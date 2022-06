Von Moritz Geier

"Was isch groß?", fragt das Äffle und schaut mit großen Augen das Pferdle an. "A Elefant", sagt das Pferdle und lehnt sich gemütlich auf der Bank zurück. "Und was isch größer?", fragt das Äffle. Das Pferdle zeigt mit dem Finger über die Schulter: "Stuagart". "Ja und was ischs Allergreschte?", fragt das Äffle... da betritt ein Vertreter des "Pferdle & Äffle"-Fanclubs das Bild. "Das Allergreschte isch", jubelt er, "dass mir jetzt endlich a Pferdle-und-Äffle-Ambl in Stuttgart bekomme." Der Mann reißt freudetrunken ein Käpsele-Bier auf. Das Pferdle schlägt die Hände über dem Kopf zusammen.

"Ha noi", sagt nach kurzer Stille das Äffle, "warum brauche mir eigentlich a Ambl?" Der Mann schaut verdutzt. "Ja, weils saumäßig wichtig isch. Des ghört zu Stuttgart! Es gibt a Mainzelmännle-Ambl in Mainz und a Kaschperle-Ambl in Augschburg und a Stadtmusikanten-Ambl in Bremen und a Otto-Ambl in Emden und a Elvis-Ambl in Bad Nauheim und a Marx-Ambl in Trier..."

"Jo, mir henn scho verstande", sagt das Pferdle. "Es isch a nette Idee." Der Mann holt jetzt einen Zettel aus der Tasche. 12 000 Stuttgarter hätten ihre Petition unterschrieben, sagt er, damit das Maskottchen-Duo des Südwestrundfunks endlich die Ampeln der Landeshauptstadt schmücken dürfe. Aber dann habe der Bürgermeister dies und die Verkehrsordnung das und Unfälle und Haftung und Landtag und Kompromiss.

"Weisch du, was Bürokratie isch?" fragt Pferdle. Äffle schaut ratlos. "Bürokratie isch, wenn nebba die neue Ambl in Stuagart, andersch als in Mainz zum Beispiel, noch a normale Ambl nagstellt wird. Damit die Stadt koi Haftung übernehme muss."

Ach, sagt das Äffle. "I wollt, i wär a Mainzelmännle."

Mehr gute Nachrichten lesen Sie hier.