25. Februar 2019, 17:33 Uhr EU-Austritt Brexit-Verschiebung wird wahrscheinlicher

EU-Ratspräsident Tusk hält einen Aufschub des Brexit für eine "vernünftige Lösung".

Die britische Premierministerin May stellt sich bislang gegen einen Aufschub. Sie fürchtet, dass das ihre Verhandlungsposition in Brüssel und London schwächen würde.

Am Mittwoch dürfen die britischen Parlamentarier erneut über eigene Ideen zum Brexit abstimmen. Die oppositionelle Labour-Partei spricht sich inzwischen für ein zweites Referendum aus.



Von Karoline Meta Beisel , Brüssel, und Björn Finke , London

Am 29. März soll Großbritannien die Europäische Union nach bisheriger Planung verlassen, aber wie genau dieser Rückzug aussehen könnte, ist auch knapp fünf Wochen vor dem Termin völlig unklar. EU-Ratspräsident Donald Tusk hat nun Spekulationen über eine Verschiebung des Brexit genährt. Ein Aufschub wäre eine "vernünftige Lösung", sagte Tusk am Montag am Rande einer Konferenz im ägyptischen Scharm el-Scheich. Er habe mit der britischen Premierministerin Theresa May über eine mögliche Verlängerung der Brexit-Verhandlungen gesprochen.

"Für mich ist es vollkommen klar, dass es im House of Commons keine Mehrheit für einen Deal gibt", sagte er mit Blick auf die festgefahrenen Gespräche im Londoner Parlament. "Wir stehen vor zwei Varianten: einem chaotischen Brexit oder einer Verlängerung." May wies den Vorschlag allerdings zurück. Eine Verschiebung oder Verzögerung würde nicht für eine Entscheidung im Parlament sorgen, sagte sie.

Auch die EU-Kommission weist Spekulationen über eine mögliche Verlängerung zurück: Ein Aufschub setze voraus, dass Großbritannien um einen solchen bitte, außerdem müssten die verbleibenden 27 Mitgliedstaaten dieser Bitte einstimmig entsprechen, sagte eine Sprecherin in Brüssel.

Die Angst vor einem chaotischen Austritt soll bei den Gesprächen helfen

May lehnt bisher eine Verschiebung ab, weil sie fürchtet, dass dies ihre Verhandlungsposition schwächen würde - gegenüber Brüssel und gegenüber den Abgeordneten in London, die Mitte Januar gegen den Austrittsvertrag stimmten. Die Konservative möchte mit Brüssel Änderungen beim sogenannten Backstop aushandeln. Diese Regelung im Austrittsabkommen soll verhindern, dass jemals Zollkontrollen zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland nötig sind. Viele konservative Parlamentarier stören sich an der Klausel und votierten deswegen gegen den Vertrag. May will das angepasste Abkommen noch einmal zur Abstimmung vorlegen, spätestens am 12. März.

Verweigert das Parlament wieder die Zustimmung, droht ein ungeregelter Brexit ohne Übergangsphase. May setzt darauf, dass ihr die Angst vor einem Chaos-Austritt bei Gesprächen mit Brüssel und mit den konservativen Rebellen hilft. Eine Verschiebung des Scheidungstermins würde nur den Druck mindern.

Doch in den eigenen Reihen wächst der Widerstand gegen Mays Spiel auf Zeit. Drei ihrer Minister verlangen öffentlich, die EU um eine Verschiebung des Austritts zu bitten, wenn das Parlament den Vertrag nicht bald billigt. An diesem Dienstag wird May das Unterhaus über den Stand der Verhandlungen informieren. Am Mittwoch dürfen die Abgeordneten erneut über Ideen zum weiteren Vorgehen abstimmen. Ein Antrag sieht vor, May per Gesetz zu zwingen, einen Aufschub zu beantragen, sollte das Abkommen nicht Mitte März verabschiedet sein. Labour-Chef Jeremy Corbyn kündigte am Montag an, dass die größte Oppositionspartei einen Antrag unterstützen werde, der eine zweite Volksabstimmung fordert. So ein Antrag hat zwar keine Chancen auf eine Mehrheit im Parlament, aber die Aussage stellt eine bemerkenswerte Kehrtwende für Corbyn dar.