Wegen der anhaltenden Ausbreitung des neuartigen Coronavirus verschieben die Veranstalter der Hannover Messe die weltgrößte Industrieschau. Das Branchentreffen mit etwa 6000 Ausstellern, das vom 20. bis 24. April in der niedersächsischen Landeshauptstadt geplant war, soll jetzt vom 13. bis 17. Juli stattfinden. Dies teilte die Deutsche Messe AG mit. Andere internationale Messen wie der Mobile World Congress in Barcelona, die ITB in Berlin, die Leipziger Buchmesse, der Genfer Automobilsalon oder die Handwerksmesse in München wurden bereits gestrichen.

Das Bundesgesundheitsministerium hat unterdessen den Export von medizinischer Schutzausrüstung wie zum Beispiel Atemmasken oder Handschuhen verboten. Eine entsprechende Anordnung sei im Bundesanzeiger veröffentlich worden, teilte das Ministerium via Twitter mit. Ausnahmen seien nur unter engen Voraussetzungen möglich.

Das Virus hat sich bis Mittwoch auf 15 Bundesländer ausgebreitet, nur in Sachsen-Anhalt gibt es bisher keinen Fall. Das am stärksten betroffene Bundesland Nordrhein-Westfalen will eine Million Schutzmasken für Ärzte und Pfleger bestellen. "Wir werden heute die Kaufverträge unterschreiben", kündigte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) in Düsseldorf an. Es habe ihn "sehr geärgert", dass sich das medizinische Personal Sorgen wegen fehlender Schutzausrüstung gemacht habe. Diese Sorge sei mit der Großbestellung vom Tisch.

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen in Nordrhein-Westfalen ist nochmal deutlich auf 129 gestiegen. Das sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Davon seien 87 Fälle im Kreis Heinsberg festgestellt worden. Bei insgesamt vier Patienten gebe es schwere Krankheitsverläufe.

Lageeinschätzung des RKI für Deutschland

Das RKI, das für die kontinuierliche Beobachtung und Einschätzung der Lage in Deutschland zuständig ist, bewertet die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung durch das neue Sars-CoV-2-Virus dennoch als "mäßig". Da die meisten bekannten Fälle in Zusammenhang mit einem Aufenthalt in einem Risikogebiet stehen oder es eine lokale Ballung von Fällen gibt, empfiehlt das RKI eine Eindämmungsstrategie (Containment). Diese Herangehensweise sieht unter anderem für alle, die Kontakt zu einer infizierten Person hatten, eine vorsorgliche häusliche Isolation vor - für 14 Tage, die maximale Dauer der Inkubationszeit.

Die Situation in den Bundesländern

Das Bundesland ist bislang am stärksten betroffen. 129 Fälle sind dort seitens der Behörden bestätigt, die meisten davon im Kreis Heinsberg. Bayern meldet derzeit 48 Infizierte. Verfolgen Sie aktuellen Entwicklungen im Detail in unserem Newsblog aus dem Freistaat.

meldet derzeit 48 Infizierte. Verfolgen Sie aktuellen Entwicklungen im Detail in unserem Newsblog aus dem Freistaat. Baden-Württemberg . In dem Bundesland sind dem Sozialministerium zufolge bislang 44 Fälle von Infektionen bekannt.

. In dem Bundesland sind dem Sozialministerium zufolge bislang 44 Fälle von Infektionen bekannt. Hessen meldet zwölf infizierte Personen.

meldet zwölf infizierte Personen. Berlin meldet bislang sechs Infekionen mit dem Virus, so die Senatsverwaltung für Gesundheit .

meldet bislang sechs Infekionen mit dem Virus, so die Senatsverwaltung für Gesundheit Schleswig-Holstein und Niedersachsen haben fünf Infektionen bestätigt, Hamburg vier.

haben fünf Infektionen bestätigt, vier. Mecklenburg-Vorpommern meldet drei Fälle, davon zwei Fälle im Landkreis Vorpommern-Greifswald, wie die zuständige Amtsärztin mitteilte. Das Gesundheitsministerium meldete in der Nacht den dritten Fall.

meldet drei Fälle, davon zwei Fälle im Landkreis Vorpommern-Greifswald, wie die zuständige Amtsärztin mitteilte. Das Gesundheitsministerium meldete in der Nacht den dritten Fall. Rheinland-Pfalz meldet zwei Fälle von Covid-19.

meldet zwei Fälle von Covid-19. Bremen, Brandenburg, Sachsen, Thüringen und das Saarland haben bislang je einen Fall bestätigt.

haben bislang je einen Fall bestätigt. Sachsen-Anhalt ist das einzige Bundesland, aus dem noch kein Coronavirus-Fall gemeldet worden ist.

Stand: 04.03.2020, 11300 Uhr; Zahlen, sofern keine andere Angabe: Robert-Koch-Institut

Corona-Ausbrüche weltweit

Während in China, wo das neuartige Virus Sars-CoV-2 im Dezember erstmalig aufgetreten ist, die Zahl der Neuinfektionen zurückgeht und Angestellte an ihre Arbeitsplätze zurückkehren, nehmen die bestätigten Fälle andernorts rapide zu. Zu den am schwersten getroffenen Ländern weltweit gehören Südkorea, wo der WHO zufolge mittlerweile 5300 infiziert sind und Iran (2300); in Europa meldet Italien mit mehr als 2500 Fällen die meisten Infektionen. Die Regierung in Rom hat ein Hilfsprogramm über 3,6 Milliarden Euro aufgelegt, das die wirtschaftlichen Folgen des Ausbruchs abfedern soll. Spürbar sind diese bereits in der Reisebranche: Weil Touristen ausbleiben, entgehen den EU-Migliedsstaaten nach Schätzung aus Brüssel monatlich Einnahmen in Höhe von einer Milliarde Euro. Weltweit sinken die Kurse an den Börsen; der Dax verlor vergangene Woche gut 13,5 Prozent - für Anleger die schwärzeste Woche seit Beginn der Weltfinanzkrise 2008.