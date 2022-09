SZ Plus Freizeit : Der Streit um Stand-Up-Paddles

Mit dem Stand-Up-Paddle auf dem Wasser zu schippern kann schön sein - aber nicht jeder ist erfreut über den Sommertrend. An Badestellen und in Freibädern stören sich viele Badegäste an den sperrigen Boards, mancherorts wurden sie schon verboten. Und nun?