Ein 92-jähriger Musiker aus Malawi begeistert mit seinem lebensfrohen Sound die Tiktok-Jugend. Wenn die wüsste, was die Lyrics bedeuten!

Von Moritz Geier

Mal angenommen, ein wirklich total professioneller, am Puls der Zeit herumfingernder Musikagent hätte vor ein paar Monaten beurteilen müssen, wie hoch Giddes Chalamandas Chancen stünden, auf Tiktok durchzustarten, er hätte vermutlich abgewinkt: Mit Verlaub, junger Mann, aber dafür sind Sie nun doch ein wenig zu alt.

Giddes Chalamanda, 92, Musiker aus Malawi, hätte das wohl kaum gestört. Erstens wusste er gar nicht, was Tiktok überhaupt ist. Ein Smartphone besitzt er nicht. Und zweitens hat er exakt das Gleiche schon einmal zu hören bekommen. Da war er zwar noch jung, aber seine britischen Lehrer - Malawi war damals eine Kolonie - befanden, er sehe zu alt aus für die Schule. Die Geschichte hat er kürzlich der Nachrichtenagentur Reuters erzählt. Er machte also etwas anderes: Lieder schreiben, singen und Banjo spielen.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Dass seine eher lokale Karriere als Musiker mit dem Lied "Linny Hoo" nun einen späten internationalen Durchbruch erfährt und dass sich sogar Malawis Präsident bei ihm bedankt, das ist die schöne Pointe dieser Geschichte. Schon 2000 hatte Chalamanda den Song für seine Töchter geschrieben, vor zwei Jahren hat er ihn mit einem jüngeren Kollegen neu aufgenommen. Auf der Social-Media-Plattform Tiktok wurde das Musikvideo mittlerweile weit mehr als 80 Millionen Mal angeschaut.

Aber ob die jungen Leute überhaupt wissen, was Chalamanda da in seiner Sprache (Chichewa) besingt? Das Lied sei, sagt er, eine Botschaft an die Jugend (Puls-der-Zeit-Experten aufgepasst!). Eine Botschaft, sich gut zu benehmen und den Eltern auch mal im Haushalt zu helfen.

Mehr gute Nachrichten lesen Sie hier.