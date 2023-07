Von Oliver Klasen

Monatelang wurde darüber innerhalb und außerhalb der Koalition diskutiert, nun ist die neue China-Strategie der Bundesregierung an diesem Mittwoch im Kabinett verabschiedet worden. Das 64-seitige Papier, das am Mittag auf der Homepage des Auswärtigen Amtes veröffentlicht und von Außenministerin Annalena Baerbock auf einer Veranstaltung vorgestellt wird, zeichnet vor, wie das Verhältnis Deutschlands zu China in den kommenden Jahren und Jahrzehnten aussehen könnte.

"China hat sich in den letzten Jahren so rasant verändert, wie vielleicht kein anderes Land. Wer China zuhört, weiß, mit welchem Selbstbewusstsein es die Entwicklung dieses Jahrhunderts prägen wird", schreibt Baerbock auf Twitter . Mit der China-Strategie gebe sich die Bundesregierung einen Kompass. "Wir wollen mit China zusammenarbeiten. Denn wir brauchen China, aber China braucht auch uns in Europa", so die Grünen-Politikerin. Das gelte sowohl für fairen Wettbewerb als auch für die Eindämmung der Klimakrise, diese könne nur gemeinsam mit China gelingen.

Die Bundesregierung bewegt sich in einem Spannungsfeld, das sich nur schwer auflösen lässt. Einerseits will sie gegenüber der Regierung in Peking selbstbewusster auftreten und einseitige wirtschaftliche Abhängigkeiten, etwa in der Halbleiterindustrie oder bei Arzneimitteln, vermeiden. Andererseits ist ihr klar, dass selbst für den Fall, dass sich die Beziehungen etwa wegen der Taiwan-Frage verschlechtern sollten, ein Boykott chinesischer Firmen ein kaum gangbarer Weg wäre. Zu eng sind die wirtschaftlichen Verflechtungen, von denen deutsche Firmen in den vergangenen Jahren auch sehr profitiert haben. Dementsprechend ist die Bundesregierung erkennbar bemüht, die guten Beziehungen nicht zu gefährden, zuletzt zu beobachten bei den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen im Juni in Berlin.

Die China-Strategie, so sieht es die Bundesregierung, soll die im Juni veröffentlichte Nationale Sicherheitsstrategie ergänzen und präzisieren. Dass sie erst jetzt vorgestellt wird und nicht zusammen mit der Sicherheitsstrategie im Juni, gilt einigen Kritikern als Konzession an die Regierung in Peking.

In der Sicherheitsstrategie wird China als "Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale" beschrieben, ein Dreiklang, den die EU-Kommission erstmals so formuliert und den die Bundesregierung übernommen hat. Exakt diese Formulierung findet sich nun auch in der China-Strategie. Baerbock erwähnt ihn außerdem in ihrer Rede vor dem Mercatur-Institut, wo sie die Leitlinien der Strategie vorstellte. "China hat sich verändert und deshalb muss sich auch unsere China-Strategie verändern, sagt die Außenministerin dort.

Immer wieder genannt wird auch der Begriff des "De-Risking", also des gezielten Reduzierens von Risiken im Verhältnis zu China, ohne dass im Einzelnen klar wäre, was daraus folgt. Vorgaben für deutsche Firmen, die zu einer Diversifizierung ihres internationalen Geschäfts und zu Investitionen auch in anderen asiatischen Staaten angehalten werden, sind eher allgemein gehalten.

In der Bundesregierung gab es bisher unterschiedliche Herangehensweisen in der China-Politik. Die Grünen traten mit Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck für einen härteren Kurs gegenüber Peking ein als Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Das zeigte sich zuletzt vor allem bei der Beteiligung des chinesischen Staatsunternehmens Cosco an einem Container-Terminal im Hamburger Hafen, die gegen den Widerstand der Grünen zustande kam.

Neben der Risikominimierung sind in der China-Strategie auch Politikfelder genannt, in denen Deutschland künftig enger mit Peking zusammenarbeiten will, etwa in der Klimapolitik oder in Energiefragen.