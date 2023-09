Von Josef Kelnberger, Brüssel

Es war Karima Delli nicht in die Wiege gelegt, zu einem Feindbild der Deutschen zu werden. Sie wurde vor 44 Jahren in der nordfranzösischen Stadt Roubaix geboren, die als ärmste Stadt Frankreichs gilt, als neuntes von 13 Kindern einer algerischen Einwandererfamilie. Das hat sie politisch geprägt. Als Aktivistin gründete sie Kollektive wie "Jeudi noir" (Schwarzer Donnerstag), das in Paris Häuser besetzte, oder "Sauvons les riches" (Rettet die Reichen), das, selbstverständlich erfolglos, für die Einführung eines Maximaleinkommens in Frankreich kämpfte. Den französischen Grünen trat sie 2005 bei, wurde 2009 erstmals ins Europaparlament gewählt, wo sie sich auch einen Ruf als Verkehrsexpertin erwarb.

Und so nahm das Schicksal seinen Lauf: Im März dieses Jahres legte die EU-Kommission den Entwurf für eine Novelle der europäischen Führerscheinrichtlinie vor - und Karima Delli wurde damit betraut, die Arbeit an dem Entwurf im Parlament federführend zu betreuen.

Karima Delli schlägt vor allem schärfere Regeln für Fahranfänger vor. Ihnen will sie gestaffelte Tempolimits auferlegen, auf Autobahnen etwa 110 oder 120 km/h. Außerdem sollen die 27 Regierungen die Möglichkeit erhalten, den Fahranfängern zwischen Mitternacht und sechs Uhr morgens ein Fahrverbot zu erteilen. Für ältere Fahrer soll es verpflichtende regelmäßige Auffrischungskurse und Fahrsicherheitschecks geben, auch Seh- und Hörtests.

Und noch eine Neuerung, die sie vorschlägt: Die Fahrerlaubnis der Klasse B soll auf Fahrzeuge bis 1,8 Tonnen beschränkt werden. Für schwere SUVs, Pick-ups oder Kleinbusse gäbe es demnach einen Führerschein B+. Die Regel gälte nicht für bestehende Führerscheine, sondern nur für neue.

Seit einer Woche läuft die Welle der Empörung durch Deutschland: wieder ein grüner Anschlag auf die individuelle Mobilität. Selbst die deutschen Grünen im Europaparlament kündigten der Kollegin die Gefolgschaft auf. Am Donnerstag wandte sich Bundesverkehrsminister Volker Wissing, FDP, via dpa sogar persönlich an die Französin: "Nachdem sich die deutschen Grünen von den Vorschlägen ihrer europäischen Kollegin scharf distanziert haben, fordere ich Karima Delli auf, diesen an der Realität vorbeigehenden Vorstoß offiziell zurückzuziehen. In Zeiten, in denen Europa durch zahlreiche Herausforderungen gefordert ist, müssen wir eine Politik für und nicht gegen die Menschen machen."

Bis 2050 soll es keine Verkehrstoten mehr geben in Europa

Aus Brüsseler Perspektive betrachtet wirkt die Aufregung in absurder Weise überdimensioniert. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Französin für ihre Vorschläge im zuständigen Parlamentsausschuss eine Mehrheit erhält. Wenn sie dort eine Mehrheit erhielte, müsste auch das Parlamentsplenum zustimmen, was noch unwahrscheinlicher ist. Und wenn doch: wäre das Ganze immer noch nicht Gesetz. Das Parlament müsste seine Position in den Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten durchboxen. Was ausgeschlossen erscheint.

Aber politisch betrachtet ist die Mischung aus deutscher Autokultur und grüner Regulierungskultur toxisch. Karima Delli hat alle Hände voll zu tun, die Aufregung einzufangen und die gröbsten Falschnachrichten zu korrigieren, die nun kursieren. Nein, sie fordert kein generelles Tempolimit von 90 km/h für Fahranfänger, sie fordert auch kein europaweites Nachtfahrverbot für Fahrfänger (es läge in der Hand der Mitgliedstaaten). Und Fahrer ab 60 Jahren müssten auch nicht immer wieder neu den Führerschein machen. Sie sollen sich nur Tests unterziehen und diese den Behörden vorlegen. Viele von den Regeln, die man der Grünen unterschiebt, stehen bereits im Gesetzentwurf der Kommission. Und viele von den Regeln sind in einzelnen Staaten bereits gültig, in Frankreich, Italien oder auch den USA.

Die Novelle gehört zur EU-Strategie namens "Road Safety", die das Ziel formuliert, bis 2050 solle es keine Verkehrstoten mehr in Europa geben. Davon ist man weit entfernt. Im vergangenen Jahr starben 20 600 Menschen auf Europas Straßen, drei Prozent mehr als 2021. Am gefährlichsten lebt man auf den Straßen in Rumänien und in Bulgarien, wo 86 respektive 78 Tote pro einer Million Einwohner gezählt wurden. Deutschland liegt mit 34 Toten pro einer Million im Mittelfeld. Menschen unter 30 Jahren machen nur acht Prozent aller Autofahrerinnen und Autofahrer in Europa aus, sind aber an 40 Prozent aller tödlichen Unfälle beteiligt. Deshalb sollen sie nun gezielter auf den Straßenverkehr vorbereitet werden. Das ist der Kern der Novelle.

Es gehe ihr darum, Leben zu retten, sagt Karima Delli. Alle ihre Vorschläge würden sich an Statistiken über Unfallursachen orientieren und seien nicht dazu gedacht, individuelle Mobilität einzuschränken. In welchem politischen Umfeld sie sich dabei bewegt, war ihr offensichtlich nicht klar.