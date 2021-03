Ein Satellitenfoto zeigt das Atomkraftwerk Fkushima I wenige Sekunden nach einer Explosion in Reaktor 3.

Die Reaktorkatastrophe in Japan hat in Deutschland zur Energiewende geführt. Das Bundeskabinett beschloss 2011 das Aus für acht Atomkraftwerke und einen stufenweisen Ausstieg aus der Kernenergie bis 2022. Europaweit halten viele Staaten weiter an Kernkraft fest, etliche wollen sogar neu einsteigen.