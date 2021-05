Seit mehr als einem Jahr dürfen keine Fans ins Fußballstadion. Melinda gehört zu den wenigen in Deutschland, die das Glück haben, ihre Mannschaft spielen zu sehen: aus ihrer Wohnung in Giesing

Von Max Ferstl

Melinda öffnet das Fenster, jetzt kann sie das Stadion hören. Dieses dumpfe Plopp, wenn ein Spieler gegen den Ball tritt. Sie legt eine blaue Filzdecke auf das Fensterbrett, dazu zwei Schals. Laut der Hausordnung sind Fahnen verboten, sagt Melinda, "von Schals und Decken steht da aber nichts".

Melinda beugt sich aus dem Fenster, dreht den Kopf nach rechts, dahinten kann sie die Spieler im Grünwalder Stadion sehen, weiß die Sechziger, rot die Bayern, in schwarz der Löwen-Trainer Michael Köllner. Und da drüben, in der Westkurve, direkt unter der Anzeigetafel: ihr Platz, wo sie immer mit den Freunden stand, dicht an dicht, singend und jubelnd und zitternd. Lange her.

Seit mehr als einem Jahr sind die Fußballstadien fast leer. Man hat sich an den trostlosen Anblick gewöhnt, an die betonierte Leere. Rein darf nur, wer für den Spielbetrieb unbedingt benötigt wird, Spieler, Betreuer, ein paar Ordner und Journalisten. Zuschauer hingegen müssen draußen bleiben, und sich die Spiele im Fernsehen anschauen. Außer sie haben so viel Glück wie Melinda.

Sie wohnt in einem Haus hinter der Ostkurve des Grünwalder Stadions, vierter Stock, also hoch genug, dass sie über die Stadionwand gucken kann. Weil oft Leute klingeln, die mitschauen wollen, will sie lieber nur mit Vornamen in der Zeitung stehen. Unten am Spielfeld nehmen am Sonntagnachmittag die Spieler ihre Positionen ein, feuern sich an. Näher als Melinda können Fußballfans in Deutschland ihrer Mannschaft derzeit nicht kommen. "Ich feiere das jedes Mal wieder", sagt sie, die Ellenbogen auf die Löwen-Decke gestützt, die braunen Haare flattern im Wind.

Dann beginnt das Spiel. 1860 München gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern München, ein Derby am vorletzten Spieltag der Saison. Die Löwen sind Tabellenvierter und seit zehn Spielen ungeschlagen. Die Bayern sind Drittletzter. Gerade deshalb ist Melinda nervös: "Wenn es bei den Löwen um etwas geht, vergeigen sie es oft." Und für Sechzger geht es um den Aufstieg in die zweite Liga, also um sehr viel.

Wer am Fenster steht, braucht einen geübten Blick, um die Spieler zu erkennen. Leicht ist es eigentlich nur beim Löwen-Stürmer Sascha Mölders, der auch aus der Ferne wuchtiger aussieht als alle anderen. Melinda sieht nur gut zwei Drittel des Spielfeldes: das Tor auf der Westseite, beide Trainerbänke, den Mittelkreis. Sind die Spieler auf der Ostseite des Stadions unterwegs, also nahe bei ihrem Fenster, verdeckt die Stadionwand die Sicht. Dann kneift sie die Augen zusammen und beobachtet die Trainer auf der Trainerbank, wie sie gucken, ob sie jubeln oder toben, wie es also läuft, da unten auf dem Rasen.

Zunächst läuft es eher schlecht. Die Bayern gehen früh in Führung, was Melinda nicht sieht, weil das Tor auf der für sie verdeckten Seite fällt. Sie sieht nur jubelnde Rote. "Ich hab's doch gesagt", sagt sie und dreht sich um. Im Wohnzimmer läuft das Spiel im Livestream - allerdings mit einer Minute Verzögerung, weil auch das Internet nicht in Bestform ist.

Als Melinda im Januar vor zwei Jahren einzog, war das mit dem Fenster eigentlich ein Witz. Stellt euch das mal vor, sagte sie, wenn wir mal ein Geisterspiel haben, dann können wir trotzdem zuschauen. Sie dachte dabei an ein oder zwei Spiele, als Strafe, wenn Anhänger Feuerwerkskörper im Stadion zünden. Dass sie mal eine ganze Saison vom Fensterbrett aus verfolgen würde, erschien ihr einigermaßen abwegig.

In der Pandemie ist ihr Wohnzimmer mit den Fenstern plötzlich begehrt. Als es einmal an der Tür klingelte und Melinda dachte, ihr Mann komme nach Hause, öffnete sie und ging ins Bad - es war dann aber nicht der Mann, der die Treppe hochkam, sondern Fans. Vorhin erst fragten zwei Jungs, Spezi in der Hand, ob denn noch ein Platz frei wäre. In einer anderen Wohnung, von der man auch das Spielfeld sieht, zahlen Löwen-Fans der Mieterin jeweils zehn Euro pro Spiel, damit sie an den Spieltagen für zwei Stunden ans Fenster dürfen. "Es ist einfach etwas anderes, ein Spiel in echt zu sehen", sagt Melinda.

In der 41. Minute wieder ein Pfiff. Elfmeter für die Löwen. Melinda mag keine Elfmeter, das sei zu aufregend. Sie sieht, wie der breite Mölders - den sie "Bierbauchsascha" nennt, was als Ausdruck höchsten Respekts gemeint ist - anläuft und flach links unten trifft. Woraufhin Melinda den Löwenschal durch die Luft kreisen lässt, wie ein Windrad. Sie greift dann schnell zum Telefon und ruft "die Jungs" an. Wenn sie schon nicht zusammen in der Kurve stehen können, dann wollen sie wenigstens bei den Toren gemeinsam jubeln. Auf ihrem Handy tauchen vier kleine Bildschirme auf, man sieht Gesichter, Bärte, geballte Fäuste. "Das war wichtig", sagt Melinda.

Sie weiß nicht genau, wie lange sie schon Sechzgerfan ist. Sie ist 29, irgendwie sei sie so reingewachsen. Ihr Vater hat sie früh mit ins Stadion genommen, und sie ist dabeigeblieben. Irgendwann waren sie eine Gruppe, "die Jungs" und sie. Sie nennen sich die Cabriolöwen, weil Melinda einen VW Beetle fährt. Quer durchs Land sind sie früher gereist, egal wo die Löwen spielten, nach Hamburg, nach Rostock. Ihre Mutter hat das nie so ganz verstanden. Melinda sagt, dass es dabei um mehr geht als das Spiel: "Fußball bedeutet Zusammensein, eine Gemeinschaft zu sein." In der Hinsicht war diese Saison keine erfolgreiche.

Im Flur hängen Fotos aus leichteren Zeiten. Die Cabriolöwen am Ostseestrand, wo sie 1860 München in den Sand schrieben. Die Cabriolöwen mit dem Schuh, den ihnen der Spieler Nono Koussou nach dem Aufstieg in die dritte Liga geschenkt hatte, dem Schuh, aus dem sie Goaßmass tranken und über den sie sangen: "aus dem Schuh, aus dem Schuh, aus dem Schuh von Koussou". Wie es wohl wäre, wenn die Löwen tatsächlich aufsteigen? Melinda hat sich das zuletzt häufiger gefragt. Ginge das überhaupt, eine Feier? Fände sie das gut? Oder zu riskant? Oder würden alle zu Hause vor dem Fernseher sitzen, sich ein Bier aufmachen und danach ins Bett gehen?

In der 49. Minute trifft Bayern zum 2:1, Melindas Kopf sinkt zwischen die Hände. Sind die Erwartungen vielleicht doch zu groß, seitdem alle vom Aufstieg reden?

An diesem Tag sind Hunderte Fans zum Stadion gekommen. Sie dürfen nicht rein, aber lieber hier stehen, vor dem Stadion, als daheim zu sitzen, vor dem Fernseher. Sie singen, zünden ein Feuerwerk. Vom Fenster aus sieht man Polizisten vorbeirennen, schwarze Kampfanzüge, Helme.

Es hat zuletzt viele Debatten gegeben, ob den Fans der Fußball egal wird, wenn sie merken, dass es auch ohne sie geht. Melinda glaubt das eher nicht. "Klar, man stumpft ein bisschen ab", sagt sie. Als es im Winter zu kalt war, hat sie das ein oder andere Spiel im Fernsehen statt am Fenster geschaut. Trotzdem: Sie könne sich nicht vorstellen, dass einen Fan die Spiele kaltlassen. "Weil es ist ja doch dein Sechzig, es ist doch deine Mannschaft. Da kannst du nicht einfach sagen: Da gucke ich nicht zu."

Im Spätsommer, als sich noch mehr Menschen treffen durften, konnten die Cabriolöwen ein paar Spiele gemeinsam anschauen. Sie haben dann Essen gekocht, passend zum Gegner. Gegen Rostock gab es Fischstäbchen, gegen Würzburg Rostbratwürste. "Da kam Fußballfeeling auf", sagt Melinda. Doch dann stiegen die Infektionszahlen. Am Fenster wurde es einsam.

In der 68. Minute sieht Melinda nichts, das Geschehen spielt sich im toten Winkel ab. Sie kann nur raten, was passiert: Ecke? Elfmeter? "Könnte alles sein", sagt Melinda. Plötzlich jubeln die Sechziger, und Melinda auch. Ein Elfmeter also, der Ausgleich. Wieder ein Videoanruf bei den anderen Cabriolöwen, wieder wird gejubelt. Doch dann geht nicht mehr viel. Als der Schiedsrichter abpfeift, sinken die Löwen auf den Rasen. "Sie sehen enttäuscht aus", sagt die enttäuschte Melinda. Die Chance auf den direkten Aufstieg ist weg. Sechzig muss am Samstag in Ingolstadt gewinnen, sonst reicht es nicht mal für die Relegation. Die Saison der Geisterspiele wäre vorbei.

Doch wer weiß, ob sich die Kurven im Herbst wieder füllen? Verschwitzte Körper, Umarmungen, ein Chor aus tausend Kehlen - schwierig. Wahrscheinlich dürfen erst einmal nur wenige Fans ins Stadion. Dann, sagt Melinda, wolle sie anderen den Vortritt lassen, "die es dringender brauchen". Sie habe ja einen guten Platz. Melinda legt die Schals zusammen, holt die Decke rein. Dann zieht sie das Fenster zu.