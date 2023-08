Brasilien:Robocop jagt Ex-Präsident Bolsonaro

Von Christoph Gurk, Buenos Aires

Die letzten Tage, Wochen und Monate dürften anstrengend gewesen sein für Jair Bolsonaro. Da wäre zum Beispiel die Durchsuchung, zu der Polizisten am vergangenen Donnerstag in der Wohnung des jüngsten Sohnes des brasilianischen Ex-Präsidenten erschienen. Der Vorwurf: Geldwäsche, Dokumentenfälschung und Steuerhinterziehung. Kurz zuvor hatte ein Hacker bei einer parlamentarischen Untersuchungskommission ausgesagt und dabei Jair Bolsonaro höchstpersönlich beschuldigt, ihm den Auftrag gegeben zu haben, sich in das elektronische Wahlsystem Brasiliens einzuschleusen.

Zeitgleich laufen Ermittlungen wegen des Missmanagements der Covid-19-Pandemie durch Bolsonaros Regierung, wegen Abhörattacken auf Richter und der Existenz eines sogenannten "Kabinetts des Hasses", welches zum Ziel hatte, politische Gegner und demokratische Institutionen anzugreifen.

Luxusuhren und vergoldete Statuen aus Saudi-Arabien

Erst Ende März war der Ex-Präsident von einem dreimonatigen Aufenthalt in den USA zurück nach Brasilien gekommen. Seither gab es nicht nur eine Hausdurchsuchung auch bei ihm selbst wegen des Vorwurfs der Fälschung von Covid-Impfzertifikaten, er wurde zudem von einem Gericht für die nächsten sieben Jahre von der Teilnahme an allen Wahlen für öffentliche Ämter ausgeschlossen und kürzlich auch noch dazu verdonnert, seine Bankdaten und Kontobewegungen offenzulegen.

Wirkte es vor einem Jahr noch so, als habe der rechtsextreme Politiker durchaus Chancen, abermals die Präsidentschaftswahlen zu gewinnen, sieht es nun so aus, als ob der 68-Jährige stattdessen bald im Gefängnis landen könnte.

Zum Verhängnis könnte Bolsonaro dabei vor allem der Verdacht werden, an einem vergleichsweise fast kleinkriminell wirkenden Vergehen beteiligt gewesen zu sein: Während seiner Amtszeit von 2019 bis 2022, so der Vorwurf, sollen enge Mitarbeiter im Auftrag des damaligen Staatschefs wertvolle Geschenke ausländischer Staaten verkauft haben, darunter zwei Luxusuhren und vergoldete Statuen aus Saudi-Arabien. Nach Angaben der brasilianischen Bundespolizei erhielt Bolsonaro später in bar zumindest einen Teil des Verkaufserlöses von etwa 65 000 Euro.

Auf Geldwäsche und Veruntreuung stehen hohe Strafen

Der Ex-Präsident hat bislang alle Vorwürfe zurückgewiesen. "Mein Markenzeichen ist Ehrlichkeit", sagte er dem brasilianischen Sender CNN Brasil. Seine Verteidiger argumentieren, die Gegenstände seien persönliche Geschenke gewesen, weshalb es Bolsonaro erlaubt gewesen sei, die Schmuckstücke zu verkaufen.

Ermittler und Experten sehen das jedoch anders. Denn unter die Kategorie "persönlich" fallen normalerweise nur Präsente, die eigens für ein Staatsoberhaupt angefertigt wurden, kaum monetären Wert haben oder verderblich sind, etwa Kleidungsstücke, Lebensmittel oder auch Parfüm. Nicht aber, wie in diesem Fall, Luxusuhren oder goldene Statuen.

Sollten sich die Vorwürfe als wahr herausstellen, könnte sich Bolsonaro der Geldwäsche und der Veruntreuung schuldig gemacht haben. Beide Vergehen werden in Brasilien mit hohen Geld- und sogar Haftstrafen geahndet.

Razzien im Zeichen einen Bibelverses

"Lucas 12:2" heißt die Operation, in deren Rahmen die brasilianische Bundespolizei den illegalen Verkauf der Staatsgeschenke untersucht. Der Name bezieht sich auf ein Bibelzitat: "Es ist aber nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird." Anfang dieses Monats gab es schon Razzien bei mehreren Verdächtigen, darunter enge Vertraute Bolsonaros. Die Polizei beschlagnahmte Handys und wertet nun die darauf gespeicherten Daten und Chatnachrichten aus.

Verantwortlich für die Ermittlungen ist Alexandre de Moraes, ein berühmt-berüchtigter Richter am Obersten Gerichtshof von Brasilien. Moraes trägt auch den Beinamen "Robocop", was sich einerseits auf seine Glatze bezieht, die ein wenig wirkt wie der Helm des Helden aus dem gleichnamigen Hollywood-Film. Gleichzeitig steht der Richter aber auch im Ruf, mit robotergleichem Nachdruck jedwede Ermittlung voranzutreiben.

Moraes hat sich in den vergangenen Jahren Bolsonaro immer wieder entgegengestellt. Für die Anhänger des Präsidenten wurde er dadurch zu einer Hassfigur. Mittlerweile leitet Moraes einen Großteil der Fälle, in die der ehemalige Staatschef verwickelt ist, darunter die Ermittlungen zu den womöglich illegal veräußerten Staatsgeschenken ebenso wie die Untersuchungen zu den Angriffen auf den Kongress in Brasília im Januar dieses Jahres. Radikale Anhänger hatten damals das Regierungsviertel in der Hauptstadt gestürmt, wohl mit dem Ziel, die neue linke Regierung im Land zu stürzen. Unklar ist, ob und inwiefern Bolsonaro an den Angriffen direkt oder indirekt beteiligt war. Diese Woche ist der Ex-Präsident deswegen für eine Aussage vorgeladen.