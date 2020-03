Das größte Literaturfestival Europas, die Lit. Cologne, findet wegen der Corona-Epidemie nicht statt. Am Tag der geplanten Eröffnung wurde das Festival abgesagt - auf Empfehlung der Kölner Oberbürgermeisterin. Man bemühe sich um eine Verlegung der Veranstaltungen auf einen späteren Zeitpunkt, teilt der Veranstalter mit.

"In der jetzigen Situation müssen wir alles dafür tun, die Infektionsketten zu durchbrechen", wurde Henriette Reker zitiert. "Daher habe ich vor dem Hintergrund der Empfehlungen des Bundesgesundheitsministers dazu geraten, die Lit.Cologne zum jetzigen Zeitpunkt nicht durchzuführen." Mit mehr als 200 Veranstaltungen und über 100 000 Besuchern an zwölf Tagen ist die Lit.Cologne nach eigenen Angaben das größte Literaturfestival Europas. Es sollte am Dienstagabend mit einer Gala zur Verleihung des Hörbuchpreises starten. Diese Auftaktveranstaltung war am Dienstagvormittag allerdings schon gestrichen worden.

Mit vier neuen Nachweisen in Sachsen-Anhalt sind nun alle Bundesländer in Deutschland vom Coronavirus betroffen. Es handle sich um einen 42-Jährigen und einen 39-Jährigen aus dem Landkreis Börde, einen 36-Jährigen aus dem Salzlandkreis und einen 20-Jährigen aus Halle. Die zuständigen Gesundheitsämter würden jetzt Kontaktpersonen ermitteln und konkrete Maßnahmen festlegen.

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus untersagen Schleswig-Holstein und Bayern Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen. Für Veranstaltungen mit 500 bis 1000 Personen empfiehlt die bayerische Regierung die Absage, jeweils nach Rücksprache mit den Behörden, wie die Deutsche Presse-Agentur am Rande einer Kabinettssitzung am Dienstag aus Regierungskreisen erfuhr.

Das Robert-Koch-Institut wird am Dienstag ganz Italien als Risikogebiet einstufen, wie RKI-Chef Lothar Wieler ankündigt. In Deutschland werde die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung insgesamt weiter als "mäßig" eingeschätzt, im besonders betroffenen Kreis Heinsberg liege sie jedoch höher. Die Situation sei ernst. Wieler fordert alle Bürgermeister, Landräte, Ärzte und Krankenhäuser auf, ihre Krisenpläne anzupassen. Die Strukturen müssten so verändert werden, dass mehr schwer an Covid-19 erkrankte Menschen in Krankenhäusern behandelt werden könnten.

Das Bundesliga-Nachholspiel Borussia Mönchengladbach gegen 1. FC Köln findet am Mittwochabend aufgrund des Coronavirus unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. So lautet die Entscheidung der Stadt Mönchengladbach, die damit den Vorgaben des Landes Nordrhein-Westfalen folgt.

Am Montag waren es die ersten beiden bestätigten Todesfälle wegen des Coronavirus in Deutschland bekannt geworden. Es handele sich um eine Person im Kreis Heinsberg und eine in Essen, teilte das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium mit.

Bei dem Todesopfer aus dem Kreis Heinsberg handelt es sich nach Angaben von Landrat Stephan Pusch um einen 78-jährigen Mann aus Gangelt. Er habe sich vergangenen Freitag in einem Krankenhaus in Geilenkirchen gemeldet und sei am Montag um 14 Uhr an Herzversagen gestorben. Der Mann habe bei der Ankunft im Krankenhaus gesagt, dass es ihm seit mehreren Tagen schlecht gehe. Der Mann habe unter Vorerkrankungen wie Herzproblemen und Diabetes gelitten. Er habe vorher eine Karnevalssitzung besucht - wobei noch unklar sei, um welche es sich gehandelt habe, so Pusch.

In Essen starb eine 89-jährige Frau, bei der das Virus am vergangenen Dienstag im Universitätsklinikum festgestellt worden sei, so das Gesundheitsministerium. Der Allgemeinzustand der Patientin sei zum Zeitpunkt der stationären Aufnahme bereits stark eingeschränkt gewesen. Der gesundheitliche Zustand der Patientin habe sich weiter verschlechtert, gegen Mittag sei sie dann an einer Lungenentzündung in Folge der Infektion mit dem Coronavirus verstorben.

Am Sonntag war bekannt geworden, dass erstmals ein Deutscher an dem neuartigen Coronavirus gestorben ist. Es handelt sich um einen 60 Jahre alten Hamburger Feuerwehrmann, der vor einer Woche nach Ägypten gereist war. Das teilte das ägyptische Gesundheitsministerium mit. Es ist zugleich der erste bekannte Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 in Afrika.

Die bayerische Staatsregierung entschied am Montag, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Gästen zu verbieten. Diese Maßnahme soll zunächst bis zum Karfreitag, also dem 10. April, gelten, sie kann aber zeitlich erweitert werden. Betroffen davon sind nicht nur zahlreiche Fußballspiele, sondern auch Frühlingsfeste und der Festakt zum 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Dachau.

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen hierzulande stieg zum Wochenbeginn stark an. Hatte das Robert-Koch-Institut am Sonntag um 15 Uhr noch 902 Fälle gemeldet, waren es am Montagmorgen bereits 1112. Aktuell sind es laut RKI 1218 Fälle. Vor allem in den bevölkerungsstarken Ländern Bayern und Nordrhein-Westfalen kamen viele Erkrankte hinzu. Inzwischen gibt es in allen Bundesländern Infizierte. Die Bild-Zeitung berichtet zudem, dass in dem Bundesland auch ein Arzt mit dem Virus infiziert sei. Wegen eines Falls in Brandenburg wurden bis zu 5000 Menschen unter häusliche Quarantäne gestellt.

RKI-Präsident Lothar Wieler und Gesundheitsminister Spahn (CDU) riefen auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin dazu auf, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen.

Wegen des Coronavirus droht Fußballspielen in den kommenden Tagen eine Austragung vor leeren Rängen, zumindest wenn es nach dem Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann (CDU), geht. Sein Land werde Spahns Empfehlung umsetzen. "Wenn wir jetzt ganz klar sagen, wir wollen in Nordrhein-Westfalen keine Veranstaltungen mehr (mit) über 1000 Menschen zulassen, dann ist das eine Empfehlung des Landesgesundheitsministers an die unteren Gesundheitsbehörden." Diese müssten entscheiden. Er sei aber sicher, dass es nun eine einheitliche Umsetzung gebe. "In Wahrheit ist es wie eine Anordnung."

In NRW stehen in den kommenden Tagen gleich zwei große Bundesliga-Derbys an. Am Mittwoch empfängt Borussia Mönchengladbach den 1. FC Köln zum Nachholspiel, am Samstag findet dann das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 statt. Zu den Spielen werden mehr als 50 000 beziehungsweise sogar mehr als 80 000 Zuschauer erwartet.

"Wir würden am liebsten schon nächsten Spieltag mit Zuschauern spielen. Das ist aber leider nicht realistisch", sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert am Montag bei Bild live, schloss aber eine Komplett-Absage des kommenden Spieltags aus. "Wir haben entschieden, dass der Spieltag stattfindet, rein sportlich. Mit wie vielen Zuschauern und ob ohne, das ist eine Entscheidung, die die Behörden treffen müssen", sagte der 50-Jährige. Eine Spielpause in der Bundesliga sei jedoch "illusorisch" und bringe nichts.

Die Situation in den Bundesländern

Das Virus hat sich inzwischen auf alle 16 Bundesländer ausgebreitet.

Nordrhein-Westfalen ist bislang am stärksten betroffen. Das Gesundheitsministerium verzeichnet in seiner Auflistung für NRW 524 Fälle. Die meisten Corona-Erkrankungen werden aus dem Kreis Heinsberg gemeldet. Dort werden 15 Menschen stationär behandelt.

ist bislang am stärksten betroffen. Das Gesundheitsministerium verzeichnet in seiner Auflistung für NRW 524 Fälle. Die meisten Corona-Erkrankungen werden aus dem Kreis Heinsberg gemeldet. Dort werden 15 Menschen stationär behandelt. In Bayern gibt es dem RKI zufolge 256 Fälle; Verfolgen Sie aktuellen Entwicklungen im Detail in unserem Newsblog aus dem Freistaat.

gibt es dem RKI zufolge 256 Fälle; Verfolgen Sie aktuellen Entwicklungen im Detail in unserem Newsblog aus dem Freistaat. In Baden-Württemberg meldet das Sozialministerium 234 Fälle.

meldet das Sozialministerium 234 Fälle. Andere Bundesländer haben laut RKI weniger Fälle: Berlin (48), Niedersachsen (38), Hessen (26), Rheinland-Pfalz (19), Hamburg (17), Mecklenburg-Vorpommern (10), Schleswig-Holstein (9), Bremen (4), Sachsen (12), Saarland (6), Brandenburg (6), Sachsen-Anhalt (4), Thüringen (2)

Stand: 10.03.2020, 8:42 Uhr; Zahlen vom Robert-Koch-Institut beziehungsweise den zuständigen Behörden der einzelnen Bundesländer.

"Drive-in"-Teststationen für Coronavirus

In Hessen und in Baden-Württemberg gibt es erste Stationen, an denen Menschen aus ihrem Auto heraus eine Probe entnehmen lassen können. "Man bleibt dann einfach im Auto sitzen und kurbelt das Fenster runter", sagt Esslingens Leiter des Landratsamts, Peter Keck. Voraussetzung ist dort allerdings ein Anruf beim Hausarzt. Dieser vergibt einen Code. Ärzte und Helfer in Schutzkleidung nehmen direkt am Auto einen Abstrich für den Test. Bis das Ergebnis da ist, müssen die Betroffenen zu Hause in Quarantäne bleiben. Schwere Fälle mit intensiven Symptomen wie etwa Atemnot sollen vom Hausarzt aber weiterhin direkt in eine Klinik eingewiesen werden.

Derzeitige Lageeinschätzung des RKI

Wann der Höhepunkt der Ausbreitung erreicht sei, könne bislang nicht gesagt werden, heißt es vom RKI. "Wir wollen ihn so lange wie möglich hinauszögern", sagte RKI-Präsident Lothar Wieler. Auch in den kommenden Tagen und Wochen dürften weitere Corona-Erkrankungen gemeldet werden.

Trotz der gestiegenen Fallzahlen bewertet das Institut die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung noch immer als "mäßig". Da die meisten bekannten Fälle in Zusammenhang mit einem Aufenthalt in einem Risikogebiet stehen oder es eine lokale Ballung von Fällen gibt, empfehlen die RKI-Virologen eine Eindämmungsstrategie (Containment). Sie sieht für alle, die Kontakt zu einer infizierten Person hatten, eine vorsorgliche häusliche Isolation vor. Diese dauert 14 Tage, das ist die maximale Dauer der Inkubationszeit.

Nach Einschätzung des RKI wird es zur Behandlung Infizierter schon bald Therapeutika geben. "Wir sind optimistisch, dass in den nächsten Wochen solche Medikamente in Deutschland eingesetzt werden", sagte Wieler. Der Einsatz eines Impfstoffes hingegen werde nicht so schnell möglich sein. Zwar würden vermutlich bereits in einigen Monaten erste Impfstoffe entwickelt, diese müssten aber erst umfangreich getestet werden, bevor sie für Patienten verfügbar gemacht werden.