Bundeskanzler Olaf Scholz hat im Bundestag die Gräueltaten im ukrainischen Butscha scharf verurteilt. Die Täter und ihre Auftraggeber müssten "zur Rechenschaft gezogen werden", so der SPD-Politiker zu Beginn einer Regierungsbefragung im Bundestag. In Butscha, einem Vorort von Kiew, waren am Wochenende Hunderte Leichen entdeckt worden. Die Ukraine macht für das Massaker die russischen Truppen verantwortlich, die wenige Tage zuvor abgezogen waren. Moskau bestreitet das und bezeichnet die Vorwürfe als Inszenierung. Dabei handle es sich, so Scholz, um eine "zynische Behauptung".

"Russische Soldaten haben dort vor ihrem Rückzug ein Massaker an Zivilisten verübt", so Scholz. Es handle sich um ein Kriegsverbrechen. An Russlands Präsident Putin gerichtet forderte der Kanzler: "Beenden Sie diesen zerstörerischen und selbstzerstörerischen Krieg sofort. Ziehen Sie Ihre Truppen aus der Ukraine ab."

Scholz verteidigte erneut die Entscheidung der Bundesregierung, Waffen an die Ukraine zu liefern. Es werde aus aktuellen Bundeswehrbeständen alles, was verfügbar und sinnvoll sei, geliefert. Dabei bleibe die klare Prämisse: "Mit allen Entscheidungen, die wir treffen, werden wir sicherstellen, dass die Natopartner keine Kriegsteilnehmer werden." Der Druck auf Russland werde unter anderem mit dem neuen EU-Sanktionspaket weiter erhöht. "Es muss unser Ziel bleiben, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnt", so der Kanzler.

Im Anschluss an die Befragung, bei der es voraussichtlich auch um das Coronavirus und die Diskussion um eine allgemeine Impfpflicht gehen wird, geht es in einer aktuellen Stunde um die Gräueltaten von Butscha.