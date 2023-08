Boto Rex, falscher Dinosaurier, hat den ersten Platz bei den Tyrannosaurus-Rex-Weltmeisterschaften gewonnen. Der Mann, der in Wirklichkeit Ocean Kim heißt und unter einem Dino-Kostüm steckte, lief auf der Rennstrecke Emerald Downs in Auburn (US-Bundesstaat Washington) als Erster ins Ziel. Das T.-Rex-Rennen findet seit 2017 statt. Dieses Jahr rannten über 200 Teilnehmer verkleidet als Dinos die Strecke von etwa 180 Metern. Funfact: Wissenschaftler fanden vor Kurzem heraus, dass der echte Dinosaurier eher ein Bummler und nicht gerade schnell war. Usain Bolt (und vielleicht auch Boto Rex) wären ihm locker davongelaufen.

Detailansicht öffnen (Foto: Mark Owens, Army/dpa)

Sir Nils Olav III., Königspinguin, ist zum General des norwegischen Militärs befördert worden. "Seine Beförderung diesen August für sein gutes Benehmen und seine Vorbildfunktion für die übrigen Pinguine im Zoo von Edinburgh ist ein Meilenstein in seiner Karriere als Maskottchen der Wache", sagte Oberfeldwebel Fredrik Gresseth von der königlich-norwegischen Leibwache einer Mitteilung vom Montag zufolge. Die skurrile Tradition geht bis 1972 zurück. Damals wurde ein Königspinguin im Zoo der schottischen Hauptstadt von der Truppe adoptiert und nach dem damaligen norwegischen König Olav sowie Major Nils Egelien, der die Aktion organisierte, benannt. Nun lautet der offizielle Titel des Vogels: Generalmajor Sir Nils Olav III., Baron der Bouvetinsel und offizielles Maskottchen der Wache Seiner Majestät des Königs von Norwegen.

Detailansicht öffnen (Foto: Bright's Zoo)

Kipekee oder Firyali oder Shakiri oder Janella, Giraffenbaby ohne feststehenden Namen, ist etwas Besonderes. Die kleine Giraffe hat kein gemustertes Fell, sondern ist komplett braun gefärbt. Damit ist sie nach Einschätzung von Experten weltweit die einzige Giraffe mit dieser Fellfärbung. Sie kam am 31. Juli im Brights Zoo in Limestone, Tennessee, zur Welt und ist bereits 1,80 Meter groß. Der Zoo lässt seine Besucher darüber abstimmen, welchen Namen die Giraffe letztlich bekommen soll.

Detailansicht öffnen (Foto: Pool/Getty Images)

Corporal Cruachan IV., Shetlandpony, hat royalen Besuch bekommen. Die britischen Royals urlauben traditionell in Schottland. König Charles III. wurde dort am Montag ein militärischer Empfang vor Schloss Balmoral bereitet, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Der 74-Jährige trug Schottenrock und traf das Shetlandpony Corporal Cruachan IV. Das Pony ist das Maskottchen des Royal Regiment of Scotland. Bereits Charles' Mutter, Königin Elizabeth II., hatte mit dem Tier Bekanntschaft gemacht. Es hatte vor einigen Jahren an ihrem Blumenstrauß geknabbert.