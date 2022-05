Nachdem ein Täter an einer Grundschule in Uvalde mindestens 19 Kinder getötet hat, zeigen sich Politiker und Politikerinnen erschüttert. US-Präsident Biden fordert, wie viele andere, schärfere Waffengesetze.

Es ist eine Tat, die kaum zu fassen ist: Ein 18-Jähriger stürmt in eine Grundschule in Texas und erschießt mindestens 19 Kinder und zwei Erwachsene. Der Amoklauf in der kleinen Stadt Uvalde ist eine der wohl veheerendsten Attacken dieser Art in den USA und lässt viele Amerikaner ratlos und fassungslos zurück. Angesichts der grausamen Tat zeigen sich Politiker und Personen des öffentlichen Lebens erschüttert.

US-Präsident Joe Biden forderte umgehend schärfere Waffengesetze. "Als Nation müssen wir uns fragen, wann in Gottes Namen wir der Waffenlobby die Stirn bieten werden", sagte er am Dienstagabend (Ortszeit) im Weißen Haus. Etliche Demokraten schlossen sich nach dem Blutbad in der Kleinstadt Uvalde der Forderung nach schärferen Waffengesetzen an.

"Die Vorstellung, dass ein 18-jähriger Junge in ein Waffengeschäft gehen und zwei Sturmgewehre kaufen kann, ist einfach falsch", betonte Biden. Seit dem Massaker an der Grundschule Sandy Hook vor zehn Jahren im Bundesstaat Connecticut habe es mehr als 900 Vorfälle gegeben, bei denen Schüsse auf Schulgeländen gemeldet worden seien. Man könne nicht jede Tragödie mit schärferen Waffengesetzen verhindern - aber diese Gesetze hätten positive Auswirkungen. Biden erinnerte in seiner Rede auch an seinen Sohn Beau, der 2015 an Krebs gestorben war, und seine 1972 bei einem Autounfall getötete Tochter. "Ein Kind zu verlieren, ist, als würde einem ein Stück seiner Seele herausgerissen", sagte er. Neben ihm stand seine Ehefrau Jill. Biden war gerade erst von einer Asien-Reise nach Washington zurückgekehrt.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris forderte nach dem Massaker neue politische Maßnahmen. "Genug ist genug", sagte Harris. "Als Nation müssen wir den Mut haben, zu handeln." Es müssten Maßnahmen ergriffen werden, die sicherstellen, dass derartige Verbrechen nicht mehr geschehen, sagte Harris - ohne konkreter zu werden. "Unsere Herzen werden immer wieder gebrochen."

Entsetzt auf das Massaker reagierte auch US-Senator Chris Murphy. Er richtete bewegende Worte an seine Senatskollegen. "Was machen wir?", fragte der Demokrat am Dienstagnachmittag (Ortszeit) im US-Kongress. "Warum verbringen Sie so viel Zeit damit, für den Senat der Vereinigten Staaten zu kandidieren? Warum machen Sie sich die Mühe, diesen Job zu bekommen (...), wenn Ihre Antwort lautet, dass wir nichts tun, während diese Metzelei zunimmt und unsere Kinder um ihr Leben rennen", fragte er sichtlich um Fassung ringend.

Murphy kommt aus dem Bundesstaat, in dem 2012 im Ort Sandy Hook bei einem Massaker in einer Grundschule 20 kleine Kinder getötet worden waren. Solche Massaker seien nicht unvermeidlich. "So etwas passiert nur in diesem Land. Und nirgendwo sonst", sagte Murphy. "Nirgendwo sonst gehen kleine Kinder mit dem Gedanken zur Schule, dass sie an diesem Tag erschossen werden könnten." Es sei die Entscheidung der Politik, ob das so weitergehe. "Arbeiten Sie mit uns zusammen, um einen Weg zu finden, Gesetze zu verabschieden, die dies weniger wahrscheinlich machen", forderte der Demokrat weiter. "Ich weiß, dass meine republikanischen Kollegen nicht mit allem einverstanden sein werden, was ich befürworte, aber wir können einen gemeinsamen Nenner finden." Für eine Verschärfung der Waffengesetze ist der Kongress zuständig, das US-Parlament. Viele Republikaner lehnen einen solchen Schritt ab und die Waffenlobby ist in den USA sehr mächtig.

Auf Twitter schrieb der ehemalige US-Präsident Barack Obama: "Im ganzen Land bringen Eltern ihre Kinder ins Bett, lesen Geschichten vor, singen Schlaflieder - und im Hinterkopf machen sie sich Sorgen darüber, was morgen passieren könnte, wenn sie ihre Kinder zur Schule bringen oder sie zum Lebensmittelgeschäft oder irgendeinem anderen öffentlichen Ort bringen." Seine Frau Michelle und er trauerten mit den Familien in Uvalde, die Schmerzen erleiden, die niemand ertragen sollte. Doch beide seien auch wütend. "Fast zehn Jahre nach Sandy Hook - und zehn Tage nach Buffalo - ist unser Land gelähmt, nicht durch Angst, sondern durch eine Waffenlobby und eine politische Partei, die keine Bereitschaft gezeigt haben, in irgendeiner Weise zu handeln, die dazu beitragen könnte, diese Tragödien zu verhindern", schreibt Obama. Es sei längst Zeit zu handeln, jeder weitere Tag, den die Familien der Opfer darauf warten müssten, sei eine Tragödie.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Schriftstellerin und Aktivistin Amanda Gorman rief dazu auf, an diesem Tag nicht nur zu trauern, sondern endlich zu handeln. Sie postete ein Gedicht auf Instagram, darin heißt es: "Es braucht ein Monster, um Kinder zu töten. Aber zuzusehen, wie Monster immer und immer wieder Kinder töten und nichts tun, ist nicht nur Wahnsinn- es ist unmenschlich."

Auch Steve Kerr, der Basketballtrainer der Golden State Warriors der National Basketball Association, meldete sich zu Wort. Er äußerte seine Wut über das Geschehene in einer Pressekonferenz, in der er die Aussichten seines Teams in einem Playoff-Spiel gegen die Dallas Mavericks besprechen sollte. Stattdessen tadelte er die Republikaner für ihre Unnachgiebigkeit. "Irgendwelche Basketballfragen spielen keine Rolle", sagte er, erzählte von der Gewalt in Uvalde, Buffalo und anderswo und erhob seine Stimme, um zu fragen: "Wann werden wir etwas tun?" "Ich frage Sie, Mitch McConnell, und frage alle von Ihnen Senatoren, die sich weigern, etwas gegen die Gewalt, die Schießereien in Schulen, die Schießereien in Supermärkten zu unternehmen, frage ich Sie: Werden Sie Ihren eigenen Wunsch nach Macht über das Leben unserer Kinder, unserer Alten und unserer Kirchgänger stellen?" sagte Kerr.