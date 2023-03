In bunter Eintracht: First Lady Elke Büdenbender und Queen Consort Camilla setzen die Highlights vor dem Brandenburger Tor. Aber, genau hingeschaut, auch König Charles und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier tragen farbige Krawatten.

Von Verena Mayer und Nadeschda Scharfenberg

Erste Erkenntnis des Tages: Auch Deutsche können Schlange. Seit sechs Uhr morgens stehen Hunderte Leute auf dem Boulevard Unter den Linden, diszipliniert einer hinter dem anderen, als wäre dies eine Londoner Bushaltestelle. Sie alle sind an diesem Mittwochnachmittag gekommen, um Charles III. zu sehen, der gleich vor dem Brandenburger Tor eintreffen soll, zum Auftakt seines dreitägigen Staatsbesuchs in Deutschland. Und seiner ersten Auslandsreise als König.

Zweite Erkenntnis des Tages: Auch bei den sonst schwer zu beeindruckenden Berlinerinnen und Berlinern kann so etwas wie royale Stimmung aufkommen. Man sieht Krönchen, Blumen, Fahnen. Jemand hat ein Transparent gemalt, auf dem "Coronation" steht, Krönung. Eine Jugendliche, die mit ihrem Vater gekommen ist, sagt, dass sie aus Schottland ist, aber in Berlin lebt. Sie war schon 2015 dabei, als die Queen der Stadt einen Besuch abstattete, "jetzt wollen wir unseren König sehen".

Detailansicht öffnen Manch einer oder eine stand seit sechs Uhr morgens in der Schlange, um das Königspaar zu sehen. (Foto: Wolfgang Rattay/Reuters)

Als das Paar dann am Nachmittag endlich eintrifft, brandet Jubel auf, für Berliner Verhältnisse fast schon überschwänglich. Charles und Camilla werden mit militärischen Ehren empfangen, das ist historisch an diesem Ort. Während der König und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Ehrenformation abschreiten, stehen die Queen Consort und die deutsche First Lady in bunter Eintracht auf dem roten Teppich: Camilla trägt ein Mantelkleid in einer Farbe, die man wahrscheinlich "Coelinblau" nennt, Elke Büdenbender knalliges Rot. Das Königspaar tritt an die Absperrungen, schüttelt Hände, wechselt ein paar Worte, dann geht es weiter zum Schloss Bellevue.

Dort wird es wieder offiziell. Es ist auf den Tag genau sechs Jahre her, dass Großbritannien den Austritt aus der EU eingeleitet hat. Einige britische Premierminister und diverse Turbulenzen im britisch-europäischen Verhältnis später will Steinmeier nun, wie er in seiner Rede sagt, "ein neues Kapitel in unseren Beziehungen" aufschlagen. Und das entscheidende Thema dafür sei die Zukunft des Planeten. Dazu hat Steinmeier hat zu einer Art Mini-Klimagipfel geladen, mit Wissenschaftlerinnen, Politikern und Managern.

Detailansicht öffnen Das Pflanzen von Bäumchen gehört zwar zum Standardprogramm bei königlichen Besuchen, erlangt aber angesichts Steinmeiers Klimawandel-Rede diesmal eine besondere symbolische Bedeutung. (Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa)

Im König hat Steinmeier dafür einen idealen Gesprächspartner gefunden. Denn der "Erhalt eines lebenswerten Planeten", so der Bundespräsident, habe Charles "schon früh zum Handeln bewogen". Tatsächlich hat Charles schon im Alter von 21 Jahren seine erste Rede zum Umweltschutz gehalten. Damals klangen seine Worte, wie die Journalistin Catherine Mayer in ihrer Charles-Biografie festhält, "außergewöhnlich fernliegend". Man müsse sich, so Charles damals, disziplinieren und sich Einschränkungen auferlegen, "zu seinem eigenen Besten".

Heute ist "die dramatische Dringlichkeit im Kampf gegen den Klimawandel", wie es Steinmeier nennt, weitgehend Konsens. "Vor uns liegen sieben intensive Jahre, in denen wir unsere Emissionen reduzieren, die Wirtschaft und den Verkehr modernisieren, unsere Häuser und Wohnungen energieeffizienter gestalten müssen."

Den Schluss seiner Rede hält Steinmeier auf Englisch. Dabei wäre das vermutlich gar nicht nötig gewesen: Dem König werden gute Deutschkenntnisse nachgesagt.