Von Markus Balser, Berlin, und Iris Mayer, Leipzig

An ihrem Ruf, bisweilen als fünfte Kolonne Moskaus aufzutreten, hat die AfD schon vor der völkerrechtswidrigen Invasion Russlands in der Ukraine gearbeitet. Regelmäßig reisten Spitzenvertreter in Russlands Hauptstadt und ließen sich hofieren. Als Parteichef Tino Chrupalla im Winter 2020 nach Moskau flog, bereitete ihm Außenminister Sergej Lawrow einen so feierlichen Empfang, als reise ein Staatsgast an. Bis zuletzt fiel die Kritik an deutschen Sanktionen gegen Russland aus der AfD lauter aus als die an Putins mörderischem Feldzug.