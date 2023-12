Die Städte Berlin und Karlsruhe führen gerade eine besonders innige Arbeitsbeziehung. Zuletzt war die Berliner Politik praktisch Tag und Nacht mit einer Aufgabe aus Karlsruhe beschäftigt, denn das dort ansässige Bundesverfassungsgericht hatte offenbar zur großen Überraschung der Bundesregierung einen regelkonformen Haushalt eingefordert . Gleichzeitig werden aber auch die Hüterinnen und Hüter des Grundgesetzes von der Politik ganz schön auf Trab gehalten. Die Unionsfraktion hat den sogenannten Gang nach Karlsruhe zuletzt so regelmäßig unternommen, dass man sich schon fragen musste, ob es für sie nicht praktischer wäre, sich direkt im Badischen anzusiedeln. Für diesen Dienstag hat Karlsruhe nun das nächste Urteil mit akuter Berlinrelevanz angekündigt - es geht um die Frage, ob dort die Bundestagswahl von 2021 wiederholt werden muss. Und in diesem Fall herrscht in der Hauptstadt schon vorab eine erhöhte Betriebsamkeit.

Ein kleines, aber bezeichnendes Beispiel: Die Bundestagsabgeordnete Nina Stahr wurde dieser Tage zur neuen Co-Landesvorsitzenden der Berliner Grünen gewählt, obwohl sie eigentlich gar nicht hätte antreten dürfen. Denn bei den Grünen gilt eine strikte Trennung von Amt und Mandat. Die Ausnahme wurde als Übergangslösung unter anderem damit begründet, dass Stahr ihr Bundestagsmandat bald ohnehin wieder verlieren könnte, falls dort neu gewählt werden muss. Karlsruhe hat zu dieser Wiederholungswahl noch gar nichts gesagt, aber irgendwie bereits über den Landesvorsitz der Berliner Grünen mitentschieden. So eng ist die Städtepartnerschaft inzwischen.

Aber die Karlsruhesierung Berlins treibt noch ganz andere Blüten, etwa die, mit der sich nun Sahra Wagenknecht beschäftigen muss. Die ehemalige Linkenpolitikerin hat für sich und ihre neun Mitabtrünnigen aus der ehemaligen Linksfraktion gerade die Anerkennung als parlamentarische Gruppe beantragt. Am 27. Januar möchte das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) dann seinen Gründungsparteitag in einem Berliner Kino abhalten. Aber je nachdem, wie am Dienstag in Karlsruhe geurteilt und im Anschluss in Berlin nachgewählt wird, könnten Wagenknecht und ihre Leute schon 14 Tage nach ihrer Parteigründung allesamt aus dem Bundestag fliegen.

Und dann war da auch noch der Marathon

In diesem Zusammenhang ist zunächst einmal eine aktuelle Pressemitteilung des zuständigen Landeswahlleiters nicht ganz unerheblich. Sie lautet: "Berlin ist bereit für eine mögliche Wahlwiederholung zum Deutschen Bundestag." Es handelt sich um dieselbe Stadt, die vor gut zwei Jahren glaubte, eine Bundestagswahl, eine Abgeordnetenhauswahl sowie einen Marathon gleichzeitig durchführen zu können. Dabei ging, abgesehen vom Marathon, so ziemlich alles schief.

"Das war das Niveau einer Bananenrepublik", hat Thorsten Frei, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion, dieser Tage noch einmal gesagt. Das Berliner Landesverfassungsgericht sah das offenbar ähnlich und ordnete eine Komplettwiederholung der Abgeordnetenhauswahl an, die längst stattgefunden hat. Über die Gültigkeit der Wahlen zum Deutschen Bundestag entscheidet laut Grundgesetz aber der Bundestag selbst. Und der hat sich im vergangenen Jahr mit den Stimmen der Ampelkoalition darauf geeinigt, lediglich in einem Teil der Berliner Wahlbezirke neu abstimmen zu lassen. Das war der Union aber nicht genug - sie klagte dagegen in Karlsruhe.

Gibt es eine Wiederholung der Wahl, findet diese spätestens am 11. Februar statt

Für das Urteil am Dienstag stehen nun drei Alternativen im Raum: keine Wiederholungswahl, eine teilweise Wiederholungswahl oder eine vollständige Wiederholungswahl, die dann innerhalb von 60 Tagen stattfinden müsste, also spätestens am 11. Februar. Bei der dritten Variante wird es für Wagenknecht gefährlich.

Detailansicht öffnen Ob sie sich freut, wenn Sahra Wagenknecht ihr die Daumen drückt? Gesinde Lötzsch (Linke) müsste ihr Direktmandat bei der Wiederholungswahl verteidigen. (Foto: Britta Pedersen/dpa)

Dann ginge es nämlich auch um zwei Direktmandate, die 2021 von der Linken gewonnen wurden - und zwar von Gesine Lötzsch in Lichtenberg und von Gregor Gysi in Treptow-Köpenick. Ohne sie wäre die Linke erst gar nicht als Fraktion in den Bundestag eingezogen. Der ewige Gysi hätte nach menschlichem Ermessen auch bei einer Wiederholungswahl nichts zu befürchten, bei Lötzsch könnte es aber durchaus eng werden. Sollte sie ihr Direktmandat einbüßen, dann würden nachträglich alle Abgeordneten ihr Mandat verlieren, die 2021 über die Landeslisten der Linken in den Bundestag kamen. Das beträfe nahezu alle Rest-Linken und ausnahmslos alle BSW-Leute inklusive der Namensgeberin der neuen Partei.

Wagenknecht sagt dazu auf SZ-Anfrage, sie hoffe natürlich, dass nicht im Ernst noch einmal in ganz Berlin gewählt werden müsse. Gesine Lötzsch habe sie aber immer geschätzt. "Deshalb fiele es mir nicht schwer, ihr für die Erststimme die Daumen zu drücken." Da hat Wagenknecht also monatelang ihren Austritt aus der Linken vorbereitet, und kaum ist sie draußen, muss sie womöglich - wegen Karlsruhe - auf einen Wahlsieg einer Linken hoffen, um nicht selbst ihren Job zu verlieren, mit dem sie die Linken ärgern will. Es hat schon schlechtere Pointen gegeben.

In diesem sehr speziellen Fall kommt laut Lötzsch noch dazu, dass die Wahl-Saarländerin Wagenknecht ihren Berliner Zweitwohnsitz in Lötzschs Wahlkreis hat, sich dort also einer besonderen Bekanntheit erfreut. Lötzsch scheint sich aber noch nicht sicher zu sein, ob sie sich im Fall der Fälle über die Wahlkampfhilfe ihrer ehemaligen Parteikollegin freuen sollte. Die Frage sei, "welche Hilfe hilfreich ist", sagt Lötzsch. "Es ist schon eine schizophrene Situation in jeder Hinsicht - und das kommt dann noch als Kakaopulver auf den Cappuccino drauf."

Mit dem Versuch, alte Probleme zu lösen, entstehen unweigerlich neue Probleme

Wie man in Lichtenberg seinen Kaffee trinkt, ist hier ganz gewiss noch das kleinste Problem. Schon viel eher geht es darum, dass im deutschen Wahlsystem praktisch alles mit allem zusammenhängt: die Direktmandate einzelner Wahlkreise mit den Listenplätzen gesamter Bundesländer, die Wahlbeteiligung in Berlin mit Mandaten in der ganzen Republik. "Länderübergreifende Verschiebungen", heißt das im Fachjargon. Und je umfänglich in Berlin wiederholt werden würde, desto wahrscheinlicher wären solche Verschiebungen, ist beim Bundeswahlleiter zu hören. Deshalb muss zum Beispiel auch der Abgeordnete Jürgen Hardt von der klagenden Unionsfraktion zittern. Er hat 2021 ein Ausgleichsmandat in Nordrhein-Westfalen erhalten - und das könnte er selbst bei einem identischen prozentualen Ergebnis einer Berliner Nachwahl verlieren, wenn dabei die Wahlbeteiligung deutlich niedriger wäre als damals bei der Hauptwahl.

Detailansicht öffnen Sogar im fernen Wuppertal könnte eine Neuwahl Auswirkungen haben für den Parlamentssitz von Jürgen Hardt (CDU). (Foto: Michael Kappeler/dpa)

Egal, ob Karlsruhe also eine Teil- oder eine Komplettwiederholung in Berlin anordnet: Mit dem Versuch, alte Probleme zu lösen, dürften unweigerlich neue Probleme entstehen. Aber über das ganze Wahlchaos von 2021 einfach hinwegzusehen, ist eigentlich auch keine Lösung. Der Politikwissenschaftler und Wahlexperte Thorsten Faas von der FU Berlin sagt: "Das Verfassungsgericht hat die Wahl zwischen Pest und Cholera."

Man begibt sich hier auch in metaphorische Abgründe, aber wenn das Kakaopulver hier die Pest wäre, dann hoffen sie beim BSW jetzt wahrscheinlich auf die Cholera.