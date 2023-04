Was schlabberst du?

Von wegen freie Entfaltung der Persönlichkeit! Wer hinter das Jogginghosen-Verbot an einer Wermelskirchener Schule blickt, der stellt fest: Das Leben ist voller Bekleidungsregeln. Mal geht es um Sicherheit, mal um Moral. Und manchmal um die Karriere.

Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Als kürzlich eine Sekundarschule in Wermelskirchen mit einem Verbot von Jogginghosen Furore machte, entbrannte die in solchen Fällen übliche Debatte über die Grundrechte der Schüler. Rechtswissenschaftler beugten sich besorgt über die Frage, was die Schulleitung ihren kleidungstechnisch nach freier Persönlichkeitsentfaltung strebenden Eleven eigentlich vorschreiben darf. Resultat: eher wenig. Eine Schule kann laut NRW-Schulgesetz Empfehlungen aussprechen, Verbote normalerweise nicht.