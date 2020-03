Markus Söder ist beliebt wie nie. Der bayerische Ministerpräsident schneidet in Umfragen derzeit besonders gut ab. Ein wichtiger Grund dafür ist sein Krisenmanagement im Umgang mit dem Coronavirus, bei dem Bayern deutschlandweit mehrmals vorangegangen ist. In einem Interview blickt Söder nun auf die europäische Ebene und wirft EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schwere Versäumnisse vor.

"Eigentlich wäre diese Krise jetzt die Stunde Europas und die Stunde der EU-Kommission. Aber es ist merkwürdig still in Brüssel", sagte Söder dem Spiegel. "Wir erleben gerade eine Entsolidarisierung in Europa, die den Geist der europäischen Idee massiv gefährdet", warnte Söder vor nur nationalstaatlichem Denken.

Stattdessen müssten beispielsweise Hilfstransporte nach Italien oder Spanien europäisch organisiert werden. "Das gehört ganz oben auf die europäische Agenda, und da wäre die Kommission gefragt." Wichtig wäre besonders, "dafür zu sorgen, dass die Grenzverkehre möglich bleiben", sagte der CSU-Politiker und sprach ein Lob an die deutsche Regierungschefin Angela Merkel aus. "Wir müssen derzeit alles bilateral lösen. Ohne die Bundeskanzlerin hätten wir echte Probleme."

Ende von Merkels Quarantäne offen

Das Ende der häuslichen Quarantäne von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ist vorerst offen. Die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer sagte am Freitag in Berlin, maßgeblich für ein Ende der Quarantäne seien die Empfehlungen der Experten und Ärzte sowie der Wissenschaftler des Robert-Koch-Institutes. Merkel werde in der kommenden Woche das Kabinett leiten - je nach dem, wie die Empfehlungen ausfielen telefonisch oder auch "persönlich, sollte die Quarantäne aufgehoben werden". Merkel hatte sich am vergangenen Sonntagabend in häusliche Quarantäne begeben. Sie war darüber unterrichtet worden, dass sie zwei Tage zuvor zu einem Arzt Kontakt hatte, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Der Mediziner hatte Merkel vorbeugend gegen Pneumokokken geimpft. Inzwischen sind zwei Corona-Tests der Kanzlerin negativ ausgefallen.

Bundesrat stimmt Corona-Hilfspaket zu

Der Weg für das umfangreiche staatliche Hilfspaket zur Bewältigung der Corona-Krise ist frei. Nach dem Bundestag stimmte am Freitag auch der Bundesrat den Gesetzespaketen zum Schutz und zur Entlastung von Bevölkerung, Unternehmen, Arbeitnehmern, Krankenhäusern und Mietern zu. Damit kann der Bund wie geplant Milliarden ausgeben, um die Folgen der Pandemie in vielen Bereichen abzumildern.

Von der Krise betroffene Kleinunternehmer und sogenannte Solo-Selbständige bekommen leichter Zugang zur Grundsicherung, damit Lebensunterhalt und Unterkunft gewährleistet sind. Zudem soll der Kinderzuschlag an mehr Familien fließen, deren Einkommen verringert ist. In ihrem Bestand gefährdete soziale Dienstleister und Einrichtungen erhalten einen öffentlichen Auftrag, über den sie geschützt werden, aber auch zur Bewältigung der Pandemie beitragen müssen. Für Bezieher von Kurzarbeitergeld werden Anreize geschaffen, damit sie in ihrer arbeitsfreien Zeit vorübergehend in systemrelevanten Bereichen tätig werden.

Im Gesundheitswesen sollen Kliniken unterstützt werden, wenn sie Operationen verschieben, um Betten für Covid-19-Patienten freizuhalten. Auch Honorareinbußen niedergelassener Ärzte sollen ausgeglichen werden. Pflegeeinrichtungen werden befristet von Bürokratie entlastet und finanziell unterstützt.

Auch Mieter und Verbraucher sollen in der Corona-Krise besser geschützt werden. So sollen Mieter von Wohn- und kleinen Gewerbeimmobilien zunächst vor Kündigungen bewahrt werden. Verbraucher und Kleinstunternehmen erhalten zudem einen Zahlungsaufschub bei bestimmten fortlaufenden Verpflichtungen wie insbesondere der Grundversorgung mit Strom sowie Telefon und Internet. Bei Darlehensverträgen sollen Verbraucher zudem einen mindestens dreimonatigen Zahlungsaufschub erhalten.

Zum Corona-Paket gehört auch, dass der Bund zusätzliche Kompetenzen erhält. Für ein Jahr befristet, wird dazu das Infektionsschutzgesetz geändert. So kann der Bund in einer bundesweiten Epidemie etwa den grenzüberschreitenden Personenverkehr beschränken oder festlegen, dass der Gesundheitszustand von Einreisenden geprüft wird. Außerdem geht es um die Sicherstellung der Versorgung mit Medikamenten, Schutzausrüstung, Desinfektionsmitteln und Labortests sowie zusätzliche personelle Ressourcen im Gesundheitswesen.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

NRW-Abiturienten schreiben Prüfungen drei Wochen später

Die Abiturprüfungen im besonders stark von der Corona-Krise betroffenen Bundesland Nordrhein-Westfalen werden später abgehalten. Die Hauptprüfungen sollen erst am 12. Mai beginnen, teilte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) mit. Zuvor hatte die Rheinische Post berichtet. Der Starttermin wurde damit zunächst um drei Wochen nach hinten verlegt. Eigentlich hätten die Prüfungen ab dem 21. April stattfinden sollen.

Gebauer geht nach eigener Aussage davon aus, dass die Schulen am 20. April - nach Ende der Osterferien - wieder öffnen. Dann könnten die angehenden Abiturienten wieder mit dem Stoff zur Vorbereitung auf die Prüfungen konfrontiert werden, sagte die Liberale. Wegen der Coronavirus-Krise hat die Landesregierung alle Schulen in NRW bis zum 19. April geschlossen.

Merkel: Zu früh für Lockerungen

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hält es für viel zu früh, über eine Lockerung der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu sprechen. Sie wolle "sehr klar sagen, dass im Augenblick nicht der Zeitpunkt ist, über die Lockerung dieser Maßnahmen zu sprechen", sagte sie am Donnerstagabend in Berlin. Im Moment dauere es immer noch nur vier bis fünf Tage, bis sich die Zahl der Infizierten verdoppele. Diese Zeitspanne müsse sehr viel weiter gestreckt werden, "in Richtung von zehn Tagen". Das Ziel der Maßnahmen sei es, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet werde.

Die Inkubationszeit dauere mindestens fünf Tage und könne bis 14 Tage dauern, sagte Merkel. Nachdem die am vergangenen Sonntag beschlossenen Maßnahmen erst am Montag in weiten Teilen Deutschlands in Kraft getreten seien, sei man noch nicht in dem Bereich, in dem man sehen könne, ob sie wirkten. Sie müsse deshalb "die Menschen in Deutschland um Geduld bitten", sagte die Kanzlerin und ergänzte: "Es war immer klar, dass wir erst dann, wenn wir Effekte sehen, darüber nachdenken können", die Maßnahmen zurückzufahren. Davon sei man leider "noch ein ganzes Stück entfernt".

Zwei Monate nach der Bekanntgabe der ersten Corona-Infektion in Deutschland ist die Mehrheit der Deutschen zufrieden mit dem Krisenmanagement der Bundesregierung. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur bewerteten 54 Prozent das Agieren des Kabinetts in der Krise eher positiv. 13 Prozent sagten sogar, sie seien "sehr zufrieden". Eher unzufrieden sind dagegen 38 Prozent. Acht Prozent machten keine Angaben.

Durch Äußerungen verschiedener Politiker und Verbandsvertreter war am Donnerstag eine Debatte um die Dauer der Einschränkungen des öffentlichen Lebens entstanden.

Spahn fürchtet "Ruhe vor dem Sturm"

Der Bundesgesundheitsminister rechnet mit weiter steigenden Belastungen für Ärzte und Pfleger in der Corona-Krise. Gleichzeitig laufen in der Regierung schon erste Planungen für die Zeit nach dem weitgehenden Stillstand des öffentlichen Lebens. "Noch ist das die Ruhe vor dem Sturm", sagte Spahn am Donnerstag in Berlin. "Keiner kann genau sagen, was in den nächsten Wochen kommt." Daher sei es weiterhin nötig, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und gleichzeitig die Kapazitäten in den Kliniken auch mit Intensivbetten zu erhöhen.

"Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch keine gesicherte Aussage gemacht werden, ob sich die Infektionsdynamik abgeschwächt hat", sagte der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, in der Bundespressekonferenz. "Manche Städte und Landkreise haben es geschafft, größere Ausbruchsgeschehen auch unter Kontrolle zu bekommen." Einen ausführlichen Bericht zur Pressekonferenz von Spahn und Wieler lesen Sie hier.