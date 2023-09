Boris Becker, 55, und Sharlely Becker (bekannt als Lilly), 47, gehen ins finale Break. Die beiden lassen sich endgültig scheiden, wie Christian-Oliver Moser, Anwalt von Boris Becker, am Mittwoch auf dpa-Anfrage bestätigte. Sein Mandant habe die endgültige Eheauflösung beantragt, die sogenannte decree absolute. "Diesbezüglich gibt es noch im September einen Gerichtstermin, bei dem jedoch die Parteien nicht persönlich anwesend sein müssen." Das frühere Paar hat einen gemeinsamen 13-jährigen Sohn. Dem Anwalt zufolge haben Boris und Sharlely Becker bereits im Jahr 2018 der Auflösung der Ehe zugestimmt. Woran die endgültige Scheidung bislang scheiterte, ist offiziell nicht bekannt. Moser betonte: "Die Frage des Kindesunterhaltes ist nicht Gegenstand dieses Verfahrens. Mein Mandant wird seine Unterhaltsverpflichtungen selbstverständlich vollumfänglich erfüllen, sobald diese abschließend geregelt sind." Der dreifache Wimbledonsieger gehe zudem "von einem zeitnahen Abschluss des privaten Insolvenzverfahrens aus."

Detailansicht öffnen (Foto: PATRICK T. FALLON/AFP)

Joe Jonas, 34, US-Sänger, und Sophie Turner, 27, britische Schauspielerin, beenden ihre Ehe ebenfalls. Wie aus Gerichtsunterlagen im Bezirk Miami Dade County im US-Staat Florida hervorgeht, reichte Jonas den Antrag zur Auflösung der Ehe am Dienstag ein. Die Sprecher der Eheleute reagierten zunächst nicht auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Laut US-Medienberichten machte Jonas in dem Antrag geltend, dass die Ehe "unheilbar zerrüttet" sei. Der Jonas-Brothers-Frontmann und die Schauspielerin haben zwei kleine Töchter, die 2020 und 2022 geboren wurden. Jonas und Turner hatten sich 2017 verlobt und dann 2019 gleich zweimal das Jawort gegeben - im Mai in Las Vegas und im Juli in Frankreich.

Detailansicht öffnen (Foto: Georg Wendt/dpa)

Désirée Nick, 66, Entertainerin, ist die älteste Frau, die bisher auf einem Cover des deutschen Playboys gedruckt wurde. "Der Blick auf eine Frau in der Mitte des Lebens ist klischeebehaftet und voller Vorurteile. Ich möchte diese Rollenbilder und Klischees durchbrechen", sagte sie dem Magazin. "Ich habe all das, was man erotische Reize nennt, in eine völlig neue Altersklasse transportiert. Und genau das zeige ich mit und durch den Playboy." Ihr sei wichtig, "die reife Frau ab 50 neu zu betrachten und sie in ihrer Weiblichkeit selbstbewusst zu inszenieren". Ihr Körper habe sich im Laufe der Jahre verändert, nun habe sie eine "rundere, weiblichere Form" und sich mittlerweile auch das Selbstbewusstsein erarbeitet zu modeln. "Damit möchte ich jungen Frauen Mut machen, zu sich selbst zu stehen: Kein Schönheitschirurg der Welt kann euch so vollendet schnitzen, wie ihr tatsächlich seid."

Detailansicht öffnen (Foto: CLAUS SCHUNK/Claus Schunk)

Paul Maar, 85, Kinderbuchautor, hat eine Umschreib-Blockade. Die Bereinigung von Passagen, die Anstoß erregen könnten, beobachte er "mit großer Skepsis", sagte Maar der Zeit. Man solle die Bücher lieber lassen, wie sie sind. "Wenn tatsächlich ein rassistischer Ausdruck vorkommt wie zum Beispiel 'Zigeuner', sollte man ein Sternchen dahinter machen und eine Erklärung einfügen, dass das in den Fünfziger- und Sechzigerjahren, als das Buch erschien, ein gebräuchlicher Ausdruck war, den man heute nicht mehr verwendet." Von ihm selbst sei kein einziges Buch umgeschrieben worden, sagte Maar, dessen bekannteste Bücher die Sams-Geschichten sind. "Bei Neuausgaben älterer Bücher wurde höchstens mal aus Pfennigen Cents gemacht."

Detailansicht öffnen (Foto: Eduardo Munoz Alvarez/dpa)

Linda Evangelista, 58, ehemaliges kanadisches Model, ist vorerst geheilt. Wie sie dem Wall Street Journal erzählte, musste sie sich gegen Brustkrebs behandeln lassen. Nach einer Operation, Bestrahlung und Chemotherapie habe sie heute eine gute Prognose. Zwar bliebe die Chance, dass der Krebs zurückkehre, dennoch gibt sich Evangelista positiv und sei "in Feierstimmung". Der Krebs wurde erstmals im Dezember 2018 bei ihrer jährlichen Mammografie entdeckt. Sie habe sich dann "ohne zu zögern" beide Brüste entfernen lassen, so Evangelista. "Ich dachte, ich sei gesund und für das Leben gerüstet. Der Brustkrebs würde mich nicht umbringen." Im Juli 2022 entdeckte Evangelista allerdings einen weiteren Knoten in ihrer Brust - der Krebs war in ihrem Brustmuskel zurückgekehrt. Sie unterzog sich erneuten Behandlungen. "Ich ging einfach in diesen Modus über, den ich kenne - einfach tun, was man tun muss, und es durchstehen. Und genau das habe ich getan."

Detailansicht öffnen (Foto: VALERY HACHE/AFP)

Maya Hawke, 25, US-Schauspielern, verleugnete ihren Vater. Beim gemeinsamen Dreharbeiten zum Film "Wildcat" habe sie Ethan Hawke, 52, erst einmal nicht mehr "Dad" genannt, sondern ihn bei seinem Vornamen gerufen, sagte sie dem US-Magazin Variety. Damit habe sie professioneller herüberkommen wollen. "Und dann merkte ich, dass das die Leute eher ablenkte. Sie fragten: 'Warum tust du das?' Also habe ich ihn meistens 'Dad' genannt." Maya Hawke wurde unter anderem in ihrer Rolle in der Netflix-Serie "Stranger Things" bekannt.