Eine Impfaktion am Münchner Flughafen für Beschäftigte einer Urlaubsanlage auf Sardinien soll die Bundesregierung arrangiert haben - das behauptete ein Münchner Arzt im italienischen Fernsehen. Jetzt macht er einen Rückzieher. Was stimmt nun?

Von Klaus Ott und Francesca Polistina

Dem Münchner Arzt Udo Beckenbauer, dessen Dienste sehr gefragt sind, war die ganze Sache sichtlich unangenehm. Da wollte doch der italienische Sender Rai 3 von ihm wissen, was es mit einer ungewöhnlichen Impfaktion im Mai am Münchner Flughafen auf sich gehabt habe. Dort waren mehr als 100 Beschäftigte des Luxus-Urlaubsdomizils "Forte Village" auf Sardinien gegen Covid-19 geimpft worden. Auch Beckenbauer, er betreibt zwei Praxen in München und am Tegernsee, hatte am Flughafen Spritzen gesetzt.