Es ist das blutigste Massaker an einer Schule seit zehn Jahren, und nach Buffalo der zweite Massenmord innerhalb weniger Tage: Ein 18-Jähriger tötet mindestens 18 Kinder und mehrere Erwachsene. Präsident Biden wendet sich mit deutlichen Worten an eine immer waffenstrotzendere Nation.

Von Jürgen Schmieder

Wahrscheinlich braucht es Zahlen, um das, was niemand jemals wird verstehen können, zumindest ein klein wenig einzuordnen - weil einem das, was am Dienstag an dieser Grundschule im US-Bundesstaat Texas passiert ist, nur allzu bekannt vorkommt: Bei einem Amoklauf an der Robb Elementary School in der Kleinstadt Uvalde sind laut Angaben der bundesstaatlichen Behörden 18 Kinder und eine Lehrkraft getötet worden. Der Täter, ein 18 Jahre alter Schüler einer nahegelegenen High School, sei beim Schusswechsel mit Polizisten ums Leben gekommen. Sowohl über den genauen Hergang als auch über ein mögliches Motiv war zunächst nichts bekannt.

Es ist das Grundschulmassaker mit dem meisten Opfern, seit im Dezember 2012 ein 20-jähriger Mann mit schweren psychischen Problemen in Newtown im Bundesstaat Connecticut zunächst seine Mutter erschoss und danach an der Sandy Hook Elementary School 20 Schulkinder und sechs Lehrer. Danach tötete er sich selbst. Und nun Texas.

"Berichten zufolge hat der Täter, bevor er zur Schule kam, seine Großmutter erschossen", sagte Greg Abbott, Gouverneur von Texas bei einer Pressekonferenz. "Es gibt noch keine gesicherten Erkenntnisse über einen Zusammenhang." Pete Arredondo, Polizeichef von Uvalde, sagte, seine Kollegen gingen von einem Einzeltäter aus. Mehr wollte er wegen laufender Ermittlungen nicht mitteilen. Wie der Schütze in Texas in Besitz der Waffen gekommen ist, ist noch nicht bekannt. Ersten Angaben der Polizei zufolge habe eine Handfeuerwaffe und möglicherweise auch noch ein Gewehr für seine Tat verwendet.

Uvalde ist eine Kleinstadt mit 16 000 Einwohnern etwa 130 Kilometer westlich von San Antonio. Mehr als 500 Kinder zwischen sieben und zehn Jahren besuchen die Grundschule. Rund um den Tatort kam es offenbar zu chaotischen Zuständen, berichten US-Medien. Eltern versuchten offenbar, ihre Kinder in Sicherheit zu bringen, die Polizei hielt sie aber fern - weil die Einsatzkräfte zunächst nicht wusste, ob es weitere Täter gebe. "Ich fürchte, dass ich viele dieser Kinder kenne, die getötet worden sind", sagte der Onkel eines Kindes der New York Times. Der Junge sei zum Zeitpunkt der tat in der Schule gewesen, habe aber ohne Verletzungen entkommen können: "Es ist einfach nur eine böse Tat."

Detailansicht öffnen Präsident Biden spricht sich nach dem Massaker für schärfere Waffengesetze aus. (Foto: Manuel Balce Ceneta/AP)

Das Massaker sorgte am für Reaktionen, wie man sie ebenfalls nach solchen Vorfällen inzwischen kennt. Gouverneur Abbott sprach von einem "schrecklichen, unbegreiflichen Verbrechen". Und Präsident Joe Biden fordert schärfere Waffengesetze, ähnlich wie vor ihm etwa der demokratische Senator Chris Murphy. "Als Nation müssen wir uns fragen, wann in Gottes Namen wir der Waffenlobby die Stirn bieten werden", sagte Biden im Weißen Haus. "Die Vorstellung, dass ein 18-jähriger Junge in ein Waffengeschäft gehen und zwei Sturmgewehre kaufen kann, ist einfach falsch."

Wer in den USA lebt, ist abgestumpft von den Einzelmeldungen über Schießereien. Und es braucht Zahlen, um zu verstehen, warum das so ist: Der Amoklauf vom Dienstag war der tödlichste in diesem Jahr - nur zehn Tage, nachdem in einem Supermarkt in Buffalo zehn Menschen erschossen worden sind. Die Non-Profit-Organisation The Gun Violence Archive führt penibel Buch. In diesem Jahr hat es demnach bislang 215 größere Vorfälle mit Schusswaffen gegeben, bei denen mindestens vier Menschen getötet oder verletzt worden sind. Bei zehn davon gab es mindestens vier Todesopfer.

Im vergangenen Jahr gab es 693 dieser so genannten "Mass Shootings" - im Schnitt zwei pro Tag. Die Zahlen seit 2013, dem Jahr, in dem The Gun Violence Archive seine Arbeit begann: 39 541 Vorfälle mit Schusswaffen. 12 357 Tote. Insgesamt wurden 2858 Minderjährige getötet oder verletzt, darunter 583 Kinder, die ihren zwölften Geburtstag noch nicht gefeiert hatten.

Eltern in diesem Land wundern sich nicht, dass es regelmäßig an Schulen Übungen gibt, in denen schon die Kleinsten lernen, wie sie sich bei einer Amoktat zu verhalten haben: Abhauen, verstecken, kämpfen. Da erklärt dann schon einmal eine Übungsleiterin einer Gruppe Zwölfjährige: Wenn sie bei einem solchen Vorfall schon absehen könnten, dass sie selbst sterben würden, sollten sie wenigstens noch versuchen, Täter mithilfe einer Schere davon abzuhalten, weitere Kinder zu erschießen. Schüler kennen Fluchtwege besser als die kürzeste Strecke zur Kantine oder zum Sportplatz.

Die Bundespolizei FBI veröffentlichte am Montagabend aktuelle Zahlen: Im vergangenen Jahr hatte es in den USA insgesamt 61 Amokläufe mit Schusswaffen gegeben, bei denen 103 Menschen getötet und 140 weitere verletzt worden sind - 50 Prozent mehr als im Jahr davor und eine Verdopplung gegenüber 2017. Als "Amoklauf" definiert das FBI ausschließlich Fälle, in denen ein Täter in der Öffentlichkeit auf Menschen schießt, um sie zu töten.

Es gibt weitere Zahlen, die Behörde für Alkohol, Tabak, Schusswaffen und Zündstoff hat sie vergangene Woche veröffentlicht. Es ist ein 306 Seiten starkes Dokument einer Nation, die sich bis zu den Zähnen hin bewaffnet. Die Herstellung von Feuerwaffen in den USA hat sich dem Report zufolge vom Jahr 2000 bis 2020 auf fas 11,3 Millionen beinahe verdreifacht. Weil die USA nur sehr wenige Feuerwaffen exportieren, dürften diese Zahlen wiedergeben, wie viele Waffen die Amerikaner kaufen.

Und dann sind da noch die "Ghost Guns", privat hergestellte Waffen, die keinem Besitzer zugeordnet werden können und die deswegen auch in keiner Statistik auftauchen. Wie viele nicht registrierte Waffen im Umlauf sind, lässt sich nur erahnen. Allein 19 344 wurden im vergangenen Jahr beschlagnahmt, zehn mal so viele wie 2016. In Kalifornien war zuletzt knapp die Hälfte aller Waffen, die an Tatorten gefunden wurden, sogenannte "Ghost Guns". "Ich bin seit 30 Jahren im Dienst, aber so eine Entwicklung habe ich noch nie gesehen", sagte Paul Phillips von der Polizei von San Diego im Januar, als die Zahlen über die nicht registrierten Waffen veröffentlicht wurden.

In jedem Fall dürfte die Tat in Texas auch das jährliche Treffen der mächtigen Waffenlobby National Rifle Association (NRA) bestimmen, das an diesem Wochenende stattfinde. Als Sprecher sollen unter anderem auftreten: der ehemalige US-Präsident Donald Trump, der Kongress-Abgeordnete Ted Cruz und Gouverneur Abbott. Tagungsort: Houston, im Bundestaat Texas. Gerade einmal 400 Kilometer von Uvalde entfernt.