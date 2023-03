Von Jan Bielicki

"Alarmstufe Rot", hießen die Schlagzeilen der beiden seriösesten Tageszeitungen Australiens. Die Titelgrafik ließ einen Schwarm von 13 krähenschwarzen Kampfflugzeugen auf die Leser des Sydney Morning Herald und dessen Melbourner Schwesterblatts The Age zufliegen. Woher die Bedrohung kam, war auf einer Weltkugel tiefrot hervorgehoben: China.

Die Botschaft der in dieser Woche reißerisch aufgemachten Artikelserie war nicht weniger dramatisch: Schon innerhalb von drei Jahren müsse Australien mit einem bewaffneten Konflikt im indopazifischen Raum rechnen, ließ eine von beiden Zeitungen zusammengespannte Runde von drei Experten und zwei Expertinnen verlauten.

Ihr Szenario: China könnte Taiwan angreifen und Australien an der Seite der verbündeten USA in einen Krieg hineingezogen werden. Das Land müsse also dringend seine militärische Schlagkraft stärken, "aber Australien ist unvorbereitet". Die vergangenen Jahrzehnte der Ruhe seien nicht die Norm, sondern nur eine Abweichung gewesen, unkte die akademische Fünfergruppe: "Australiens Urlaub von der Geschichte ist vorbei."

Australiens "Boutiquen-Armee": klein, fein, seit Jahrzehnten unverändert

Der spektakulär verkaufte Zeitungsscoop relativiert sich zwar, wenn man weiß, dass einige aus der Runde sich schon länger einen Ruf als kalte Krieger erworben haben. Aber er verdeutlicht die wachsende Sorge, dass Australiens größter Handelspartner zugleich seine größte militärische Bedrohung sein könnte. Chinas enorme Aufrüstung und aggressives Auftreten sogar bis vor der Küste des fünften Kontinents beunruhigt Politiker wie Soldaten.

Zwar hält sich der seit zehn Monaten regierende Premierminister Anthony Albanese mit scharfen Tönen zurück, die sein konservativer Vorgänger Scott Morrison gegenüber Peking angeschlagen hatte. Aber die von Morrison angestoßene Ausrichtung der australischen Verteidigungspolitik auf eine mögliche Gefahr aus China verfolgt auch der Labor-Mann. Wohl schon in der nächsten Woche wird Albanese den Bericht einer Kommission vorstellen, die unter der Leitung eines früheren Labor-Verteidigungsministers und eines Ex-Armeechefs untersuchen sollte, wie es um die strategische Aufstellung der australischen Armee bestellt ist.

Denn da gibt es nicht nur ein Problem. Australien leistet sich bislang, was John Blaxland, Professor für Strategische Studien an der Australian National University, eine "Boutiquen-Armee" nennt - klein, fein, aber in ihrem Auftrag seit fast einem halben Jahrhundert unverändert. Damals war außer den USA kein anderer Akteur im indopazifischen Raum logistisch zu einer Invasion des abgelegenen Kontinents in der Lage.

Weniger Panzer, dafür mehr Lenkflugkörper

Das hat sich mit Chinas Aufstieg zur militärischen Weltmacht geändert. Zudem befürchten australische Strategen nun vor allem einen anderen Krieg, ähnlich dem, wie sie ihn in der Ukraine sehen: Marschflugkörper und Raketen könnten Australiens Städte, Dämme und Kraftwerke treffen, das Land von Nachschub auf dem Seeweg abgeschnitten werden. Es wird darum erwartet, dass sich der Kommissionsbericht vor allem eine bessere Ausstattung der Marine empfiehlt, also weniger Panzer, dafür mehr Lenkflugkörper mit hoher Präzision und großer Reichweite sowie genügend Munition - und dass diese im eigenen Land hergestellt wird.

Eine noch wichtigere Entscheidung wird Albanese laut Medienberichten wohl am Montag bei einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden und dem britischen Premier Rishi Sunak im kalifornischen San Diego verkünden. Dann soll klar werden, wie die Atom-U-Boote aussehen könnten, mit denen Australien seine veraltete Flotte mit dieselelektrischem Antrieb erneuern will. Das 100-Milliarden-Dollar-Projekt hatte 2021 zu einem schweren Zerwürfnis mit Frankreich geführt, das eigentlich die U-Boot-Lieferverträge schon in der Tasche hatte, bevor der damalige Premier Morrison stattdessen auf das Aukus genannte strategische Dreierbündnis mit den USA und Großbritannien umschwenkte.

Unklar ist noch, ob die neuen U-Boote tatsächlich, wie von beiden großen Parteien versprochen, im australischen Adelaide auf Kiel gelegt werden. Denn ein Aufbau der Werften könnte dauern, die neue U-Bootflotte wohl erst 2039 in See stechen - also viel zu spät. Denkbar wäre daher, dass die ersten Boote in britischen oder amerikanischen Docks zusammengeschraubt werden.

Von einer "Zeitenwende" wie der deutsche Kanzler Olaf Scholz will in der Regierung in Canberra jedoch niemand reden, chinesische Bedrohung hin oder her. Statt mehr Geld zu versprechen, bereitete Verteidigungsminister Richard Marles die Militärführung auf eine Umschichtung der Mittel vor: "Wir haben keine grenzenlosen Ressourcen."