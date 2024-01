Eine Mehrheit der Flüchtenden, die in Deutschland Asyl beantragen, hat ein Recht, hier Schutz zu finden - darunter sind Tausende, deren Gesuche das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) zunächst abgewiesen hatte. Allein zwischen Januar und August 2023 bekamen etwa 15 000 vom Amt abgelehnte Asylbewerber doch noch Schutz in Deutschland, weil Gerichte oder das Bamf selber die ursprüngliche Entscheidung korrigierten oder einen Asylfolgeantrag bewilligten. Das geht aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Clara Bünger hervor, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt.

Ohnehin war die Anerkennungsquote in Asylverfahren auch 2023 weiterhin hoch, und das bei stark gestiegenen Flüchtlingszahlen. Knapp 52 Prozent der Asylanträge beschied das Bamf positiv. Noch höher ist die Quote in den Verfahren, in denen die amtlichen Entscheider inhaltlich entschieden und Asylbewerber nicht nur aus formellen Gründen ablehnten, etwa weil sie bereits Schutz in einem anderen EU-Land gefunden hatten. In solchen Fällen gewährte das Amt bis Oktober 2023 laut Bundesinnenministerium fast 70 Prozent der Bewerber Zuflucht in Deutschland.

Drei von vier Afghanen bekamen vor Gericht doch noch Anspruch auf Schutz zugesprochen

Dazu kommen noch die Flüchtlinge, die gegen die ablehnenden Bescheide klagten. Jeder zehnte von ihnen hatte mit seiner Klage Erfolg. In Verfahren, in denen Richter ein Urteil sprachen und die nicht vorzeitig etwa durch Rücknahme der Klage endeten, war es sogar jeder Vierte. Unter den vom Amt abgelehnten Flüchtlingen aus Afghanistan bekamen sogar 76 Prozent vor Gericht doch noch Schutz. Das lag vor allem an der Machtübernahme der islamistischen Taliban in der afghanischen Hauptstadt Kabul im August 2021, die die Menschenrechtslage dort deutlich verschlechterte und Asylgesuchen von Afghanen neue Gründe lieferte.

Trotz der stark steigenden Flüchtlingszahlen hat die oft kritisierte Dauer der Verfahren in den ersten zehn Monaten des vergangenen Jahres weiter abgenommen, und zwar sowohl beim Bamf als auch vor Gerichten. Durchschnittlich dauerte es in diesem Zeitraum etwa 18 Monate bis zu einer unanfechtbaren Entscheidung. Bei Schutzsuchenden aus Ländern mit niedriger Anerkennungsquote wie etwa Georgien, Staaten auf dem Balkan oder in Nordafrika ging es weitaus schneller: Asylgesuche von Bürgern dieser Länder lehnte das Amt bereits innerhalb von durchschnittlich vier Monaten ab - und zwar meist als "offensichtlich unbegründet", was bedeutet, dass eine Klage vor Gericht eine Abschiebung nicht aufschiebt. Über Eilanträge gegen eine solche Abschiebung entschieden die Gerichte im Schnitt schon nach 35 Tagen - und zwar zu 92 Prozent ablehnend.

Die Linken-Abgeordnete Bünger kritisiert die Abschiebedebatte als "faktenfrei"

Die Vorgabe der Ministerpräsidentenkonferenz vom November, Asylgesuche mit geringer Erfolgschance innerhalb von sechs Monaten zu bearbeiten, war demnach schon damals erfüllt. Vor allem bei Flüchtlingen aus Ländern, bei denen es den Entscheidern schwerer fällt, die Fluchtgründe zu bewerten, kann es aber alles immer noch sehr lange dauern. Russen etwa warteten durchschnittlich fast vier Jahre bis zu einer finalen Gerichtsentscheidung.

Die aktuelle Verfahrensdauer von durchschnittlich 18 Monaten entspricht genau der Frist, in der Asylbewerber derzeit nicht Bürgergeld, sondern deutlich weniger Sozialleistungen bekommen. Begründung dafür: Bei einem "nur vorläufigen Aufenthalt in Deutschland" sei das Existenzminimum geringer. Die Koalition will künftig Asylbewerbern künftig bis zu drei Jahren weniger auszahlen. Doch ob dieser Plan mit dieser Begründung vor dem Bundesverfassungsgericht bestehen wird, könnte fraglich sein. Die Linke Bünger jedenfalls hält ihn angesichts der hohen Schutzquoten für "offensichtlich verfassungswidrig".

Die Debatte um schärfere Abschieberegelungen kritisiert sie als "nicht nur unmenschlich, sondern weitgehend faktenfrei". Bünger verweist dazu auf die Zahlen des Innenministeriums. Danach waren Ende Oktober zwar etwa 146 000 abgelehnte Asylbewerber als ausreisepflichtig im Ausländerzentralregister registriert. Knapp 128 000 von ihnen hatten aber eine Duldung und dürfen damit vorerst im Land bleiben, weil eine Abschiebung etwa wegen fehlender Papiere, bürokratischer Hürden oder gefährlicher Lage im Heimatland nicht möglich oder unzumutbar ist.