Aus der Union kommt scharfe Kritik an der Forderung der grünen Familienministerin Lisa Paus, den Abtreibungsparagrafen abzuschaffen.

Von Roland Preuß

Die Forderung von Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne), den Abtreibungsparagrafen 218 abzuschaffen, hat eine Kontroverse über die Straffreiheit von Schwangerschaftsabbrüchen ausgelöst. Insbesondere aus der Union kam scharfe Kritik an der Grünen-Politikerin. Der Vorstoß der Familienministerin sei ein Dammbruch, sagte die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Dorothee Bär (CSU), in Berlin. Es gehe eben nicht nur einseitig um die reproduktive Selbstbestimmung und das Recht der Frauen auf Abtreibung, das auch die Union nicht in Frage stelle. Auch das ungeborene Kind habe ein grundrechtlich geschütztes Lebensrecht, sagte die CSU-Politikerin.

Der Lebensschutz für Haselmäuse und Krötenkolonien "hat bei dieser Koalition offenbar einen höheren Wert, als Schutz ungeborenen menschlichen Lebens", schrieb der stellvertretende Bundesvorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) und Europaabgeordnete, Dennis Radtke (CDU), auf Twitter.

Das Recht von Frauen, über ihren Körper zu entscheiden

Paus hatte in einem Interview der Zeitungen der Funke-Mediengruppe erneut auf die Abschaffung des Paragrafen 218 im Strafgesetzbuch gedrängt. Dem Paragrafen 218 zufolge ist ein Schwangerschaftsabbruch zwar grundsätzlich rechtswidrig. Er bleibt aber auf Grundlage der sogenannten Beratungsregelung unter bestimmten Bedingungen straffrei, unter anderem nach einer gesetzlich vorgeschriebenen Beratung durch eine staatlich anerkannte Stelle. Außerdem ist ein Schwangerschaftsabbruch auf Grundlage einer medizinischen oder einer kriminologischen Indikation möglich. Dann ist er nicht rechtswidrig.

Lisa Paus hatte argumentiert, es gehe um das Menschenrecht auf reproduktive Selbstbestimmung und um das Recht von Frauen, über ihren Körper zu entscheiden. Für sie sei das Strafgesetzbuch "nicht der richtige Ort, das zu regeln", sagte Paus. Zudem kündigte sie an, schon bald einen Vorschlag gegen "Gehsteigbelästigungen" von schwangeren Frauen vorzulegen. Sie wolle zudem einen ungehinderten Zugang zu Beratungsstellen und Arztpraxen ermöglichen.

Die Ampelfraktionen hatten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, eine Kommission einzusetzen, die "Regulierungen für den Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Strafgesetzbuches" prüfen soll. Bislang allerdings gibt es eine solche Kommission nicht.