Interview von Daniel Brössler und Paul-Anton Krüger , Berlin

Annalena Baerbock, 41, bittet zum Interview in ihr Ministerinnenbüro im Auswärtigen Amt am Werderschen Markt in Berlin. Auf dem Schreibtisch ein Stapel Aktenmappen, dazu ein Konferenztisch und drei Blumensträuße. Ansonsten ist der Raum noch kahl. Die Kunst für die Amtszimmer wird kuratiert, das dauert. An der weißen Wand hängt ein Bild, das eine ihrer Töchter für sie gemalt hat. "Du bist stark!" ist darauf zu lesen. Ein Sofa hätte Baerbock gerne, und sie überlegt, im Nebenraum ein Bett aufstellen zu lassen. Kaum einer ihrer Vorgänger musste so unmittelbar in die Krisendiplomatie einsteigen wie die scheidende Co-Vorsitzende der Grünen.