Madonna, 64, Sängerin, hat eine neue Seite an ihren Kindern kennengelernt. Nach ihrem Krankenhausaufenthalt bedankte sie sich auf Instagram für deren Unterstützung. "Die Liebe von Familie und Freunden ist die beste Medizin", schrieb sie. Dazu postete sie zwei Fotos mit Adoptivsohn David Banda, 17, und Tochter Lourdes Leon, 26. Als Mutter könne man sich in den Bedürfnissen seiner Kinder verlieren, so Madonna. "Aber als es hart auf hart kam, haben sich meine Kinder wirklich für mich eingesetzt. Ich sah eine Seite an ihnen, die ich nie zuvor gesehen hatte." Zudem bedankte sie sich bei Manager Guy Oseary, 50, für ein Polaroid-Foto von Andy Warhol, auf dem der verstorbene Künstler Keith Haring zu sehen ist, der eine Jacke mit Michael Jackson darauf trägt. "Ich schluchzte, als ich dieses Geschenk öffnete, weil mir klar wurde, wie viel Glück ich habe, am Leben zu sein." Wegen einer bakteriellen Infektion hatte Madonna mehrere Tage auf der Intensivstation verbracht.

Detailansicht öffnen (Foto: David Cliff/dpa)

Cardi B, 30, Sängerin, steckt ein und teilt aus. Auf Twitter ist zu sehen, wie sie bei einem Open-Air-Auftritt von einem weiblichen Fan mit dem Inhalt eines Trinkbechers bespritzt wird. Die Musikerin schmeißt daraufhin ihr Mikro in Richtung der Frau. Die Sängerin kommentierte das Video nicht, in dem Clip sieht sie jedoch sehr entrüstet aus. Wie Variety und People berichten, ereignete sich der Vorfall am Samstag in Las Vegas. Das Video, das Cardi B teilte, hatte am Montagmorgen fast zwei Millionen Aufrufe.

Detailansicht öffnen (Foto: Nico Herbertz/Imago)

Jochen Breyer, 40, TV-Moderator, hat doppeltes Pech im Urlaub. Auf seinem Instagram-Account zeigte er am Wochenende sein "schönstes Urlaubserlebnis" in Spanien. Auf einem Parkplatz hatte er den Schlüssel seines Mietwagens im abgeschlossenen Auto liegen gelassen. "Nicht gut", meinte Breyer dazu. Mitarbeiter einer Autowerkstatt halfen ihm dabei, den Wagen wieder zu öffnen. Kurz zuvor hatte Breyer ein weiteres Foto geteilt, auf dem sein rot gefärbter Oberarm zu sehen ist. Dazu schrieb er: "Habe mir im Urlaub ein neues Tattoo stechen lassen: eine Feuerqualle. Hat sehr gebrannt. 🔥😰".

Detailansicht öffnen (Foto: Markus Scholz/dpa)

Doro Pesch, 59, Sängerin, erinnert sich an einen gefährlichen Auftritt. Seit 40 Jahren tobt sie über die Bühnen dieser Welt, der Weg dahin sei mitunter hart gewesen, erzählte sie nun der Deutschen Presse-Agentur. Mit ihrer ersten Band Snakebite habe sie einen Auftritt in der Düsseldorfer Kiefernstraße gehabt: "Da waren 120 Punks und etwa 30 Metalheads - und die waren sich damals noch nicht so grün", sagte Pesch. "Ein Punk hat während des Auftritts die ganze Zeit mit einer Pistole auf mich gezielt - bis er total betrunken auf die Bühne kippte. Als sie ihm die Waffe abgenommen haben, stellte sich heraus: Die war geladen." Die Punks hätten dann noch die Bühne gestürmt und die Ausrüstung zerstört. "So lebensgefährlich hatte ich mir das nicht vorgestellt." Die Heavy-Metal-Musikerin wird an diesem Mittwoch erneut beim Wacken-Open-Air vor fast 80 000 Menschen auftreten.