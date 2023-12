Die ganze Nacht über wird beim Klimagipfel in Dubai verhandelt. Am Morgen steht ein neuer Text, doch auch er beschreibt den Abschied von Kohle, Öl und Gas nur vage. Ein Land arbeitet besonders stark dagegen.

Von Michael Bauchmüller, Dubai

Die Wüste grünt, soweit das Auge reicht. Ganze Palmenwälder stehen da, angepflanzt von Menschenhand - und das direkt auf dem Gelände der Klimakonferenz in Dubai. Allerdings nicht in natura, sondern auf den meterhohen 360-Grad-Bildschirmen im saudischen Pavillon. Schließlich will Saudi-Arabien, das große Nachbarland der Vereinigten Arabischen Emirate, zehn Milliarden Bäume pflanzen, und so 40 Millionen Hektar Land begrünen. Der futuristische Bau der Saudis soll auch ihren Beitrag zum Klimaschutz zeigen. Jedenfalls die eine Seite.