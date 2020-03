Das Coronavirus breitet sich in Deutschland laut Robert-Koch-Institut (RKI) rasch aus. "Insgesamt ist der Anstieg recht schnell", sagt RKI-Vizepräsident Lars Schaade. Es handle sich dabei um ein bekanntes Phänomen: "Das ist auch in anderen Ländern beobachtet worden."

Die nächsten Tage und Wochen würden zeigen, ob es gelinge, durch individuelle Maßnahmen die Anstiegskurve etwas abzuflachen. Daran sei dann erkennbar, wie gut diese griffen oder ob nachgesteuert werden müsse von den Behörden vor Ort.

Dax bricht erneut ein

Die um sich greifende Covid-19-Krise hat den deutschen Aktienindex Dax zum ersten Mal seit Juli 2016 wieder unter die Marke von 10 000 Punkten gedrückt. Der deutsche Leitindex stürzte am Donnerstag gleich zum Handelsauftakt um 5,5 Prozent auf 9 864 Punkte. Zuvor waren die Kurse an an den großen internationalen Handelsplätzen in Tokio und New York ebenfalls stark abgesackt.

Die Deutsche Bahn spürt die Corona-Krise auch im Fernverkehr. Seien im Januar und Februar noch um jeweils zehn Prozent mehr Passagiere als im Vorjahr in IC und ICE unterwegs gewesen, so seien es in der ersten Märzwoche ein Viertel weniger gewesen, sagte Fernverkehrsvorstand Michael Peterson im Tourismusausschuss laut Mitteilung des Bundestages. Für die laufende Woche erwarte die Bahn einen weiteren Rückgang um 40 Prozent. Die Menschen seien offenbar weit vorsichtiger und zurückhaltender als sonst, wenn es um Reisen gehe: "Wir beobachten die Situation weiter sorgfältig."

Laschet warnt vor Alleingängen der Bundesländer

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat vor Alleingängen von Ländern in der Corona-Krise gewarnt. "Die Ausbreitung des Virus können wir nur durch gemeinsames, abgestimmtes Handeln im Länderkreis und kluges, konsequentes Vorgehen verlangsamen", sagte Laschet der Deutschen Presse-Agentur vor Beratungen der Ministerpräsidenten am Donnerstag in Berlin.

Zur Lösung der Corona-Krise brauche es starke Länder, die bereit seien, Verantwortung zu übernehmen. "Wir setzen auf eine enge Abstimmung. Alleingänge helfen nicht, sondern verunsichern nur", sagte Laschet. "Gerade in einer solchen Krisensituation zeigt sich: Der Föderalismus ist eine Chance, und er fordert uns zugleich. Länder und Kommunen können vor Ort am besten beurteilen und entscheiden, was notwendig ist für das öffentliche Leben in Abwägung mit dem Schutz der Gesundheit."

SPD-Chefin Saskia Esken äußerte sich ähnlich. Sie wolle aus der Coronavirus-Krise Lehren für die Zukunft ziehen. Bei allem Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates sei für sie etwa die Frage des Föderalismus wichtig, sagte sie. "Was lernen wir aus dieser Situation über die Krisenfestigkeit des föderalen Zusammenspiels und Behördenstrukturen oder auch über unsere Souveränität in Bezug auf die Bereitstellung strategischer Wirtschaftsgüter wie etwa Arzneimittel-Grundstoffe?", zitiert die dpa die SPD-Chefin.

Esken befürwortet zudem, die Pflicht zur Anwesenheit in vielen Firmen zu überdenken. "Vielleicht ergibt sich zudem die Chance, unsere Meeting- und Präsenzkultur mit digitalen Mitteln ein Stück weit weiterzuentwickeln", so Esken.

FDP-Bundestagsabgeordneter infiziert

Im Bundestag gibt es einen ersten Corona-Fall. Die FDP-Fraktion bestätigte, dass einer ihrer Abgeordneten am Mittwoch durch die Parlamentsärztin positiv auf das Virus getestet. Die Fraktion prüft nun nach eigener Auskunft mit der Bundestagsverwaltung mögliche Auswirkungen auf den Parlamentsbetrieb.

Mehrere Abgeordnete und Mitarbeiter der SPD-Bundestagsfraktion befinden sich derzeit vorsorglich in häuslicher Quarantäne. Dazu zählen der Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach, die SPD-Fraktionsvizechefin Eva Högl und der rechtspolitische Sprecher Johannes Fechner, wie ein Fraktionssprecher am Mittwoch in Berlin mitteilte. Sie haben gemeinsam an einer Sitzung am 2. März mit einer inzwischen auf das Coronavirus positiv getestete Person aus dem Bundesjustizministerium teilgenommen.

73-jähriger Patient in Heinsberg gestorben

Im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen ist ein weiterer mit dem Coronavirus infizierter Patient gestorben - es ist der dritte bekannte Todesfall in Deutschland. Der Patient sei im Heinsberger Krankenhaus gestorben, sagte eine Sprecherin des Kreises. Dabei handelt es sich um einen 73-Jährigen aus Übach-Palenberg im Kreis Heinsberg. Der Mann sei in der Nacht zum Mittwoch im Heinsberger Krankenhaus gestorben, teilte der Kreis mit. Er sei Dialysepatient mit schweren Vorerkrankungen gewesen. Wo sich der Patient mit dem Coronavirus angesteckt haben könnte, sei nicht bekannt.

Am Montag waren die ersten beiden bestätigten Todesfälle in Deutschland bekannt geworden. Es handele sich um eine Person im Kreis Heinsberg und eine in Essen. Bereits zuvor war ein Deutscher in Ägypten an dem Virus gestorben. Das Robert-Koch-Institut schätzt derzeit die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung insgesamt weiter als "mäßig" ein, im besonders betroffenen Kreis Heinsberg liege sie jedoch höher. Die Zahl der Infektionen ist in den vergangenen Tagen stark angestiegen.

Merkel: Bis zu 70 Prozent könnten sich infizieren

Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte sich an diesem Mittwoch erstmals in einer Pressekonferenz nur zur Coronavirus-Krise. Zusammen mit Gesundheitsminister Jens Spahn und dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, stellte sie sich den Fragen der Medien. Merkel forderte in der Corona-Krise ein abgestimmtes Handeln in Deutschland. Bis zu 70 Prozent der Menschen in Deutschland könnten sich mit dem Virus infizieren, sagt der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler.

Ob der Parteitag der CDU am 25. April abgesagt werden muss, steht noch nicht fest. Landesverbände von FDP, Grünen und SPD sagten bereits ihre Parteitage im März ab. Auch das traditionsreiche Stuttgarter Frühlingsfest wird nicht stattfinden. Zum dreiwöchigen Fest waren mehr als eine Million Besucher im April und Mai auf dem Cannstatter Wasen erwartet worden.

Das Bundesfinanzministerium bewilligt außerplanmäßige Ausgaben des Gesundheitsministeriums von bis zu 650 Millionen Euro zur Bekämpfung des Coronavirus. Dies teilt die Parlamentarische Staatssekretärin Bettina Hagedorn dem Bundestag mit. Die Haushaltsmittel würden zur Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung wie etwa Schutzmasken benötigt. Für Deutschland sei von einem Bedarf von mindestens 50 Millionen Atemmasken der Schutzklasse FFP 2 auszugehen.

Aus für Großveranstaltungen in mehreren Bundesländern

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus untersagen mehrere Bundesländer Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen. Dabei handelt es sich um Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Bremen, Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen, Hamburg, Berlin. Am Mittwochabend kam auch Brandenburg hinzu. Dazu hatten RKI-Präsident Lothar Wieler und Gesundheitsminister Spahn aufgerufen. Für Veranstaltungen mit 500 bis 1000 Personen empfiehlt die bayerische Regierung die Absage. Hessen empfiehlt eine Absage für Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen.

In Baden-Württemberg und Berlin wird der Start des Sommersemesters an allen Hochschulen wegen des Coronavirus verschoben. Das Semester soll erst am 20. April. Sollte es notwendig sein, werde dieser Termin gegebenenfalls weiter geschoben, teilte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) mit.

Das größte Literaturfestival Europas, die Lit. Cologne, findet nicht statt. Am Tag der geplanten Eröffnung wurde das Festival abgesagt - auf Empfehlung der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Man bemühe sich um eine Verlegung der Veranstaltungen auf einen späteren Zeitpunkt, teilt der Veranstalter mit. Der berühmte Berliner Club Berghain hat alle Veranstaltungen abgesagt, zunächst bis zum 20. April.

Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future sagt die Demonstrationen vor den bayerischen Kommunalwahlen ab. Eine Sprecherin sagte in einer live im Netz übertragenen Pressekonferenz, große Proteste in Städten wie München fänden nicht statt, kleinere dagegen schon. Außerdem werde es "verschiedene kreative Aktionen" geben.

Nach Einschätzung des RKI wird es zur Behandlung Infizierter schon bald Therapeutika geben. "Wir sind optimistisch, dass in den nächsten Wochen solche Medikamente in Deutschland eingesetzt werden", sagte RKI-Präsident Wieler. Der Einsatz eines Impfstoffes hingegen werde nicht so schnell möglich sein. Zwar würden vermutlich bereits in einigen Monaten erste Impfstoffe entwickelt, diese müssten aber erst umfangreich getestet werden, bevor sie für Patienten verfügbar gemacht werden.

Wegen des Coronavirus finden in den kommenden Tagen viele Fußballspiele vor leeren Rängen statt - betroffen sind derzeit alle Bundesligaspiele. Auch das Europa-League-Spiel am Donnerstag zwischen Frankfurt und Basel soll als "Geisterspiel" ausgetragen werden. Ebenso das Champions-League-Spiel zwischen Bayern München und dem FC Chelsea am 19. März sowie das Länderspiel zwischen Deutschland und Italien am 31. März.

Innenverteidiger Timo Hübers von Zweitligist Hannover 96 ist als erster Fußball-Profi in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 23-Jährige befindet sich derzeit in häuslicher Quarantäne, wie die Niedersachsen mitteilten. Die Sportnachrichten in der Übersicht.

Nutzung von Internet und TV stark gestiegen

De-Cix, der Internetknoten in Frankfurt, meldet einen Weltrekord. Am Dienstag seien 9,1 Terabit Daten pro Sekunde über den Knoten geflossen, was der Kapazität von mehr als zwanzig Blu-Ray-Discs entspricht. Das habe auch mit dem Virus zu tun, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Betreiberin des Knotens ist die Firma De-Cix, eine Tochter des Verbands der Internetwirtschaft (eco). Deren Technikchef Thomas King sagte, dass durch die außergewöhnliche Situation und die Jahreszeit die Internetnutzung eine größere Rolle spiele. "Sei es zum Informationsaustausch, zum Filme streamen oder zum Online-Gaming." Der Anstieg folgt auf den Rekord vom Dezember, als am De-Cix die Marke von 8 Terabit pro Sekunde geknackt wurde. Neben Corona gibt es noch eine zusätzliche Erklärung: Am Dienstag erschien das Spiel "Warzone", eine neue Erweiterung des beliebten Egoshooters "Call of Duty".

Auch die TV-Nutzung ist messbar gestiegen, das zeigen Daten von Fernsehforschern. "Insbesondere die Sehdauern in der Primetime entwickeln sich im Februar und März im Vergleich zu den Vorjahresmonaten leicht überdurchschnittlich", sagte die Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF Videoforschung, Kerstin Niederauer-Kopf. Der Anstieg ist umso auffälliger, weil der Konsum klassischen Fernsehens seit Jahren sinkt: "Dies kann darauf hindeuten, dass sich die Menschen abends aufgrund der aktuellen Situation derzeit mehr Zuhause aufhalten."

Die Situation in den Bundesländern

Das Virus hat sich inzwischen auf alle 16 Bundesländer ausgebreitet. Als letztes kam Sachsen-Anhalt dazu.

Nordrhein-Westfalen ist bislang am stärksten betroffen. Das Gesundheitsministerium verzeichnet in seiner Auflistung für NRW 801 Fälle. Die meisten Corona-Erkrankungen werden aus dem Kreis Heinsberg gemeldet. Dort werden 15 Menschen stationär behandelt.

ist bislang am stärksten betroffen. Das Gesundheitsministerium verzeichnet in seiner Auflistung für NRW 801 Fälle. Die meisten Corona-Erkrankungen werden aus dem Kreis Heinsberg gemeldet. Dort werden 15 Menschen stationär behandelt. In Bayern gibt es dem RKI zufolge 366 Fälle; Verfolgen Sie aktuellen Entwicklungen im Detail in unserem Newsblog aus dem Freistaat.

gibt es dem RKI zufolge 366 Fälle; Verfolgen Sie aktuellen Entwicklungen im Detail in unserem Newsblog aus dem Freistaat. In Baden-Württemberg meldet das Gesundheitsministerium 277 Fälle.

meldet das Gesundheitsministerium 277 Fälle. Andere Bundesländer haben laut RKI oder den Behörden zufolge weniger Fälle: Berlin (90), Brandenburg (24), Bremen (22), Hamburg (54), Hessen (48), Mecklenburg-Vorpommern (17), Niedersachsen (78), Rheinland-Pfalz (29), Saarland (14), Sachsen (28), Sachsen-Anhalt (15), Schleswig-Holstein (27), Thüringen (10)

Stand: 12.03.2020, 8:00 Uhr; Zahlen vom Robert-Koch-Institut beziehungsweise den zuständigen Behörden der einzelnen Bundesländer.