Von Verena Mayer, Berlin

Zu den eher ungewöhnlichen Gegnern einer Autobahn gehören Technofans. Und doch waren Tausende von ihnen am Wochenende auf der Straße und legten einen Teil der Hauptstadt lahm. Genauer gesagt die Gegend um den Bahnhof Ostkreuz, wo eines der umstrittensten Verkehrsprojekte realisiert werden soll: die Verlängerung der Berliner Stadtautobahn A100. Am Samstag waren dort DJ-Pulte und Bühnen aufgebaut, wummerte Techno aus den Lautsprechern. Dazwischen saßen Leute auf der Straße, tanzten, tranken oder hielten Schilder hoch, auf denen "No highway to hell" stand.