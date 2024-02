Ein Donnerstag im Januar, die CDU-Kreisverbände Rastatt und Baden-Baden treffen sich in der Akademiebühne zum Neujahrsempfang. Das Bläserquartett spielt "Oh Happy Day", die Sektgläser sind gefüllt, als sich Brigitte Schäuble auf der Bühne im Stadium fortgeschrittener Euphorie an Manuel Hagel wendet. Der CDU-Landesvorsitzende hat soeben eine viel beklatschte Rede gehalten, in der er unter anderem den Verzehr von Leberwurstbroten verteidigte, den kein Veganer und keine Partei einschränken dürfe.

Die Südwest-CDU berauscht sich gerade an sich selbst

Schäuble preist Hagels "tolles Fundament" und seine Fähigkeit, "nah bei de Leut" zu sein. Dann verkündet sie ihre Prognose: Mit Hagel werde es der CDU gelingen, "das Erbe Winfried Kretschmanns anzutreten" - also des amtierenden grünen Ministerpräsidenten, der auch bei Konservativen hoch im Kurs steht. Da bebt der Saal.

Die Südwest-CDU berauscht sich gerade an sich selbst. Da sind die jüngsten Umfragen, zehn Prozentpunkte vor den Grünen. Da ist die Aussicht, dass sich die zerstrittene Ampel im Bund in dieser Legislatur nicht mehr erholen wird. Und da ist Manuel Hagel, der dieser Begeisterung ein Gesicht gibt. In der Geschichte des traditionsreichen Landesverbandes hat bislang wohl niemand einen rasanteren Aufstieg hingelegt. Mit 28 Jahren war er Generalsekretär, mit 33 Fraktionsvorsitzender. Im vergangenen November, mit 35, wählte ihn der Landesparteitag zum neuen Landesvorsitzenden. In der CDU ist der Highperformer Hagel ganz oben angekommen. Jetzt erwarten die Mitglieder allerdings, dass er auch die CDU an die Spitze führt.

Detailansicht öffnen Manuel Hagel (li.) nach seiner Wahl zum Landesvorsitzenden im November, zusammen mit Vorgänger Thomas Strobl. (Foto: Bernd Weißbrod/dpa)

Zurück in die Villa Reitzenstein, den Regierungssitz, den die CDU fast 50 Jahre lang als ihr Eigenheim betrachtete - wo nun allerdings schon seit 2011 der Grüne Kretschmann residiert. In der grün-schwarzen Koalition sind die Christdemokraten nur noch Juniorpartner. Es ist nun an Hagel, diese historische Schmach zu korrigieren. Er soll die CDU modernisieren, die Landtagswahl 2026 gewinnen und der selbst ernannten "Baden-Württemberg-Partei" das verlorene Selbstbewusstsein zurückgeben. Eine enorme Aufgabe für einen jungen Landesvorsitzenden. Und so begleitet Hagel in diesen Tagen die Frage, wie er den gewaltigen Erwartungen gerecht werden will.

Ex-Ministerpräsident Oettinger war bekannt fürs Händeschütteln. Und Hagel?

An einem grauen Januartag sitzt Hagel auf der Rückbank seines Dienstwagens. Während draußen badische Dörfer vorbeiziehen, erzählt Hagel erst mal, was ihm der alte Meister Günther Oettinger geraten habe: "Du musst jeden Ortsvereinsvorsitzenden, jede Bürgermeisterin und jeden Bürgermeister persönlich kennen." Oettinger war von 2006 bis 2010 Ministerpräsident in Baden-Württemberg, der letzte Vertreter der goldenen CDU-Ära, und bekannt dafür, das Land vom Rücksitz seines Mercedes aus zu regieren. Der Legende nach hat er jedem Baden-Württemberger mindestens einmal die Hand geschüttelt. Hagel arbeitet daran. Gleich wird er mehrere Bürgermeister treffen, einen badischen Unternehmerverband besuchen, am Abend der Neujahrsempfang in Baden-Baden.

Hagel will wissen, was los ist im Land. Und er will wissen, wie die Menschen auf ihn, den Neuen, reagieren. Jeder Termin ein kleiner Test. Als er vor ein paar Tagen bei einem Forum der Südwest Presse auftrat, seien die Karten innerhalb kürzester Zeit ausverkauft gewesen, sagt Hagel. Ein gutes Zeichen, denn aktuell kennt ihn nur einer von drei Baden-Württembergern. Bis zur Landtagswahl in zweieinhalb Jahren soll sich das natürlich ändern. Hagel sagt: "Die Bekanntheit ist im Zweifel eine Folge, aber nicht der Zweck meiner Arbeit."

Also raus aus dem Auto, rein in das Verwaltungsgebäude in Denzlingen. Nanu? Keiner da. Hagel tritt an den Empfangsschalter: "Guten Tag, mein Name ist Manuel Hagel, ich habe einen Termin beim Bürgermeister." Die Frau hinter dem Computer wirkt unbeeindruckt - gut möglich, dass sie zu jenen zwei Dritteln gehört, die mit dem Namen Hagel noch nichts anfangen können. Sie deutet nach oben in den ersten Stock, wo leider auch niemand wartet. Am Ende stellt sich heraus, dass Hagel im falschen Gebäude sucht, das Rathaus liegt gegenüber. Erste Erkenntnis: Wer bekannt werden will, braucht Ausdauer.

Die Grünen belächelten ihn erst. Inzwischen lacht keiner mehr

Wenig später, beim Wirtschaftsverband Industrieller Unternehmen Baden, läuft es besser. 40 Manager im Publikum, Hagel spricht frei, prangert die Auswüchse der Bürokratie an und betont den Wert der Migration für den Arbeitsmarkt, sein jüngster Hit. "Schauen Sie in die Krankenhäuser, da ginge ohne ausländische Fachkräfte das Licht aus." Die Unternehmer sind viel mit Nicken beschäftigt, am Ende gesteht der Geschäftsführer des Verbandes, dass er zwar eigentlich Liberaler sei, bei Hagel jedoch womöglich schwach werden könnte. Zweite Erkenntnis: Wenn die Leute Hagel einmal kennen, kann er sie durchaus überzeugen.

Bei den Grünen haben sie den Abgeordneten aus Ehingen lange eher belächelt denn als ernste Gefahr betrachtet. Wegen seines ausgeprägten oberschwäbischen Dialekts, wegen seiner Erstkarriere als Filialdirektor der Stadtsparkasse Ehingen. Inzwischen lacht keiner mehr. Hagel gilt als kluger Stratege, im Spätsommer schloss er öffentlichkeitswirksam aus, dass seine CDU in dieser Legislatur einen Kretschmann-Nachfolger wählen werde. Ein künftiger grüner Kandidat muss also ohne Amtsbonus auskommen. Das empfanden viele Grüne als übergriffig. Dass er nun sogar Kretschmanns Vermächtnis beansprucht, gilt beim Koalitionspartner als maximale Provokation. Von "Erbschleicherei" ist die Rede.

Detailansicht öffnen Manuel Hagel bei einer Plenardebatte im Landtag, hinter ihm Ministerpräsident Winfried Kretschmann. (Foto: Bernd Weißbrod/dpa)

Über Kretschmann heißt es oft, er sei ein schwarzer Grüner. Weil er leidenschaftlichen Artenschutz mit ausgeprägtem Konservatismus verbindet. Nun käme zwar niemand auf die Idee, Hagel einen grünen Schwarzen zu nennen, doch wenn der Eindruck nicht täuscht, bemüht er sich gerade sehr darum, ein politischer Vollsortimenter zu werden. Breites Angebot, für jeden etwas dabei, selbstredend für besorgte Konservative, die ihr Recht auf Leberwurst und genderfreie Sprache verteidigt wissen wollen. Aber auch für umweltbewusste Kretschmann-Fans. Kaum ein Termin vergeht, bei dem Hagel nicht seine Mitgliedschaft im Naturschutzbund betont. Auch beim Pflanzen von Bäumen wurde er schon gesichtet.

Seine Partei müsse "positive Vibes" verbreiten, findet Hagel

Die Ausgangslage für die Christdemokraten könnte nach Jahren der Demütigung kaum günstiger sein. Bei der nächsten Wahl wird der unbezwingbare Kretschmann nicht mehr antreten. Und bislang wirkt es nicht so, als hätten die Grünen schon eine Idee für die Zeit danach. Jedenfalls keine, die über die vage Hoffnung auf eine Heimkehr des Bundeslandwirtschaftsministers Cem Özdemir hinausgeht.

Zudem vermittelt die CDU ein ungewohntes Bild der Geschlossenheit. Jahrzehntelang war der Landesverband vor allem mit innerparteilichem Streit beschäftigt, Oettinger-Schüler bekämpften Anhänger des vorherigen CDU-Ministerpräsidenten Erwin Teufel, Modernisierer gegen Konservative. "Wer die CDU führen will, muss den ehrlichen Willen haben zu integrieren", findet Hagel. Sein Vorteil besteht darin, dass er zu jung ist, um "mit dem alten Kruscht" etwas zu tun zu haben. In den vergangenen Jahren bemühte er sich intensiv darum, alte Gräben zuzuschütten, offenbar mit Erfolg. Beim Landesparteitag bekam er 92 Prozent der Stimmen - für CDU-Verhältnisse eine Liebeserklärung. Hagel spricht von "positiven Vibes", die seine Partei verbreiten müsse.

Am Tag nach der Reise ins Badische steht Hagel bestens gelaunt vor dem Kloster Schöntal nahe Heilbronn. Die Südwest-CDU trifft sich zur Klausur. Von einem "Familientreffen" ist die Rede, was im Gegensatz zu früheren Jahren der Wahrheit recht nahe kommen dürfte. "Wir ziehen endlich wieder an einem Strang", schwärmt ein Abgeordneter. Und man muss schon lange herumfragen, um mal keinen Superlativ über den neuen Vorsitzenden zu hören. Nur ein sehr erfahrener Funktionär mahnt zur Vorsicht: "Ob er auch Krise kann, muss sich noch zeigen. Bisher ging es für ihn immer nach oben."

Die Warnung ist durchaus angebracht. Schließlich hatten sie hier in den vergangenen Jahren viele Hoffnungsträger, erst den Franz-Josef-Strauß-Imitator Stefan Mappus, dann den leutseligen Guido Wolf, zuletzt die zupackende Susanne Eisenmann. So schnell die CDU einen Anführer aufs Podest hebt, so gnadenlos stürzt sie ihn, wenn er bei der Wahl nicht liefert. Der Umgang mit Thomas Strobl, Hagels glücklosem Vorgänger als Landeschef, grenzte zwischenzeitlich an Mobbing.

Hagel ist zwar jung, aber so jung auch wieder nicht, dass er nicht weiß, zu welcher Kälte seine Partei fähig ist. Fragt man ihn, ob all die Euphorie, all die Erwartungen nicht auch eine Last sind, zögert er kurz, dann sagt er: "Ich versuche, das immer auch ganz vernünftig und gelassen einzuordnen." Gewiss keine schlechte Strategie. Die Frage ist, ob seinen Parteifreunden das auch gelingt.