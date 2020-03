Der von der Ausbreitung des Coronavirus besonders betroffene Kreis Heinsberg hat die Bundeswehr um Notfallhilfe gebeten. Dabei gehe es um Laborkapazitäten, um mehr Menschen testen zu können und zeitnah Ergebnisse zu bekommen, sagte eine Kreis-Sprecherin. Zuvor hatte der Spiegel berichtet. "Menschen, die infiziert waren, müssen vor ihrer Entlassung aus der Quarantäne erneut getestet werden. Daher kommt ja jetzt nochmal ein ganzer Schwung weiterer Tests hinzu", sagte die Sprecherin.Ob die Bundeswehr auf die Bitte schon reagiert hat, konnte sie nicht sagen. Nach Informationen des Spiegel wird die Anfrage dort noch bearbeitet. Im Kreis Heinsberg sind nach Angaben vom Freitag inzwischen 553 Menschen mit dem neuartigen Virus infiziert.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier schließt in der Coronavirus-Krise die vorübergehende Beteiligung des Staates an strategisch wichtigen Unternehmen nicht aus. Er habe in seiner Industriestrategie diese Möglichkeit bereits genannt, etwa wenn es um Firmen aus hochsensiblen Bereichen gehe, sagte der CDU-Politiker dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. "Auch in einer Krise wie der durch das Coronavirus können sich ähnliche Fragen im Hinblick auf die technologische und wirtschaftliche Souveränität stellen." Unter die Arme greifen will Altmaier zudem der Pharmaindustrie, die derzeit viele Medikamente aus Asien bezieht. "Es ist die richtige Idee, einseitige Abhängigkeiten zu minimieren und in sensiblen Bereichen die nationale Souveränität wiederzugewinnen", sagte der Minister. "Ich kann mir gut ein gemeinsames europäisches Projekt für die Arzneimittelproduktion vorstellen."

Zugverkehr soll in Deutschland nicht eingeschränkt werden

Die Ausbreitung des Coronavirus führt im deutschen Zugverkehr derzeit nicht zu Einschränkungen. Das teilte Deutsche-Bahn-Chef Richard Lutz am Donnerstag auf einer Pressekonferenz mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mit. Der Bahnbetrieb werde "so lange wie möglich" aufrechterhalten, so Lutz. Derzeit gebe es bei den Eisenbahnern keine erhöhten Krankmeldungen. Er kündigte zudem neue, vorübergehende Kulanzregelungen für Reisende an. Von Montag an sollen Kunden ihre Tickets für Reisen bis Ende April kostenlos stornieren oder in einen Gutschein umtauschen können - unabhängig vom Grund der Absage. Verkehrsminister Scheuer rief dazu auf, private Reisen auf das "absolut Notwendige" zu beschränken.

Wegen der sich ausbreitenden Corona-Epidemie hat die FDP ihren Bundesparteitag Mitte Mai abgesagt. Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen werde dieser bis auf Weiteres verschoben, teilte die Partei am Freitag in Berlin mit. Die Gesundheit von Delegierten, Mitarbeitern, Journalisten, Gästen und Dienstleistern vor Ort habe Vorrang. Der Parteitag sollte am 16./17. Mai in Berlin stattfinden.

Schulschließungen in mehreren Ländern

Im Saarland werden ab kommendem Montag alle Schulen und Kindertageseinrichtungen geschlossen. Auch Bayern hat sich zu diesen Schritt entschieden. Bis zum Beginn der Osterferien am 6. April werden alle Kindergärten, Schulen und Kitas geschlossen, wie Ministerpräsident Markus Söder erklärte. Damit sind in Bayern faktisch bis zum 20. April die Bildungseinrichtungen geschlossen. Auch in Berlin, Bremen und Niedersachsen werden ab 16. März alle Schulen und Kitas stufenweise geschlossen. Niedersachsen schließt zudem die staatlichen Theater und Museen im Land. Auch die Universitätsbibliotheken werden geschlossen, lediglich die zentrale Ausleihe soll für Studierende erreichbar bleiben.

Die Fußball-Bundesliga soll wegen der Coronavirus-Pandemie von kommendem Dienstag an bis zum 2. April unterbrochen werden. Diesen Vorschlag des Präsidiums will die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montag den Profiklubs unterbreiten. Der 26. Spieltag soll noch planmäßig und ohne Zuschauer so weit wie möglich stattfinden.

Bundestag stimmt für leichtere Kurzarbeit

Der Bundestag hat im Eiltempo grünes Licht gegeben für die Erleichterung von Kurzarbeit, um damit die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus abzufedern. Das Parlament verabschiedete am Freitag fraktionsübergreifend und einstimmig in einem Durchgang ein Gesetz, mit dem die Bundesregierung ermächtigt wird, per Verordnung den Zugang zur Kurzarbeit zu erleichtern und die Kosten für Unternehmen zu senken. Die Verordnung mit den konkreten Regeln soll von der Bundesregierung am kommenden Mittwoch oder in der Woche darauf beschlossen werden. Der Bundesrat soll dem Gesetz noch im Laufe des Tages zustimmen, so dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier es noch am Freitag unterschreiben kann.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Bevölkerung wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus aufgefordert, wo immer möglich auf Sozialkontakte zu verzichten. Auch "alle nicht notwendigen" Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmern sollten abgesagt werden, sagte die CDU-Politikerin am Donnerstagabend nach Beratungen der Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten der Länder im Berliner Kanzleramt. "Das ist ein Aufruf an alle", sagte Merkel. Bisher galt die Aufforderung der Bundesregierung, Veranstaltungen ab 1000 Teilnehmern abzusagen.

Außerdem einigten sich die Regierungschefs auf folgende Maßnahmen:

Die Osterferien sollen zumindest in einigen Bundesländern vorgezogen werden. Bundesweite Schulschließungen sind in Deutschland vorerst weiterhin nicht geplant. Viele Länder entscheiden sich aber selbstständig für Schließungen.

werden. Bundesweite Schulschließungen sind in Deutschland vorerst weiterhin nicht geplant. Viele Länder entscheiden sich aber selbstständig für Schließungen. Neben Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern sollte auch auf alle nicht notwendigen Veranstaltungen mit weniger Menschen verzichtet werden.

werden. Um die Krankenhäuser für Coronapatienten freizuhalten, sollen alle planbaren Operationen, Aufnahmen und Eingriffe verschoben werden . Dies solle soweit medizinisch vertretbar ab Montag für unbestimmte Zeit gelten.

. Dies solle soweit medizinisch vertretbar ab Montag für unbestimmte Zeit gelten. Außerdem soll es "umfassende" Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft in der Corona-Krise geben. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) würden dazu am Freitag Maßnahmen vorstellen. Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld hat die Bundesregierung bereits auf den Weg gebracht.

Sechster Toter in Deutschland

Im Kreis Heinsberg (NRW) ist eine weitere mit dem Coronavirus infizierte Patientin an einer Lungenentzündung gestorben - es ist der vierte bekannte Todesfall in Nordrhein-Westfalen und der sechste in Deutschland. Die 78-Jährige sei am Donnerstagnachmittag den Folgen des Virus erlegen, teilte der Kreis mit.

Deutschlands Ministerpräsidenten setzen im Kampf gegen das Coronavirus auf nationale und internationale Kooperation. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder erklärte nach einem Treffen in Berlin, man wolle der Herausforderung durch koordiniertes Handeln begegnen. "Wir müssen klarer und schneller entscheiden", so Söder. Dabei sei es wichtig, die unterschiedliche geografische Lage der Länder zu beachten und dabei jeweils passende Maßnahmen zu ergreifen.

Baden-Württemberg untersagt größere öffentliche Veranstaltungen

In Baden-Württemberg werden öffentliche Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern in geschlossenen Räumen untersagt. Das kündigte Ministerpräsident Wilfried Kretschmann am Freitag in Stuttgart an.

Maas wirft Trump Alleingang vor

Außenminister Heiko Maas hat US-Präsident Donald Trump vorgeworfen, die Schließung der Grenzen für Europäer aus dem Schengen-Raum vorher nicht mit seinen Bündnispartnern abgestimmt zu haben. "Der Hinweis bei der Verkündung dieser Entscheidung, dass es in Europa Versäumnisse gegeben hätte, deutet auch eher darauf hin, dass möglicherweise weniger sachliche Gründe eine Rolle gespielt haben bei dieser Entscheidung", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag. Maas betonte, dass es sich bei der Bekämpfung des Coronavirus um eine globale Herausforderung handele. "Der werden wir nicht gerecht, auch nicht in den USA, wenn Entscheidungen getroffen werden, die garniert werden mit Schuldzuweisungen. Wir brauchen gerade jetzt mehr internationale Zusammenarbeit."

Erster Infizierter in Bayern stirbt an den Folgen des Virus

Auch in Bayern ist erstmals ein Patient an den Folgen seiner Coronavirus-Infektion gestorben. Es handelt sich um einen "über 80-jährigen Patienten mit Vorerkrankungen und Pflegebedürftigkeit", wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums mitteilte. Der Mann wurde in Würzburg behandelt. Er ist der Fünfte, der in Deutschland an den Folgen des Virus gestorben ist.

Zuvor war erstmals auch in Baden-Württemberg ein mit dem Virus infizierter Mensch gestorben. Es handle sich um einen 67 Jahre alten Mann, der schon vor einigen Tagen zu Hause verstarb, allerdings erst jetzt positiv auf das Virus getestet worden war, wie das Gesundheitsministerium in Stuttgart am Donnerstag mitteilte. Covid-19 war zunächst bei seiner Frau diagnostiziert worden, die sich in stationärer Behandlung befindet.

Die CDU verschiebt wegen der Corona-Krise ihren für den 25. April geplanten Sonderparteitag zur Wahl eines Nachfolgers der scheidenden Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Kramp-Karrenbauer erklärte, für die CDU sei klar, "die Sicherheit und die Gesundheit der Menschen in unserem Land haben höchste Priorität".

RKI beobachtet starken Anstieg der Fälle

Covid-19 breitet sich in Deutschland laut Robert-Koch-Institut (RKI) rasch aus. "Insgesamt ist der Anstieg recht schnell", sagt RKI-Vizepräsident Lars Schaade. Es handle sich dabei um ein bekanntes Phänomen: "Das ist auch in anderen Ländern beobachtet worden."

Die kommenden Tage und Wochen würden zeigen, ob es gelinge, durch individuelle Maßnahmen die Anstiegskurve etwas abzuflachen. Daran sei dann erkennbar, wie gut diese griffen oder ob nachgesteuert werden müsse von den Behörden vor Ort.

Dax bricht erneut ein

Die um sich greifende Covid-19-Krise hat den deutschen Aktienindex Dax zum ersten Mal seit Juli 2016 wieder unter die Marke von 10 000 Punkten gedrückt. Der deutsche Leitindex stürzte am Donnerstag gleich zum Handelsauftakt um 5,5 Prozent auf 9864 Punkte. Zuvor waren die Kurse an an den großen internationalen Handelsplätzen in Tokio und New York ebenfalls stark abgesackt.