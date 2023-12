Zu einem effektiven Schutz trage unzweifelhaft die bestmögliche Ausstattung von Polizistinnen und Polizisten bei, schrieb Buschmann in einem Brief an Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos), die derzeit Vorsitzende der Justizministerkonferenz der Länder ist. Datenerhebungen deuteten darauf hin, dass von Tasern "eine Präventivwirkung ausgeht, weshalb ich die Prüfung eines flächendeckenden Einsatzes in jenen Bundesländern, in denen das noch nicht der Fall ist, anregen möchte".

Detailansicht öffnen Der Einsatz von Tasern wird immer wieder kritisiert. (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Rheinland-Pfalz hatte die Taser Ende 2018 als erstes Bundesland eingeführt. Mit dem Elektroimpulsgerät sollen Polizisten einen Angreifer auf Distanz halten können. Aus zwei bis fünf Metern schießt der Polizist mit Draht verbundene Pfeile ab. Für den Betroffenen ist das schmerzhaft. Der Pfeil dringt einen Zentimeter tief in die Haut und gibt einen Stromimpuls ab. Der Strom wirkt sich auf Nerven und Muskeln aus, was für die Dauer von Sekunden Handlungsunfähigkeit bewirkt.

Taser sind umstritten, weil es in den USA Fälle gab, bei denen Menschen mit einem Herzfehler gestorben sein sollen. Auch Beate Streicher, Expertin für Polizei und Menschenrechte bei Amnesty International in Deutschland, sieht die Geräte kritisch und sagt: "Der Einsatz von Tasern kann Menschen schwer verletzen oder sogar töten, besonders, wenn Betroffene Vorerkrankungen haben, psychisch stark belastet sind oder Drogen konsumieren." Weil die Gefährlichkeit von Tasern regelmäßig unterschätzt werde, sei die Wahrscheinlichkeit für den Missbrauch hoch.

Amnesty International zufolge sollte der Einsatz von Tasern eigentlich nur eine Alternative sein, wenn andernfalls der Tod durch Schusswaffen drohe. "Dies gewährleistet das Gesetz aber nicht, sondern erlaubt Tasern auch als Ersatz für Hiebwaffen", erklärt Streicher. Nach Angaben von Amnesty International sei es problematisch, dass der Einsatz von Tasern keine spezielle Ausbildung vorsehe. Das Gesetz sehe außerdem keine ärztliche oder forensische Untersuchung getaserter Personen vor, ebenso wenig wie eine Dokumentations- und Veröffentlichungspflicht aller Einsätze.