Sarah Jessica Parker bekommt als Carrie Bradshaw in der Neuauflage von "Sex and the City" wieder eine Zigarette in die Hand.

Von Anna Fischhaber

Schön, elegant, lässig und mit Zigarette, ob im Büro, vor dem Fitnessstudio oder statt Mittagessen. So sind die zugegebenermaßen ziemlich klischeehaften Franzosen in der Erfolgsserie "Emily in Paris". Zwar weist die Chicagoer Protagonistin die Pariser Chefin gerne darauf hin, dass Rauchen tödlich sei, in Erinnerung aber bleiben eher Sätze wie dieser: "Rauchen ist ein Plaisir und was sind wir ohne dieses? Deutsche?" Auch Carrie Bradshaw bekommt in der Neuauflage von "Sex and the City" wieder eine Zigarette in die Hand, Chief Jim Hopper darf sich in "Stranger Things" eine nach der anderen anzünden und auch in "House of Cards" wird gequalmt. Nach Vorwürfen gelobte Netflix Frischluft - ein bisschen zumindest.