerinnen und Schaffner der Deutschen Bahn stichprobenartige Kontrollen von 3G-Nachweisen durchführen. Fahrgäste ohne Beleg für Test, Impfung oder Genesung (3G) sollen "diskret und höflich" gebeten werden, am nächsten Knotenbahnhof auszusteigen, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf eine interne Dienstanweisung der DB Regio. Bei Weigerungen solle die Bundespolizei hinzugezogen werden. Einer Sprecherin der Deutschen Bahn zufolge fanden Kontrollen zwar bereits seit der Einführung der 3G-Regel statt, sie wurden jedoch bisher nicht von Schaffnern durchgeführt. "Im Nahverkehr haben wir mit den Betriebsräten vereinbart, in RE- und RB-Zügen auch die Kundenbetreuerinnen und -betreuer in die 3G-Prüfung zu involvieren. Sicherheitspersonal wird das Zugpersonal unterstützen", sagte die Sprecherin. (07.12.2021)

Sozialverband fordert bessere Organisation der Booster-Impfungen

Der Sozialverband VdK fordert den designierten Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auf, für eine bessere Organisation der Booster-Impfungen zu sorgen. "Wir brauchen endlich ein bundeseinheitliches Verfahren", sagt VdK-Präsidentin Verena Bentele den Zeitungen der Funke Mediengruppe einem Vorabbericht zufolge. In einigen Bundesländern warteten ältere Menschen und Risikopatienten vergeblich auf Termine und kämen telefonisch bei Ärzten oder Zentren nicht durch. Auch bei der Lieferung von Impfstoff gebe es an vielen Orten Probleme. "Es ist erschreckend, dass es nach fast zwei Jahren Pandemie noch immer keine zentrale Information, Koordination und Steuerung gibt", sagte Bentele, "das muss nun schleunigst geändert werden". (07.12.2021)

Patientenschützer warnen Lauterbach vor Lobby-Gruppen im Gesundheitswesen

Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, ruft den künftigen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu einem kritischen Umgang mit Lobby-Gruppen etwa aus der Gesundheits- und Pflegebranche auf. Zwar gehöre die Zusammenarbeit mit Lobby-Verbänden zu den zukünftigen Aufgaben des Ministers, "aber die größte Herausforderung für Karl Lauterbach wird es sein, sich Unabhängigkeit zu bewahren", sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstag). Brysch betonte: "Lobbyisten haben zunächst ihre eigenen Interessen im Blick."

Der Stiftungsvorstand fuhr fort, ein guter Bundesgesundheitsminister müsse "seinen eigenen Weg gehen und dabei Nöte der Patientinnen und Patienten im Blick behalten." In der Altenpflege und Patientenversorgung seien Autonomie, Zukunftsfähigkeit, Generationsgerechtigkeit und Qualität gefordert. Dies müssten die Maßstäbe der künftigen Gesundheitspolitik sein, betonte Brysch. (07.12.2021)

Wissenschaftler kritisieren Corona-Berichterstattung der "Bild"

Die Allianz der Wissenschaftsorganisationen hat harsche Kritik an der Corona-Berichterstattung der Bild-Zeitung geübt. Diese sei einseitig und gegen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gerichtet, die ihre Expertise in den Dienst von Politik und Gesellschaft stellen, um der Pandemie zu begegnen. Als Beispiel nannte die Allianz, der die bedeutendsten Wissenschaftsorganisationen Deutschlands angehören, einen Beitrag, der am 4. Dezember unter dem Titel "Die Lockdown-Macher" erschienen war.

Die Berliner Humboldt Universität (HU) hat beim Deutschen Presserat Beschwerde gegen den Beitrag eingereicht. Als "Lockdown-Macher" seien darin Wissenschaftler der HU, darunter der Physiker Dirk Brockmann, bezeichnet worden, teilte die Hochschule mit. Den Lesern werde auf diese Weise suggeriert, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen seien verantwortlich für Entscheidungen der Politik. Dies sei aber nicht der Fall. Das Präsidium der Humboldt-Universität verwahre sich vor solchen Falsch-Behauptungen und stelle sich schützend vor jedes seiner Mitglieder, das auf diese Weise verleumdet werde, hieß es weiter.

Die Zeitung verwende in ihrer Berichterstattung Formulierungen, die diffamierend gegenüber den Wissenschaftlern seien, erklärte die Allianz der Wissenschaftsorganisationen in ihrem Appell. Dies könne zu einem Meinungsklima beitragen, das zu physischer und psychischer Gewalt führe. "Solche Formen der Auseinandersetzung sind aus Sicht der Allianz in keiner Weise akzeptabel und widersprechen den Grundregeln einer freien und offenen Gesellschaft sowie den Grundprinzipien unserer Demokratie", teilt der Wissenschaftsrat mit, der im Moment die Federführung in der Allianz inne hat. In Krisensituationen wie der Pandemie sei Sachlichkeit in der Berichterstattung besonders geboten.

Ein Sprecher der zum Axel Springer Konzern gehörenden Bild-Zeitung teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit: "Wir können die Kritik verstehen und nehmen sie ernst. Wissenschaftler verdienen unseren Respekt." Kritik an Wissenschaftlern und ihren Vorschlägen müsse möglich sein, "aber immer angemessen geübt werden". Der Sprecher verwies auch auf ein Statement des Bild-Chefredakteurs Johannes Boie, das in der Montagausgabe veröffentlicht wurde. Darin heißt es: Wer dieses Land regiere, verändere und über das Leben der Menschen bestimme, müsse Kritik aushalten. Gerade auch von Journalisten. "Umgekehrt muss Kritik angemessen geübt werden. Das gilt ausdrücklich auch für Bild."

Neben dem Wissenschaftsrat gehören der Allianz der Wissenschaftsorganisationen auch die Alexander von Humboldt-Stiftung, der Deutsche Akademische Austauschdienst, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Fraunhofer-Gesellschaft, die Helmholtz-Gemeinschaft, die Hochschulrektorenkonferenz, die Leibniz-Gemeinschaft, die Max-Planck-Gesellschaft und die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina an. (06.12.2021)

Polizei geht gegen Corona-Proteste in Sachsen vor

Polizeibeamte haben am Montagabend in mehreren sächsischen Orten Proteste gegen die Corona-Maßnahmen gestoppt. Unter anderem hatten sich in Bautzen, Chemnitz und Freiberg laut Polizei jeweils einige Hundert Menschen versammelt. In Zwönitz im Erzgebirge seien es rund 60 Menschen gewesen. Die Polizei hatte vorab eine härte Gangart angekündigt, nachdem sie in den vergangenen Wochen kaum gegen die unzulässigen Proteste in dem Bundesland mit den deutschlandweit höchsten Coronazahlen vorgegangen war. Daran hatte es scharfe Kritik gegeben. Die Corona-Notfallverordnung erlaubt in Sachsen derzeit nur ortsfeste Kundgebungen mit maximal zehn Teilnehmern.

In Bautzen seien rund 350 Menschen in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Sie seien gestoppt worden, von 30 Beteiligten seien die Personalien aufgenommen worden. Zudem habe es eine Versammlung auf dem Kornmarkt in Bautzen gegeben, bei der die Polizei ebenfalls eingeschritten sei. Der Platz sei zu voll gewesen, die Anwesenden seien aufgefordert worden, sich zu entfernen. Die Beamten hätten Pfefferspray einsetzen müssen, um Menschen zurückzudrängen, berichtete die Polizei auf Twitter.

Auch in Freiberg sei ein unzulässiger Aufzug gestoppt worden. Nach Schätzungen eines dpa-Fotografen bewegte sich die Teilnehmerzahl dort im vierstelligen Bereich. In Chemnitz sind nach dpa-Informationen einige Hundert Protestierende nur ein paar Hundert Meter weit gekommen. Dann kesselten die Einsatzkräfte sie ein. Die Polizei teilte mit, sie werde Identitäten feststellen und Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen fertigen.

Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in Sachsen am Montag mit 1234,4 an. Der Landtag hat am Montag die epidemische Lage im Freistaat festgestellt und so die rechtliche Grundlage für eigene Schutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie geschaffen. Die Polizei hatte die Sitzung mit einem Großaufgebot abgesichert und das Parlament abgeriegelt. Laut Polizei versammelten sich kurz nach Eröffnung der Sitzung unerlaubt etwa 50 Menschen. Am Freitag hatte es einen Fackelaufmarsch von Gegnern der staatlichen Corona-Politik vor dem Haus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) gegeben. (06.12.2021)

Wüst hält kleine Familienfeiern für möglich

Familienfeiern in kleinerem Rahmen an Weihnachten werden dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst zufolge möglich sein. "Was wir bis jetzt verabredet haben, lässt Familienfeiern im kleinen Raum zu, mit den beschlossenen Einschränkungen", sagt Wüst bei einem Besuch eines Impfzentrums in Düsseldorf. "Und ich finde, dass sollte man dann auch machen." Auf die Frage, ob weitere Verschärfungen der Auflagen zur Eindämmung der Pandemie nötig seien, sagt der CDU-Politiker, es müsse abgewartet werden, wie die geltenden Regeln sich bewährten und die Menschen darauf reagierten - "bevor man das Schräubchen immer weiter dreht".

Ähnlich hatte sich zuvor der designierte neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach geäußert. Bei der Vorstellung der SPD-Kabinettsmitglieder im Willy-Brandt-Haus sagte er, die neue Regierung müsse jetzt entschlossen die Pandemie bekämpfen und die Booster-Impfungen vorantreiben, so dass an Weihnachten wenigstens in bescheidenen Umfang Reisen möglich seien. (06.12.2021)